Von Wolfgang Brück

Wattens. Maximilian Thiel freut sich auf Nachwuchs. Auf Instagram präsentieren der 28-jährige Profi und seine Partnerin eine Ultraschall-Aufnahme. Dem Altöttinger, der auf 86 Zweitliga-Spiele zurückblicken kann, fehlt zum Glück noch ein neuer Arbeitgeber.

Der SV Sandhausen wird es nicht werden. "Wir sehen in ihm nicht unbedingt eine große Verstärkung", erklärte Mikayil Kabaca. Der linke Außenbahnspieler, der zuletzt beim Liga-Rivalen 1. FC Heidenheim unter Vertrag stand, wurde beim Testspiel gegen die Wattener Sportgemeinschaft Tirol erst in der Schlussphase eingewechselt. Die Kurpfälzer verloren beim Sechsten der österreichischen Bundesliga mit 1:3 (0:0).

Pascal Testroet feierte eine Halbzeit eine torlose Premiere. Mit der spektakulären Verpflichtung sei die Personalpolitik noch nicht abgeschlossen, teilte Kabaca mit. Angeblich besteht Interesse an Petar Petrovic, einem 25-jährigen Schweden mit serbischen Wurzeln, der für den Erstligisten Trelleborg stürmt.

Die bisherigen vier Vorbereitungsspiele legen eine weitere Verstärkung in der Offensive nahe. Die Ergebnisse – 2:1 gegen Würzburg, 0:4 gegen Kaiserslautern, 1:0 gegen den FC Botosani und das 1:3 am Samstag – lassen den Sportlichen Leiter nicht in Jubel ausbrechen. "Das 0:4 tut weh und wir haben uns auch einen anderen Abschluss des Trainingslagers gewünscht", gesteht der 44-jährige Hesse.

Die vielen Gegentore erinnern an die zurückliegende Runde, als Sandhausen die zweitschwächste Abwehr hatte. Auch der Wechsel von starken mit schwachen Phasen kommt – leider – bekannt vor. Die Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits begannen mit einer Mannschaft, die man sich auch am Sonntag in einer Woche beim Zweitliga-Start gegen Fortuna Düsseldorf vorstellen kann.

Es sei denn Kapitän Dennis Diekmeier wird noch fit. Er mache ebenso wie der Ziegelhäuser Rick Wulle große Fortschritte, freut sich Kabaca. Deshalb will man erst mal darauf verzichten, mit Nicolai Rehnen, bisher dritter Torwart bei Arminia Bielefeld, einen weiteren Schlussmann unter Vertrag zu nehmen.

Eng werden könnte es auch bei Julius Biada. Er konnte in Längenfeld wegen Problemen mit der Achillessehne nicht mit der Mannschaft trainieren. Tim Kister zog sich gegen Botosani eine Zerrung der Adduktoren zu und Christian Kinsombi musste am Samstag wegen muskulärer Beschwerden pausieren.

22 Feldspieler und drei Torleute umfasst der Kader. Kabaca betont, die Trainer hätten die "Qual der Wahl". Bei der anspruchsvollen Generalprobe am Samstag (16 Uhr in der Commerzbank Arena) beim Bundesliga-Fünften Eintracht Frankfurt wird vermutlich die derzeitige Wunsch-Elf beginnen.

Anais Ouahim und Enrique Pena-Zauner gehören nicht dazu. Ihre Vereinssuche sei bisher erfolglos geblieben, sagt Kabaca.. Ouahim kehrt vielleicht nach Kaiserslautern zurück. Schon im März hatte Jürgen Machmeier prophezeit, dass die Corona-Krise den Profis und ihren Beratern die Augen öffnen würde. Die Gehälter würden um die Hälfte schrumpfen, manche müssten froh sein, in der Regionalliga unterzukommen.

Der SV Sandhausen trennte sich von 14 Spielern. Es könnten sogar 16 werden. Erst fünf stehen wieder in Lohn und Brot: Ivan Paurevic (Riga/Lettland), Sören Dieckmann (Fortuna Köln), Emmanuel Taffertshofer (Wehen-Wiesbaden) Robin Scheu (Saarbrücken) und Gerrit Nauber (Deventer/Holland).

Mit einem Beispiel aus der Meeresbiologie hatte Machmeier die ungute Situation zu veranschaulichen versucht. "Das ist wie bei der Korallenbleiche", sagte der 60-jährige Unternehmer in einem Podcast. Die Polypen stoßen – als Folge von Umweltverschmutzung – Zellen ab, die Korallen verlieren ihre Farbe.

Es ist zu hoffen, dass der Fußball ein buntes Spektakel bleibt.

SV Sandhausen: Drewes - Ajdini (67. Röseler), Diakihte, Zhirov (63. Gaudino), Okoroji (63. Esswein) - Zenga (63. Sickinger), Höhn (76. Linsmayer), Bachmann - Soukou (78. Ouahim), Testroet (46. Keita-Ruel), Sicker (76. Thiel).

Tore: 1:0 Vrioni (55.), 2:0 Vrioni (60.), 2:1 Esswein (73.), 3:1 Rogelj (90.+3).