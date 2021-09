Von Christoph Offner

Sandhausen. Auch die Rückkehr von Maskottchen "Hardi" brachte dem SV Sandhausen kein Glück. Der Dachs im SVS-Trikot feierte gegen den 1. FC Heidenheim zwar sein Comeback, konnte bei der 1:3 (0:2)-Niederlage der Kurpfälzer aber nur bedingt als Talisman dienen. Einzig bei der mangelnden Chancenverwertung des FCH war Sandhausen mit Fortuna im Bunde: "Wir können froh sein, dass wir kein Debakel erlebt haben", sagte der enttäuschte Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Bereits im Vorfeld hatte Stefan Kulovits angekündigt, dass es gegen Heidenheim "einige Änderungen" geben wird. Der Österreicher und Gerhard Kleppinger ließen den Worten Taten folgen. Auf sechs Positionen änderte das SVS-Trainerteam die Startelf im Vergleich zum 1:2 beim Hamburger SV. Nikolai Rehnen kam zu seinem Zweitliga-Debüt – er vertrat Stammtorhüter Patrick Drewes, der nicht mehr rechtzeitig fit wurde. Neben dem Keeper durften sich Kapitän Dennis Diekmeier, Carlo Sickinger, Cebiou Soukou, Christian Kinsombi und Charlison Benschop gegen den Gast von der Ostalb von Anfang an probieren – mit mäßigem Erfolg. Mit der ersten echten Chance ging der FCH in Führung. Nach einer Ecke konnte Rehnen zunächst noch klären, ehe der Ball über Umwege zu Oliver Hüsing kam. Der Innenverteidiger ließ sich nicht zweimal bitten und drosch die Kugel ins Netz (15. Minute).

Der Gegentreffer saß den Kurpfälzern sichtlich in den Knochen. "Das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen", gab Sickinger zu. Es dauerte ein wenig, bis sich der SVS erholt hatte. Benschop (27.) schüttelte den Schock als Erster ab: Eine Flanke von Diekmeier legte Janik Bachmann per Kopf auf den Stürmer ab, der versuchte es artistisch – Müller war zur Stelle. Bitter: Diekmeier verletzte sich bei dieser Aktion an der Wade. Für den 31-Jährigen ging es nicht weiter, Bashkim Ajdini kam für ihn in die Partie.

Beim 0:2 ging es viel zu einfach. Nach Ballgewinn schaltete der FCH schnell um, Denis Thomalla war auf und davon, seine Hereingabe drückte Tim Kleindienst über die Linie (36.). Die Blicke der Weiß-Schwarzen gingen zu Boden, die Schultern hingen, keiner ging voran, vom SVS kam nichts mehr. Den Halbzeitpfiff von Referee Marco Fritz nahmen die Zuschauer zum Anlass – und verabschiedeten die Hardtwald-Profis mit Buhrufen und Pfiffen in die Pause. "Die ersten 45 Minuten waren zum Vergessen. Wir haben alles, was im Fußball wichtig ist, vermissen lassen", ärgerte sich Kulovits.

In der Kabine fanden "Kleppo" und "Kulo" dann aber wohl die richtigen Worte. Das Trainerduo stellte auf 3-5-2 um, die Joker, die die beiden zu Beginn der zweiten Halbzeit zogen, stachen: Die Flanke des eingewechselten Oumar Diakhite wurde länger und länger – und fand am zweiten Pfosten den ebenfalls eingewechselten Pascal Testroet, der per Kopfball-Bogenlampe traf (53.) Der 30-Jährige, der mit Achillessehnenproblemen die letzten fünf Spiele verpasste, ließ aufblitzen, warum die Sandhäuser Hoffnungen auf seiner Rückkehr und – der Dachs möge es verzeihen – nicht auf der von "Hardi" ruhen. Wer nun aber dachte, dass der SVS vom Anschlusstreffer beflügelt das Kommando übernehmen würde, sah sich getäuscht. Es spielte nur noch Heidenheim, der SVS nahm sich eine unerklärliche Auszeit. "Ich kann es nicht verstehen. Der Anschluss hätte der Mannschaft Kraft geben müssen", seufzte Kulovits.

Die Gäste kamen zu Chancen im Minutentakt. Den Schuss von Kühlwetter (58.) bugsierte Rehnen über die Latte, gegen Malone (62.) und Kleindienst (63.) behielt der Torwart im Eins-gegen-Eins die Oberhand. "Er hat eindrucksvoll bewiesen, warum wir uns für ihn entschieden haben", lobte Kulovits den 24-Jährigen, der erst unter der Woche verpflichtet wurde und den Vorzug vor Eigengewächs Benedikt Grawe erhielt. Doch es ist bezeichnend für die Lage am Hardtwald, dass in den letzten Spielen stets der Torhüter der beste Sandhäuser war.

Bei den Chancen von Kühlwetter (65./an die Latte) und Kleindienst (78./an den Pfosten) hatte der SVS Glück, dass das Aluminium im Weg stand. Schließlich kam, was kommen musste. Jan Schöppner hatte viel Platz und noch mehr Zeit, seine Flanke nutzte Patrick Mainka vier Minuten vor dem Ende zur Entscheidung. "Heidenheim hat völlig verdient gewonnen", gab Kulovits unumwunden zu: "Es ist einfach bitter."

Mit der fünften Niederlage im siebten Spiel und mageren vier Punkten spitzt sich die Lage am Hardtwald zu. Am kommenden Sonntag bei Hannover 96 muss Zählbares her. Einzig wie das gelingen soll, ist nach der schwachen Leistung gegen den FCH ungewiss. "Es ist schwierig, aber wir stecken jetzt nicht auf. Wir werden weiter arbeiten und schauen, dass wir die Mannschaft diese Woche anders anpacken und in die Spur bringen", sagte Kulovits.

Die Tage der Samthandschuhe scheinen in Sandhausen gezählt zu sein.

Sandhausen: Rehnen – Diekmeier (30. Ajdini), Zhirov, Höhn, Okoroji (46. Diakhite) – Sickinger (46. Zenga), Bachmann – Soukou (46. Testroet), Sicker, Kinsombi (72. Conteh) - Benschop.

Heidenheim: Müller – Theuerkauf, Hüsing, Mainka, Busch – Schöppner, Thomalla – Mohr (88. Geipl), Kühlwetter (80. Sessa), Malone (70. Leipertz) – Kleindienst (88. Schimmer).

Schiedsr.: Fritz (Korb); Zuschauer: 3500; Tore: 0:1 Hülsing (15.), 0:2 Kleindienst (36.), 1:2 Testroet (53.), 1:3 Mainka (86.).

Update: Sonntag, 19. September 2021, 21.06 Uhr

Das Aufbäumen nach den Pfiffen brachte keine Punkte

Von Christoph Offner

Sandhausen. Stefan Kulovits, Trainer des SV Sandhausen, hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass es gegen den 1. FC Heidenheim "frischen Wind" geben wird und sprach von "einigen Änderungen". Der Österreicher und Gerhard Kleppinger ließen diesen Worten Taten folgen. Auf fünf Positionen änderten sie die Startelf im Vergleich zum 1:2 beim Hamburger SV. Nikolai Rehnen vertrat im Tor Stammtorhüter Patrick Drewes, der nicht mehr rechtzeitig fit wurde. Neben dem Keeper durften sich Kapitän Dennis Diekmeier, Carlo Sickinger, Cebiou Soukou, Christian Kinsombi und Charlison Benschop gegen den FCH von Anfang probieren – mit mäßigem Erfolg. Wie so oft in dieser Saison gestaltete der SVS das Spiel ausgeglichen, musste allerdings mit der ersten echten Chance den frühen Rückstand hinnehmen. Nach einer Ecke konnte Rehnen zunächst noch auf der Linie klären, ehe der Ball über Umwege zu Oliver Hülsing kam. Der Innenverteidiger ließ sich nicht zweimal bitten und drosch die Kugel kompromisslos in die Maschen (15. Minute).

Der Gegentreffer steckte den Kurpfälzern sichtlich in den Knochen. "Das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen", gab Sickinger zu. Es dauerte ein wenig, bis sich der SVS erholt hatte. Janik Bachmann (20.) schüttelte den Schock als Erstes ab, sein Schuss von der Strafraumgrenze stellte FCH-Keeper Kevin Müller aber vor keine großen Probleme. Benschop (27.) hatten die beste Gelegenheit: Eine Flanke von Diekmeier legte Bachmann per Kopf auf den Stürmer ab, der versucht es artistisch – Müller war zur Stelle. Bitter: Diekmeier verletzte sich bei einer Flanke, für den 31-Jährigen ging es nicht mehr weiter, für ihn kam Bashkim Ajdini.

Dann ging es für Heidenheim viel zu einfach. Nach Ballgewinn schaltete der FCH schnell um, Dennis Thomalla war rechts auf und davon, seine Hereingabe drückte Tim Kleindienst zum 0:2 über die Linie (36.). Den Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Marco Fritz nahmen die Zuschauer zum Anlass – und verabschiedeten die SVS-Profis mit Buhrufen und Pfiffen in die Kabine.

Dort hatten "Kleppo" und "Kulo" wohl die richtigen Worte gefunden. Mit der Umstellung auf 3-5-2 kamen die Gäste zunächst überhaupt nicht zurecht. Und die Joker, die das SVS-Trainerteams zu Beginn der zweiten Halbzeit zog, stachen: Die Flanke des eingewechselten Oumar Diakhite wurde länger und länger – und fand am zweiten Pfosten den ebenfalls eingewechselten Pascal Testroet (53.). Wer dachte, dass der SVS vom Anschlusstreffer beflügelt das Kommando übernehmen würde, der wurde schwer enttäuscht. "Ich kann es nicht verstehen. Das 1:2 hätte der Mannschaft Kraft geben müssen", seufzte Kulovits.

Im Anschluss spielte nur noch Heidenheim, die Gäste kamen zu Chancen beinahe im Minutentakt. Gegen Kühlwetter (58.), Malone (62.) und Kleindienst (63.) war Rehnen zur Stelle und verhinderte mit starken Paraden die Vorentscheidung. "Er hat eindrucksvoll bewiesen, warum wir uns für ihn entschieden haben", lobte Kulovits den 24-Jährigen, der erst unter der Woche an den Hardtwald wechselte und den Vorzug vor Eigengewächs Benedikt Grawe erhielt. Bei den Chancen von Kühlwetter (65./an die Latte) und Kleindienst (78./an den Pfosten) hatte der SVS Riesenglück, dass das Aluminium im Weg stand. Schließlich kam aber, was kommen musste. Patrick Mainka sorgte vier Minuten vor dem Ende für die Entscheidung. "Heidenheim hat völlig verdient gewonnen", gab Kulovits unumwunden zu.

Update: Samstag, 18. September 2021, 16.16 Uhr

Keine Punkte am Hardtwald

Sandhausen. (RNZ) Der SV Sandhausen hat sein Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:3 (0:2) verloren. Die Führung für die Gäste erzielte Verteidiger Oliver Hüsing in der 15. Minute, Torjäger Tim Kleindienst legte in der 36. Minute zum 0:2 nach.

Der eingewechselte Pascal Testroet konnte nach der Pause (53.) auf 1:2 verkürzen. Heidenheims Kapitän Patrick Mainka sorgte in der 86. Minute für den 1:3 Endstand. Mit der Niederlage steht Sandhausen am Samstagnachmittag auf Tabellenplatz 16.