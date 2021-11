Von Wolfgang Brück

Hamburg. Eiskalt erwischt wurde der SV Sandhausen sm Mittwochabend bei der 1:3-Niederlage in St. Pauli. Früh gingen die Hausherren durch Guido Burgstaller (3.) und Daniel-Kofo Kyereh (14.) 2:0 in Führung. Im Hamburger Sturmlauf drohten die Kurpfälzer unterzugehen, kamen nach der Pause aber besser ins Spiel und durften nach dem Anschlusstreffer von Immanuel Höhn (67.) auf einen Punktgewinn hoffen. Kyereh schoss mit dem 3:1 (79.) den FC St. Pauli zurück an die Tabellenspitze. Es war der siebte Sieg im siebten Heimspiel.

Der SV Sandhausen, der am Samstag in Schalke auf Erik Zenga wegen der fünften gelben Karte verzichten muss, bleibt auf dem vorletzten Platz. Das rettende Ufer ist jedoch weiterhin in Sicht - bei nur zwei Punktgen hinter Kiel, Hannover und Aue, sowie vier hinter Dresden und Düsseldorf.

Wenn Alois Schwartz über seinen Abschied beim 1. FC Nürnberg nach nur acht Monaten redet, dann fällt der Name von Guido Burgstaller. Als der Torjäger in der Winterpause nach Schalke ging, war das Schicksal des Trainers besiegelt. Wenn die Hamburger Reporter-Legende "Butje" Rosenfeld den Aufschwung des FC St. Pauli erklärt, dann nennt er als Erstes Guido Burgstaller. Der österreichische Nationalspieler habe das Sieger-Gen mit nach Hamburg gebracht.

Auch gestern spielte der 32-jährige Astnahme-Angreifer eine Hauptrolle. Mit seinem elften Saisontreffer, seinem insgesamt 55. Tor in 99 Zweitliga-Spielen, warf er schon nach zweieinhalb Minuten die taktischen Überlegungen seines Ex-Trainers Über den Haufen. Daniel-Kofi Kyereh erhöhte auf 2:0 (14.). Die Weichen waren gestellt.

Mit dem Halbzeit-Rückstand war der SV Sandhausen gut bedient. Die Hausherren spielten die Kurpfälzer vor der Pause in Grund und Boden. 7:0-Ecken, 78 Prozent Ballbesitz, 12:3-Torschüsse - Sandhausen drohte im Sturmlauf unterzugehen. Das Halbzeit-Fazit von Pauli-Manager Andreas Bornemann war kein bisschen überheblich: "Wir hätten ein, zwei Tore mehr machen müssen."

Allein Burgstaller (7. und 30.), Sebastian Olsson (44.) und Kyereh (45.) hatten alles klar machen können. Torwart Patrick Drewes hielt - nicht zum ersten Mal in dieser Saison - seine Mannschaft im Spiel. Der SV Sandhausen kam nur einmal verheißungsvoll vors Tor. Eine Flanke von Bashkim Ajdini köpfte Pascal Testroet knapp vorbei (29.).

Weil ihm eine starke Mannschaftsleistung die Entscheidung schwer machte, wechselte Schwartz beim 1:2 gegen Nürnberg erst spät. Diesmal musste der Trainer die Skrupel nicht haben. Charlison Benschop kam für Yanik Bachmann (36.), Christian Conteh und Anas Ouahim ersetzten Marcel Ritzmaier und Alex Esswein (69.) Die beiden letzten Wechsel warfen dem Ergebnis geschuldet. Denn auf einmal waren die Sandhäuser wieder im Spiel. Benschop verlängerte eine Ecke mit de Kopf, Immanuel Höhn nickte zum 1:2 ein. (67.) Es war bereits das dritte Saisontor des Innenverteidigers, der kurz darauf für bange Minuten sorgte. Nach dem Zweikampf gegen Matanovic hätte Schiedsrichter Max Burda auch auf Elfmeter entscheiden können (72.). Anders als im Nürnberg-Spiel entschied Video-Assistent für Sandhausen.

Dagegen ging in der nächsten strittigen Szene im Kölner Keller der Daumen nach unten. Geschlagene vier Minuten dauerte es, bis das Tor zum 3:1 durch Kyereh Anerkennung fand. Bei der Frage, oben der Schütze im Abseits stand, ging es um Millimeter.

Der Widerstand war gebrochen.

Zwar hätte Conteh an alter Wirkungsstätte mit einem Distanzschuss beinahe den Anschlusstreffer erzielt, doch die Hausherren waren dem vierten Treffer durch Maximilian Dittgen näher.

St. Pauli: Vasilj - Ohlsson (74. Dzwigala), Ziereis, Lawrence, Paqarada - Smith (65. Benatelli) - Becker (74. Irvine), Hartel - Kyereh - Makienok (65. Matanovic), Burgstaller (90. Dittgen).

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Zhirov, Okoroji - Zenga - Ajdini (87. Soukou), Bachmann (35. Benschop), Ritzmaier (69. Conteh), Esswein (69. Ouahim) - Testroet.

Schiedsrichter: Burda (Berlin); Tore: 1:0 Burgstaller (2.), 2:0 Kyereh (14.), 2:1 Höhn (67.), 3:1 Kyereh (79.); Zuschauer: 23.401; Beste Spieler: Smith, Kyereh, Burgstaller - Drewes.

Update: Mittwoch, 24. November 2021, 21.04 Uhr