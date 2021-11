Gelsenkirchen. (dpa) Schalke 04 hat auch ohne Rekordtorjäger Simon Terodde den Weg aus der sportlichen Krise in der 2. Fußball-Bundesliga gefunden. Der Erstliga-Absteiger gewann nach zuvor drei Spielen ohne Sieg am Samstg mit 5:2 (0:0) gegen den SV Sandhausen und verbesserte sich mit 26 Punkten vorerst auf Rang vier. Sandhausen bleibt nach der dritten Niederlage in Folge Vorletzter mit zwölf Zählern.

Marius Bülter (64./76. Minute) mit einem Doppelpack, Thomas Ouwejan (58.) und Rodrigo Zalazar (82.) waren die Schalker Torschützen. Dazu kam noch ein Eigentor von Sandhausens Aleksandr Schirow (72.). Die Gäste waren durch Marcel Ritzmaier (47.) in Führung gegangen, dazu traf noch Pascal Testroet (74.).