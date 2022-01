Sandhausen. (dpa) Nach der Absage des Trainingslagers in Spanien hat der SV Sandhausen seine Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga neu geplant. In einem Kurztrainingslager vor Ort will der badische Fußball-Bundesligist sein Training intensivieren. Von Donnerstag bis Samstag wird die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz dafür in einem Hotel in Reilingen nur wenige Kilometer von Sandhausen entfernt wohnen.

Christian Conteh wird das Trainingslager nicht mehr mit dem Team absolvieren. Der 22 Jahre alte Stürmer darf den Club verlassen, wie der SVS am Montag mitteilte. Auf eine Reise nach Chiclana de la Frontera hatte der Verein aufgrund der Corona-Situation in Spanien kurzfristig verzichtet.

Nach der Winterpause trifft der abstiegsbedrohten Zweitliga-16. am 16. Januar auf den SSV Jahn Regensburg.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 15.38 Uhr

Trainingslager in Spanien wegen Corona-Gefahr abgesagt

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. 19 Grad und Sonne satt in Andalusien. Der Wetterbericht verspricht eine Woche Vorfrühling. Hierzulande ist es regnerisch. Es soll kälter werden. Schnee ist nicht ausgeschlossen.

Dennoch ist die Entscheidung des SV Sandhausen vernünftig. Der Zweitligist hat das einwöchige Trainingslager in Chiclana de la Frontera, das am Sonntag beginnen sollte, abgesagt.

In Spanien schießen die Corona-Zähen in die Höhe. Das Land wird als Hochrisiko-Gebiet eingestuft. Auch die Primera Division ist betroffen. Allein bei den Spitzenklubs Real Madrid und FC Barcelona haben sich 15 Profis infiziert. Absagen drohen.

Die Sonne scheint, doch der Glanz ist trügerisch.

"Die Entscheidung ist uns aus sportlicher Sicht sehr schwer gefallen", wird Mikayil Kabaca in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. Der Sportliche Leiter erklärt: "Die Risiken haben zugenommen und waren letztendlich größer als der Nutzen. Wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden."

Die Sandhäuser sind gebrannte Kinder. Anfang November wurde der Hardtwald zum Corona-Hotspot: 18 Infizierte, darunter zwölf Profis. Bereits zuvor hatte es mehrere Fälle gegeben. Gianluca Gaudino erwischte es besonders schwer. Er kam über Monate nicht mehr auf der Beine.

Nach der Quarantäne der halben Mannschaft erlitten die Kurpfälzer drei Niederlagen hintereinander. Es war ein Rückschlag nach einem zwischenzeitlichen Hoch.

Nicht auszudenken, wenn es im Trainingslager zu weiteren Ansteckungen gekommen wäre. Reisen ist gefährlich in diesen Tagen. Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards vom FC Bayern München hat es im Urlaub erwischt. Neuer war auf den Malediven. Ist es zu viel verlangt, dass ein Mensch, der im Jahr knapp 20 Millionen Euro verdient, seiner Vorbild-Funktion gerecht wird und zu Hause bleibt?

Die Flüge, das Leben im Hotel, Kontakte mit Einheimischen – die Gefahren sind nicht zu unterschätzen.

Die große Mehrheit der Zweitligisten zieht daraus die einzig mögliche Konsequenz. Neben dem SV Sandhausen haben auch Schalke 04, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen ihre Trainingslager kurzfristig abgesagt.

Darmstadt, Regensburg, Paderborn, Dresden, Kiel, Aue, Nürnberg und Ingolstadt verzichteten von vorneherein auf die südliche Sonne. Nur St. Pauli, der Hamburger SV, der 1. FC Heidenheim und der Karlsruher SC (nach Spanien) sowie Hansa Rostock (in die Türkei) packen die Koffer, gehen ins Risiko.

Wer daheim bleibt, muss zwar bei Schmuddelwetter trainieren, hat aber den Vorteil, dass er sich nach einer Woche im Frühling nicht wieder auf den deutschen Winter umstellen muss. Bei einer längeren Vorbereitung ist das kein Problem, bei einer extrem kurzen wie diesmal schon. Bereits am Freitag in einer Woche geht es in der Zweiten Liga weiter. Der SV Sandhausen empfängt am übernächsten Sonntag (13.30 Uhr/Sky) Regensburg.

Sicher, Trainingslager sind ideal, um neue Spieler zu integrieren. Auch am Hardtwald wird sich einiges tun. "Die Tür ist in beiden Richtungen offen", heißt es in einer Pressemitteilung vom Sonntagabend.

Es besteht Bedarf. Nicht nur qualitativ, auch quantitativ. Schon bei vier Ausfällen war Trainer Alois Schwartz gezwungen, zwei Torleute zu nominieren, um den Spielberichtsbogen vollständig ausfüllen zu können.

Das neue Jahr begann gut. Beim Trainings-Auftakt am Sonntag Nachmittag fehlten nur zwei: Tim Kister und Rick Wulle. Der Abwehrspieler und der Torwart aus Ziegelhausen werden nach Operationen noch länger ausfallen.

Neben Neuzugang Nils Seufert vom Bundesliga-Letzten Greuther Fürth machte auch Julius Biada die erste Einheit mit. Der Mittelfeldspieler stand in dieser Runde nur in zwei Spielen für eine gute halbe Stunde auf dem Rasen. Die Achillessehne und die Wade machten immer wieder Probleme. Sogar ein Spezialist aus England reiste an. Schwartz hält viel vom 29-jährigen Kölner, der dank seiner Übersicht und Schusstechnik den Unterschied ausmachen kann. Der 54-jährige Fußballlehrer will beweisen, dass Biada nicht nur unter seinem Entdecker und Förderer Uwe Koschinat – wie böse Zungen behaupten – sein Potenzial entfalten kann.

Viel hat Schwartz bereits auf dem Weg gebracht. Beim 1:0 in Düsseldorf legten die Sandhäuser über 121 Kilometer zurück. Rund zehn mehr als beim ersten Spiel des Trainers Ende September in Hannover. Am Montag und Dienstag wird in jeweils zwei Einheiten weiter an den Grundlagen gearbeitet. Vielleicht gibt es danach ein kurzes Trainingslager in der Region, auf jeden Fall sollen zwei Testspiele vereinbart werden.

Und noch eine erfreuliche Nachricht: Patrick Drewes hat geheiratet. Der 28-jährige Torwart, der in der ersten Halbserie die konstantesten Leistungen geboten hat, gab im Standesamt seiner Heimatstadt Delmenhorst seiner Verlobten Stephanie das Ja-Wort.

Update: Sonntag, 2. Januar 2022, 20.03 Uhr