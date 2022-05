Von Christoph Offner

Sandhausen. Gesellschaft auf der Pressekonferenz ist Alois Schwartz nicht gewohnt. Bei der Medienrunde vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel nahm Mikayil Kabaca neben dem Trainer des SV Sandhausen Platz. Wer nun aber befürchtete, die Anwesenheit des Sportlichen Leiters verheiße Schlechtes, den konnte Kabaca schnell beruhigen. "Einen neuen Trainer haben wir nicht", lachte der 45-Jährige. Stattdessen wollte Kabaca die Gelegenheit nutzen, um nach einer turbulenten Spielzeit Danke zu sagen. Den Sponsoren, den Mitarbeitern, den Ehrenamtlichen und den Fans. Vom Greenkeeper über die Physiotherapeuten bis zum Hausmeister – Kabaca sparte niemanden aus. Videoanalyst Phil Weimer verlässt den Verein nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch, ansonsten wird die Zusammenarbeit mit dem kompletten Trainer- und Betreuerstab fortgesetzt.

Die Stimmung am Hardtwald ist gelöst. Der Klassenerhalt steht bereits seit dem 32. Spieltag fest. Das elfte Zweitliga-Jahr kann kommen. Die Niederlage zuletzt beim SC Paderborn (0:2) wurmte Schwartz dennoch. Einen Vorwurf wollte er seiner Mannschaft aber keinen machen. "Wir mussten ständig – und haben geliefert. Nach den nervenaufreibenden letzten Wochen ist mit dem Klassenerhalt viel Spannung abgefallen. Das ist menschlich", betonte der 55-Jährige.

Und weil die gute Auswärtsbilanz (5 Siege/5 Unentschieden/3 Niederlagen) in Ostwestfalen einen kleinen Kratzer bekommen hat, soll Schwartz’ maue Heimbilanz (3/4/5) gegen die Schleswig-Holsteiner aufgebessert werden. Verzichten muss der Wahl-Mannheimer gegen die "Störche" neben den Langzeitverletzten Rick Wulle und Tim Kister auf Cebio Soukou (Knie), Nils Seufert (Sprunggelenk) und Alou Kuol (Rote Karte). "Ganz große Experimente", was die Startelf betrifft, will Schwartz keine wagen: "Wir wollen gewinnen. Es wird nicht zu viel Rotation geben, um eingespielt zu bleiben."

Die Sandhäuser Verantwortlichen spekulieren noch auf den 14. Rang. Der bringt nicht nur höhere Fernsehgelder, sondern beschert im DFB-Pokal auch einen Gegner aus dem schwächeren Lostopf. Gewinnt der SVS (15./38 Punkte), stehen die Chancen gut, dass das gelingt. Der SSV Jahn Regensburg (13./40) und Hansa Rostock (12./41) spielen gegen die Aufstiegskandidaten Werder Bremen und Hamburger SV. Hannover 96 (14./39) dagegen hat mit Absteiger FC Ingolstadt eine machbare Aufgabe.

"Kiel hat eine starke Offensive, spielt einen sehr guten Ball", warnte Schwartz. Zwar habe sich die "Mannschaft nach der verlorenen Bundesliga-Relegation lange nicht gefunden", doch unter dem Ex-Hoffenheimer Marcel Rapp sei das nun gelungen: Die Kieler Sportvereinigung Holstein ist seit fünf Spielen ungeschlagen (drei Siege, zwei Unentschieden). Vor dem Spiel sollen laut Kabaca "einige Spieler verabschiedet werden". Die Namen ließ sich der Sportchef nicht entlocken. Dass darunter aber Biada, Kister, die Leihspieler Ahmed Kutucu, Seufert und Kuol sowie zwei der drei Ersatztorhüter Wulle, Nikolai Rehnen und Felix Wiedwald sind, ist sehr wahrscheinlich.

Mit Ticket-Sonderpreisen und Freibier will der Verein noch einmal seine Fans ins Stadion locken. "Wir wollen ein schönes Spiel zeigen", stellte auch Schwartz den Fans in Aussicht. Ein Offensiv-Feuerwerk wollte der SVS-Coach den Anhängern auf RNZ-Nachfrage aber nicht versprechen. "Das haben wir noch nie abgebrannt", schmunzelte er. "Dann wird es Zeit", warf Überraschungsgast Kabaca ein.

Voraussichtliche Aufstellung: Drewes - Diekmeier, Zhirov, Dumic, Okoroji - Trybull - Kutucu, Zenga, Bachmann, Kinsombi - Testroet.