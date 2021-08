Von Claus Weber

Sandhausen. Nichts war es mit der Überraschung durch den SV Sandhausen. Der Fußball-Zweitligist verlor das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen den deutschen Vizemeister RB Leipzig mit 0:4 (0:2). Am Ende ging die Niederlage auch in dieser Höhe in Ordnung, was auch ein Blick auf die Statistik verdeutlicht, die Leipzig mit 15:7 Torschüssen, 73 Prozent Ballbesitz und 13:2 Ecken klar für sich entschied.

Die Kurpfälzer konnten sich vor allem bei ihrem Torwart Patrick Drewes bedanken, der mit vielen starken Paraden ein höheres Ergebnis verhinderte.

"Am Anfang hatten wir noch Ballgewinne, aber dann haben wir nicht mehr agiert, sondern nur reagiert. Schon bei den ersten Standards brannte es lichterloh", klagte Gerhard Kleppinger. "Die Enttäuschung ist riesengroß", gab der Sandhäuser Trainer zu, "wir haben nicht dagegengehalten, sondern Begleitschutz gegeben." RB-Trainer Jesse March war dagegen zufrieden: "Wir haben von Anfang an gut gespielt, haben eine gute Mentalität gezeigt."

Der Champions-League-Teilnehmer aus der Sachsen-Metropole war von Beginn an Herr im Haus. Schon in der 3. Minute vergab Stürmer-Neuzugang Andre Silva die erste gute Möglichkeit für den haushohen Favoriten. Zwei Kopfbälle von Willi Orban und Christopher Nkunku (beide in der 17. Minute) konnte Drewes noch klären und einem Treffer von Mohamed Simakan wurde die Anerkennung verweigert, weil der Leipziger zuvor SVS-Verteidiger Immanuel Höhn touchiert hatte (18.). Doch in der 20. Minute war der Widerstand gebrochen: Orban traf per Kopf zum 0:1. Leipzig hätte durch Silva (22.) und Simakan (33./Pfosten) nachlegen müssen, doch erst Amadou Haidara traf zum 0:2-Pausenstand (45.). Schade, der Leipziger beendete damit eine kleine Drangphase der Sandhäuser, die sonst vor der Pause keine Offensiv-Akzente setzen konnten.

Nkunku, der auffälligste Leipziger an diesem Samstagnachmittag, erhöhte nach Traumpass von Silva auf 0:3 (60.). Erst in der Schlussphase kam Sandhausen zu Möglichkeiten. Doch erst klärte Leipzigs ungarischer Nationaltorwart Peter Gulacsi gegen Janik Bachmann und dann gegen den Nachschuss von Daniel Keita-Ruel (75.). Und zwei Minuten später kam der eingewechselte Sandhäuser Alexander Esswein nur mit der Fußspitze dran und konnte dem Ball keine entscheidende Veränderung mehr geben.

Stattdessen machte RB Leipzig den Deckel drauf. Dominik Szoboszlai traf nach einem Traumpass von Hwang zum 0:4 (81.). Das war’s.

Der SV Sandhausen hatte gegen den haushohen Favoriten auf seine angeschlagenen Routiniers Dennis Diekmeier, Julius Biada und Pascal Testroet verzichtet. "Wir werden kein Risiko eingehen", hatte Trainer Gerhard Kleppinger schon vor dem Pokalspiel klargestellt.

Nun hoffen die Nordbadener, dass die drei wichtigen Stützen der Mannschaft im badischen Derby am kommenden Samstag (13.30 Uhr) gegen Zweitliga-Spitzenreiter Karlsruher SC wieder dabei sein können, damit der Start in die zehnte Zweitliga-Saison nicht völlig misslingt. Ob das Trio mitmischen kann, konnte Trainer Kleppinger noch nicht versprechen. Wichtig wäre es, denn nach zwei Niederlagen gegen Düsseldorf (0:2) und in Regensburg (0:3) stehen die Kurpfälzer auf dem vorletzten Tabellenrang.

Update: Samstag, 7. August 2021, 18.29 Uhr