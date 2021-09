Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der SV Sandhausen ist glimpflich aus der Corona-Krise gekommen. Weil die Kurpfälzer nur bescheidenen Zuschauer-Zuspruch haben, fallen die fehlenden Einnahmen nicht so sehr ins Gewicht. Einige verzichteten auf Bezüge, das Arbeitsamt zahlte Kurzarbeiter-Geld. Ganz vom Virus verschont, blieb aber auch der Ligazwerg nicht. Es gab Corona-Fälle. Gianluca Gaudino, zuletzt betroffen, erholt sich gerade. "Er hat beim Trainingsbeginn ganz schön gepumpt", sagt Trainer Alois Schwartz.

Auch die Scouting-Abteilung habe gelitten, erklärte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca vor dem Derby am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Darmstadt 98. Die Äußerung, Schwartz-Vorgänger Gerhard Kleppinger solle nun die Sparte "neu aufbauen", verdient einer näheren Betrachtung. Warum hat der SV Sandhausen, der als eher finanzschwacher Verein mehr als andere darauf angewiesen ist, kompetent und kreativ zu sein bei der Suche nach neuen Spielern, ausgesprochenen Optimierungs-Bedarf?

Mit Uwe Koschinat sei vor einem Jahr auch dessen Vertrauter Pascal Lammerich gegangen, sagt Kabaca. Die Stelle blieb verwaist, weil Scouts in der Zeit hoher Inzidenzen ohnehin nicht in die Stadien durften. Der Ex-Trainer habe eine Schwäche für Video-Analysen gehabt, zudem könne sich ein kleiner Verein wie Sandhausen keine fest angestellten Beobachter leisten, führte Mikayil Kabaca weiter aus.

Schwartz zählt nicht zu den Laptop-Trainern. Der Sohn eines Kfz-Meisters aus dem schwäbischen Nürtingen ist Pragmatiker. Das Gebot der Stunde ist, Harmonie herzustellen in einem Verein, der Turbulenzen hinter sich hat. Er gehe zwar mit der Zeit, lächelte der 54-jährige Wahl-Käfertaler, machte aber auch keinen Hehl daraus, dass er seinen Augen mehr traue als Videokameras.

Erfreuliches hat er in der ersten Arbeitswoche gesehen. Einen guten Kader habe Kabaca zusammengestellt – trotz der erschwerten Bedingungen und obwohl bei 19 Ab- und 15 Zugängen kein Stein auf dem anderen blieb. Seinem Vorgänger traut er die neue Aufgabe zu: "Ich habe drei Jahre hervorragend mit Gerhard Kleppinger zusammen gearbeitet. Er ist loyal und kompetent."

Vielleicht gibt es noch die eine oder andere ungenutzte Möglichkeit. Beim 2:1-Sieg in Hannover überraschte der neue alte Trainer mit Anas Ouahim als Spielmacher. Der knapp 24-jährige Rheinländer sollte eigentlich verkauft werden. Schwartz weiß, dass der Deutsch-Marokkaner Potenzial hat. Er bestritt 2017 ein Bundesliga- und ein Europapokal-Spiel für den 1. FC Köln und hatte eine starke Saison beim VfL Osnabrück.

Zündende Ideen werden nötig sein gegen die "robusten Darmstädter" (Schwartz). Ein "Schlitzohr" wie Pascal Testroet wäre ebenso hilfreich wie Kapitän Dennis Diekmeier. Nur wenn beide zu hundert Prozent fit sind, sollen sie spielen. Das "Riesen-Kompliment", das der Trainer der Mannschaft nach dem Hannover-Spiel machte, ist keine Garantie für einen Einsatz gegen Darmstadt. Schwartz kündigte die "eine oder andere Änderung" an.

Mit einem Sieg kann Sandhausen den Aufschwung vielleicht auch in der Tabelle sichtbar machen. Rostock, Kiel, Hannover und Darmstadt sind in Reichweite des Drittletzten. Auch wenn es eines Erfolges mit sechs Toren Unterschied bedürfte, um an Darmstadt vorbei zu ziehen. Das ist nicht wahrscheinlich. Schwartz stellt "kleine Schritte" in Aussicht. "Hacke, Spitze, eins, zwei, drei" könne man nicht erwarten, sagte der gut gelaunte Coach am Donnerstag-Nachmittag. Dafür sei der Kollege Guardiola zuständig, der die Spieler dafür habe.

Es reicht ein knapper Derby-Erfolg und "Alu" muss zumindest bei den Fans keinen Vergleich mit Pep scheuen.

Update: Donnerstag, 30. September 2021, 19.58 Uhr

Diekmeier vor Rückkehr ins Training

Sandhausen. (dpa/lsw) Der SV Sandhausen kann auf eine baldige Rückkehr von Kapitän Dennis Diekmeier hoffen. Ob der 31-Jährige nach seiner Wadenverletzung schon am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt 98 wieder dabei sein kann, ist allerdings offen. "Dennis weiß am besten mit seinem Körper umzugehen, Risiko werden wir aber keines eingehen", sagte Trainer Alois Schwartz am Donnerstag. Am Freitag wird Diekmeier im Mannschaftstraining zurückerwartet.

Schwartz war bei seinem Comeback mit dem badischen Fußball-Zweitligisten ein 2:1 bei Hannover 96 gelungen. Mit dem neuen Schwung unter dem Trainer-Rückkehrer soll es nun zum ersten Mal in dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit zwei Siegen nacheinander klappen.

Schwartz wird auch in seinem ersten Heimspiel nach über fünf Jahren mit dem SVS auf eine kompakte Defensive bauen. Sie sei der Schlüssel, bestätigte der 54-Jährige: "Die Darmstädter hatten zu Saisonbeginn Probleme. Mittlerweile sind sie aber sehr stabil, deswegen müssen wir dagegenhalten", sagte er: "Im Vergleich zum Spiel in Hannover dürfen wir nicht nachlassen."

Neben Diekmeier tasten sich auch Christian Conteh und Gianluca Gaudino langsam wieder heran. Julius Biada und Rick Wulle fallen verletzungsbedingt sicher aus.