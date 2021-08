Von Claus Weber

Sandhausen. Stefan Kulovits kam mit einer Beule auf der Nase zur Pressekonferenz. Markus Beer gab Entwarnung. "Es gab keine Auseinandersetzung", stellte der Pressesprecher des SV Sandhausen klar. Die kleine Verletzung habe sich der Coach im Training zugezogen. Beer verschmitzt: "Er hat alles gegeben, so geht man mit gutem Beispiel voran."

Am Hardtwald ist die Stimmung nach dem Fehlstart mit den Niederlagen gegen Düsseldorf und Regensburg und dem 0:4 im Pokal gegen Leipzig zwar angespannt, die Fäuste fliegen deshalb aber nicht. Allerdings hätte man sich jene Einstellung und Mentalität, die der Trainer bei den Übungseinheiten gezeigt hat, auch von der Mannschaft gewünscht, die nach nur drei Partien schon in der Kritik steht.

Stefan Kulovits stellte sich nun vor seine Spieler. Leipzig sei nun mal ein Top-Gegner gewesen, erklärte der Trainer. "Da läuft man viel hinterher und von oben sieht es so aus, als ob man nicht in die Zweikämpfe gehen würde."

Es sei aber keine mangelnde Einsatzbereitschaft, sagte der Coach, es gebe andere Gründe für die enttäuschenden Ergebnisse: Acht bzw. neun Neue standen in den Startformationen, die Automatismen griffen noch nicht. Und der Ausfall von Kapitän Dennis Diekmeier und Spielmacher Julius Biada mache sich gleich doppelt bemerkbar, weil mit ihnen auch die Führungsspieler fehlten und die Mannschaft noch nicht mit Rückschlägen umgehen könne, sondern nach Gegentoren stets eingebrochen sei. Das Duo, das man am liebsten schon im Pokal eingesetzt hätte, kämpft mit neuen muskulären Problemen – ebenso wie Torjäger Pascal Testroet, von dem man sich am Hardtwald so viel versprochen hat.

Auch im badischen Derby am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC werden Diekmeier, Biada und Testroet nochmal ausfallen, ebenso wie Verteidiger Oumar Diakhite, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzt. Keine guten Voraussetzungen also für das Heimspiel gegen den Spitzenreiter, der mit breiter Brust an den Hardtwald kommt.

Dabei wäre ein Sieg für Sandhausen so wichtig. "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, einen Frustlöser", weiß Kulovits und ist etwas ratlos: "Ich sehe im Training, wie viel Qualität in der Mannschaft steckt, doch wir schaffen es noch nicht, das im Spiel umzusetzen."

Möglicherweise hilft auch eine Umstellung von Dreier- auf Viererkette, um die Löcher in der Abwehr zu stopfen und die Anfälligkeit bei Standards zu stoppen. "Ja, das ist eine Option", sagte Kulovits, "das haben wir in der Vorbereitung auch schon gemacht, wir müssen nun halt schauen, was gegen den KSC am besten passt." Ob allerdings Tim Kister nach langer Verletzungspause in die Abwehr zurückkehrt? Er hat ebenso wie Christian Kinsombi wieder mit der Mannschaft trainiert. Für 90 Minuten wird die Luft allerdings noch nicht reichen. Dabei wird gegen den Spitzenreiter ein langer Atem nötig sein. Vor allem Torjäger Philipp Hofmann muss man im Auge behalten. In drei Spielen hat er schon viermal für den KSC getroffen. "Wir werden mit einem guten Plan ins Spiel gehen", sagt Kulovits und warnt: "Wenn Hofmann in der Box zum Abschluss kommt, wissen wir, was da los ist."

Ein frühes Gegentor aber wollen die Sandhäuser unbedingt vermeiden. "Wir müssen schauen, dass wir den Gegner in den richtigen Momenten im Umschaltspiel erwischen und selbst so lange wie möglich die Null halten", sagt Kulovits und fordert vollen Einsatz. Notfalls müssen auch die Spieler mal eine kleine Beule auf der Nase in Kauf nehmen.

So könnte Sandhausen beginnen: Drewes – Ajdini, Höhn, Zhirov, Okoroji – Zenga, Bachmann – Ritzmaier – Gaudino – Soukou, Keita-Ruel.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 21.42 Uhr

Mehrere Ausfälle beim Derby gegen den Karlsruher SC

Sandhausen. (dpa/lsw) Der SV Sandhausen muss auch am dritten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf Kapitän Dennis Diekmeier sowie die Offensivkräfte Pascal Testroet und Julius Biada verzichten. Das erschwert die Herangehensweise vor dem badischen Derby am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC. Trainer Stefan Kulovits möchte die Ausfälle zwar nicht als Ausrede gelten lassen, allerdings sagte er am Donnerstag: "Die Mentalität ist ein wichtiges Thema und die fehlenden Jungs bringen diese mit. Ohne sie fehlen uns auf dem Platz auch Führungspersönlichkeiten."

Neben dem Trio, das sich von muskulären Verletzungen erholt, steht dem Schlusslicht auch Oumar Diakhite nicht zur Verfügung. Der Innenverteidiger muss eine Sperre absitzen. Dafür sind für das Spiel, bei dem der SVS mit etwa 4500 Zuschauern rechnet, Christian Kinsombi und Tim Kister wieder Alternativen.