Von Christoph Offner

Sandhausen. Auszeiten können die Trainer im Fußball – im Gegensatz zum Handball oder Basketball – keine nehmen. Die Trinkpause nach etwas mehr als 20 Minuten dürfte Marcel Rapp deswegen gerade recht gekommen sein. Der Übungsleiter von Holstein Kiel nutze die Unterbrechung um seinen Spieler, die sich bei sommerlichen 28 Grad erfrischten, noch einmal ein paar Worte mitzugeben. Allein, es half nichts.

Der SV Sandhausen überrollte die Schleswig-Holsteiner am Sonntag geradezu. Dario Dumic (8. Minute) besorgte artistisch das frühe 1:0, nachdem Janik Bachmann eine Kopfball-Bogenlampe von Tom Trybull auf den Innenverteidiger verlängert hatte. Ein Sandhäuser Klassiker brachte das 2:0: Chima Okoroji fand mit einer scharfen Ecke den Kopf von Bachmann, der einnickte (12.). Das klappte so bereits vor drei Wochen beim 4:2-Sieg über den 1. FC Nürnberg. Als Erik Zenga mit einem 60-Meter-Pass Christian Kinsombi auf die Reise schickte und der SVS-Flügelflitzer im Eins-gegen-Eins mit Holstein-Keeper Thomas Dähne ganz cool blieb (35.), war die Partie bereits entschieden. "Zwischen der 5. und der 35. Minute haben wir nicht am Spiel teilgenommen", seufzte der Ex-Hoffenheimer Rapp: "Wir haben das Verteidigen eingestellt."

Die Schwarz-Weißen spielten wie entfesselt, kombinierten, zelebrierten. Übersteiger, Hackenpässe und ganz viele Abschlüsse. Alexander Esswein (11.) und Okoroji (45.) hätten das Ergebnis im ersten Durchgang sogar noch höher schrauben können. Am Freitag wollte die RNZ von Alois Schwartz noch wissen, ob ein Offensiv-Feuerwerk zu erwarten sei. "Das haben wir noch nie abgebrannt", schmunzelte der Sandhausen-Coach da nur. Tief gestapelt, Herr Schwartz …

"Das war offensiv vielleicht unsere beste Halbzeit der Saison", lobte der Wahl-Mannheimer nach Abpfiff, auch wenn ihm für ein Feuerwerk "das ein oder andere Tor mehr" gefehlt hat. Im zweiten Abschnitt war das Pulver dann aber verschossen. Kutucu vergab unglücklich (49.), Steven Skrzybski machte es besser und jagte einen Eckball des eingewechselten Ahmet Arslan ansatzlos zum Anschluss unter die Latte (54.).

Doch am Ende durften die Kurpfälzer ein ebenso verdientes wie historisches 3:1 (3:0) feiern. Es war der 100. Sieg im Unterhaus, die Rückrunde ist dank des Dreiers gegen die "Störche" mit 27 Punkten die erfolgreichste der Vereinsgeschichte und die Schwarz-Weißen kletterten doch noch vom 15. auf den 14. Tabellen-Rang. Der beschert nicht nur höhere TV-Einnahmen, sondern lässt in der ersten Runde des DFB-Pokals auf ein (vermeintlich) leichtes Los hoffen. "Das war unser Ziel", sagte Mikayil Kabaca.

Der Sportliche Leiter freute sich über den schönen Abschluss der zehnten Zweitliga-Saison. Die elfte wird man am Hardtwald ohne einige vertraute Gesichter bestreiten müssen. Neben den Leihspielern Nils Seufert (Greuther Fürth), Alou Kuol (VfB Stuttgart) sowie Kutucu (Istanbul Basaksehir) und den Winterzugängen Felix Wiedwald und Maurice Deville wurden auch Julius Biada und die Urgesteine Rick Wulle (seit 2015 beim SVS) und Tim Kister (seit 2013) vor Anpfiff verabschiedet. "Ich habe Tim hierher geholt – jetzt darf ich ihn auch verabschieden", sagte Schwartz: "Er hat mit seiner Mentalität viel bewegt." Der 55-Jährige deutete an, dass der Innenverteidiger und die jahrelange Nummer zwei dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben werden.

Kister, ausgerüstet mit Megafon, stimmte noch im Stadion, "Humba Täterä" an. Beim anschließenden Fan-Fest mit Freibier und Livemusik war dann sicherlich keine Trinkpause erwünscht.

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Höhn, Okoroji - Zenga, Trybull (90. Ritzmaier) - Esswein (83. Berko), Bachmann (83. Deville), Kinsombi (89. Biada) - Kutucu (66. Sicker).

Kiel: Dähne - Korb, Lorenz (46. Neumann), Thesker, van den Bergh - Erras (84. Wolf) - Mühling (80. Arp), Porath (46. Arslan) - Skrzybski, Sterner (46. Reese) - Wriedt.

Schiedsrichter: Koslowski (Berlin); Zuschauer: 4878; Tore: 1:0 Dumic (8.), 2:0 Bachmann (13.), 3:0 Kinsombi (35.), 3:1 Skrzybski (54.).

Update: Sonntag, 15. Mai 2022, 17.51 Uhr

