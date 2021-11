Von Claus Weber

Sandhausen. Die gute Nachricht: Die Impfung hilft. Den Spielern des SV Sandhausen merkte man am Freitagabend bei der 1:2 (0:0)-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg die Corona-Nachwirkungen kaum an. Der Fußball-Zweitligist hatte die Namen seiner positiv getesteten Spieler zwar nicht preisgegeben, weil es aber gleich ein Dutzend erwischt hatte, dürften auch einige von ihnen in der Startaufstellung gestanden haben.

Die schlechte Nachricht: Obwohl die Kurpfälzer 80 Minuten lang das bessere Team waren, ein deutliches Chancenplus hatten und mehr Tore hätten erzielen müssen als das 1:0 durch Immanuel Höhn (66.), ließen sie sich die Butter vom Brot nehmen. Nürnberger (83.) und Shuranov (90.+3) drehten ein schon verloren geglaubtes Spiel für die Franken.

"Ein Sieg oder zumindest ein Unentschieden wäre verdient gewesen", seufzte Jürgen Machmeier. Der Präsident schimpfte auf den Video-Assistenten. "Welchen Sinn macht der Videobeweis, wenn im Strafraum ein klares Handspiel stattfindet und der Kölner Keller bittet den Schiedsrichter noch nicht einmal zum Bildschirm?", fragte Machmeier, "entweder die Herren schlafen oder sie sind unnötig."

Nürnbergs Vorlagengeber Borkowksi war vor dem 1:2 mit der Hand am Ball. Absicht war ihm aber wohl nicht nachzuweisen. "Die Hand geht aktiv zum Ball", meinte dagegen Mikayil Kabaca, "es ist unglaublich, dass der Kölner Keller das nicht sieht und so ein Treffer zählt." Dennoch habe die Mannschaft Charakter bewiesen und nach der schweren Zeit und der Quarantäne überragend gekämpft, sagte der Sportliche Leiter.

"Das ist bitter, wir waren nahe dran am Sieg", ärgerte sich auch Alois Schwartz, "am Ende haben aber doch etwas die Kräfte nachgelassen. Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen."

Chancen genug gab’s. In der dritten Minute schon musste Christian Mathenia gegen Pascal Testroet klären. Nach einer Viertelstunde parierte er per Fuß-Abwehr gegen Janik Bachmann und neun Minuten später lenkte der Tausendsassa im Nürnberger Tor einen Schuss von Alexander Esswein zur Ecke. Nürnberg machte zwar Druck, hatte wesentlich mehr Ballbesitz (72 Prozent!), spielte aber ideenlos und hatte vor der Pause nicht eine einzige richtige Torchance.

Sandhausen ging dagegen fahrlässig mit seinen Möglichkeiten um. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff prüfte Testroet Mathenia aus spitzem Winkel, der Nachschuss von Bashkim Ajdini wurde geblockt – das Chancenverhältnis inzwischen: 4:0.

In der 53. Minute dann endlich die erste Möglichkeit für die Franken, doch Patrick Drewes faustete den Schuss von Mats Möller Daehli weg und leitete gleich die nächste Konterchance ein – doch Marcel Ritzmaier schoss deutlich vorbei.

Als sich Sandhausens Offensivleute im Strafraum wieder einmal selbst im Weg standen, fasste sich Verteidiger Immanuel Höhn ein Herz und zog aus 22 Metern flach ab – das 1:0 nach 66 Minuten war hochverdient.

Doch während Nürnbergs Trainer Robert Klauß mit Fabian Nürnberger und Eric Shuranov zwei Joker aus dem Ärmel zauberte ( Nürnberger zog aus 25 Metern ab, Shuranov schob im Getümmel ein), hatte Alois Schwartz kein Glück mit seinen Einwechslungen: Carlos Sickinger hinderte Shuranov nicht am 1:2.

"Das tut extrem weh", ärgerte sich Sandhausens Schütze Immanuel Höhn, "das hat die Mannschaft nicht verdient."

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Zhirov, Okoroji – Zenga (79. Sickinger), Bachmann - Ajdini, Ritzmaier, Esswein (90. Soukou) - Testroet.

Nürnberg: Mathenia – Valentini (76. Fischer), Schindler, Sörensen, Handwerker - Geis (76. Nürnberger) – Krauß (69. Borkowski), Tempelmann – Duman (76. Schäffler), Möller Daehli – Dovedan (69. Shuranov).

Schiedsrichter: Lechner (Hornstorf); Zuschauer: 4617; Tore: 1:0 Höhn (66.), 1:1 Nürnberger (83.), 1:2 Shuranov (90. + 3).

Update: Freitag, 19. November 2021, 21.58 Uhr