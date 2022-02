Von Christoph Offner

Sandhausen. Bis tief in die Nacht hinein glühten am Montag die Drähte am Hardtwald. Am letzten Tag des Transferfensters verpflichtete der SV Sandhausen vier Neue, drei Spieler verließen den Zweitliga-Drittletzten. Erich Berko (SV Darmstadt 98), Tom Trybull (Hannover 96), Alou Kuol (VfB Stuttgart) und Maurice Deville (1. FC Saarbrücken) kamen am "Deadline Day". Gianluca Gaudino (SCR Altach/Leihe), Charlison Benschop (Fortuna Sittard) und Anas Ouahim (Vertrag aufgelöst) brachen ihre Zelte beim SVS ab. Die RNZ sprach mit dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca über die vielen Wechsel, die Fan-Kritik und die anstehende Woche der Wahrheit im Abstiegskampf.

Mikayil Kabaca, wie haben Sie den "Deadline Day" erlebt?

Am Montag hätte ich die Zeit für ein Interview nicht gehabt (lacht). Aber was passiert ist, habe ich so nicht erwartet. Eigentlich hatten wir nicht vor am "Deadline Day" so aktiv zu werden.

Dennoch verpflichtete der SVS am Montag noch einmal vier Neue, gab drei Spieler ab. Wie kam es dazu?

Gianluca Gaudino und Charlison Benschop kamen kurzfristig auf mich zu und teilten mir mit, dass sie sich verändern wollen. Das kam unerwartet. Wenn man diesen Wünschen aber nicht entspricht, hat man unzufriedene Spieler. Auf die beiden Abgängen konnten wir mit Deville und Kuol allerdings schnell reagieren. Zuvor hinterlegten bereits Christian Conteh und Carlo Sickinger ihren Wechselwunsch, auf die Ausfälle von Nikolai Rehnen, Tim Kister und Julius Biada mussten wir natürlich auch reagieren. Sechs der acht Neuen sind der Eins-zu-eins-Ersatz für Spieler die wegwollten oder ausfallen. Unser Kader hat genau die Größe wie zu Saisonbeginn.

Seit Sommer kamen 23 Spieler an den Hardtwald, 24 verließen den SVS. Nur bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04 waren es mehr (33 Zu-, 32 Abgänge). Können sich bei einem solchen Kommen und Gehen überhaupt Hierarchien und Strukturen bilden?

Selbstverständlich ist das bei so einer enormen Fluktuation nicht einfach. Allerdings waren wir aufgrund vertraglicher Konstellationen, Ausfällen und Wechselwünschen – im Sommer wie im Winter – zum Handeln gezwungen.

Ist das rege Treiben im Winter auch ein stückweit das Eingeständnis, dass die Personalpolitik nicht aufgegangen ist?

Natürlich hat man im Sommer Fehler gemacht. Wenn alle Spieler eingeschlagen hätten, würden wir nicht da stehen, wo wir stehen. Allerdings ist das jetzt auch eine Chance, wieder in die Spur zu kommen.

Kuol ist sicherlich talentiert, hat bislang aber nur Erfahrungen in der australischen A-League und der Regionalliga. Trybull kam zuletzt gar nicht zum Zug, Berko war nur Ergänzungsspieler, Deville kam in der Dritten Liga meist von der Bank. Sind das Spieler, die den SVS im Abstiegskampf nach vorne bringen?

Trybull und Berko haben bereits bewiesen, zu was sie fähig sind. Ich bin mir sicher, dass sie unsere Qualität steigern werden. Deville kennt die Liga – es ist für ihn auch eine Chance, auf die er brennt. Er bringt Körperlichkeit mit, die wir mit Benschop verloren haben. Kuol ist sehr talentiert, der Junge macht sich keinen Kopf, will einfach nur Fußball spielen.

Ist es nicht eine riskante Wette, darauf zu setzen, dass die Neuzugänge die Qualität – die sie in der Vergangenheit sicherlich unter Beweis gestellt haben – sofort auf den Platz bringen?

Als SV Sandhausen ist es ist schwierig im Winter jemanden zu holen, der unter Garantie sofort weiterhilft. Dennoch, wir sind von den Qualitäten der Spieler überzeugt, sonst hätten wir sie nicht geholt. Wichtig war für uns, dass alle die Liga kennen.

Was passiert mit Daniel Keita-Ruel, der den Verein verlassen soll? Wird er wieder in die Mannschaft integriert?

In einigen Ligen ist der Transfermarkt noch offen. Er hat also die Möglichkeit zu wechseln. Für den SV Sandhausen wird er definitiv nicht mehr spielen.

Die Kritik der Fans nimmt zu. Trifft Sie das?

Natürlich. Wenn die Fans nicht zufrieden sind, bin ich auch nicht zufrieden – weil dann die Ergebnisse nicht stimmen. Ich gebe alles dafür, dass der Verein in der Zweiten Liga bleibt. Das steht an oberster Stelle. Für eine positive Stimmung benötigen wir positive Ergebnisse.

Am Samstag kommt der Vorletzte FC Erzgebirge Aue, am Dienstag steht das Derby beim Karlsruher SC an, am Sonntag darauf geht es zum Letzten FC Ingolstadt. Steht dem SVS eine Woche der Wahrheit bevor?

Es sind ganz, ganz wichtige Spiele, die nun anstehen. Der Fokus liegt jetzt aber erst einmal auf dem Aue-Spiel. Mit einem Sieg wären wir fünf Punkte weg von einem direkten Abstiegsplatz.