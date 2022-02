Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Benjamin Post wollte mal was Neues probieren. Etwas Anderes als nur die Vorschauen, in denen der Trainer im günstigen Fall preisgibt, dass er gewinnen möchte. Der 41-jährige Sportredakteur der Schwäbischen Zeitung stellt vor den Spielen des 1. FC Heidenheim Journalisten drei Fragen zum Gegner.

Die Kollegen dürfen sich mit drei Fragen zum 1. FC Heidenheim revanchieren. Vor dem 30. Derby der baden-württembergischen Zweitligisten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) pflegt die Rhein-Neckar-Zeitung ein gut nachbarschaftliches Verhältnis. Zusammen mit dem examinierten Sportwissenschaftler und Germanisten nähern wir uns zwei Vereinen, die Gemeinsamkeiten haben, aber auch große Unterschiede aufweisen.

Benjamin Post. Foto: privat

Benjamin, wer an Heidenheim denkt, fällt als Erstes Trainer Frank Schmidt ein. Der 48-jährige gebürtige Heidenheimer ist seit über 14 Jahren im Amt und hat damit Otto Rehhagel überholt. Bei Werder Bremen hat der damalige Vorsitzende Dr. Franz Böhmer gesagt: "Wenn jemand Rehhagel anpinkelt, verlängert sich sein Vertrag automatisch um zwei Jahre." Kann man diese Logik auf Heidenheim übertragen?

Frank Schmidt ist unumstritten. Er gibt keinen Anlass zur Kritik. Er hat Heidenheim aus der Oberliga in die 2. Bundesliga geführt. Der Verein war nur in der Saison 2017/18 in Abstiegsgefahr. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass es mal mehr als drei Niederlagen hintereinander gab.

Hintergrund In eigener Sache Liebe Leserinnen, liebe Leser, den Vorbericht zum Zweitliga-Spiel des SV Sandhausen am Sonntag in Heidenheim konnten wir nicht in der gewohnten Form erstellen. Unserem Mitarbeiter Wolfgang Brück wurde zwar die Teilnahme an der virtuellen Pressekonferenz erlaubt, Fragen hätte er allerdings nicht stellen dürfen. Seit eineinhalb Jahren [+] Lesen Sie mehr In eigener Sache Liebe Leserinnen, liebe Leser, den Vorbericht zum Zweitliga-Spiel des SV Sandhausen am Sonntag in Heidenheim konnten wir nicht in der gewohnten Form erstellen. Unserem Mitarbeiter Wolfgang Brück wurde zwar die Teilnahme an der virtuellen Pressekonferenz erlaubt, Fragen hätte er allerdings nicht stellen dürfen. Seit eineinhalb Jahren bereits erschwert der SV Sandhausen Wolfgang Brück – und damit der RNZ – die Berichterstattung. Sei es durch den Ausschluss von Informationskanälen, ein Redeverbot mit Trainern, Spielern und Funktionären oder die Androhung eines Stadionverbotes. Wolfgang Brück schreibt seit über 40 Jahren für die RNZ über den SV Sandhausen. Mit großem Engagement, mit viel Wohlwollen – aber auch mit Kritik, wenn sie berechtigt ist. Das ist die Aufgabe eines Journalisten – und wird von unseren Lesern geschätzt. Der Aufforderung des SV Sandhausen, Wolfgang Brück von der Berichterstattung zurückzuziehen, werden wir nicht nachkommen. Wenn Vereine bestimmen wollen, mit wem sie zusammenarbeiten und mit wem nicht, ist das ein Angriff auf die Pressefreiheit. Wir haben uns entschlossen, dennoch einen Vorbericht zum Spiel – so gut es unter diesen Bedingungen möglich war – zu veröffentlichen, um unserer Informationspflicht nachzukommen und weil unsere Leser nicht die Leidtragenden der unbegründeten Sanktionen des SV Sandhausen gegenüber Wolfgang Brück sein sollen. Claus Weber

Leiter der RNZ-Sportredaktion

Wie schafft Schmidt das?

Er entwickelt nicht nur die Spieler, sondern auch sich selbst ständig weiter. Heidenheim hat sich fußballerisch verbessert, steht nicht nur für Robustheit und Kampf. Der Trainer und der Vorstands-Vorsitzende Holger Sanwald, der seit 28 Jahren dabei ist, bilden ein kongeniales Duo. Wenn ein namhafter Spieler die Ostalb verlässt, präsentieren die beiden dank gutem Scouting einen gleichwertigen Neuen oder einen, der entwickelt werden kann. Das ist, als ob sie eine Schublade aufziehen würden.

Heidenheim ist 2020 in der Relegation zur Bundesliga knapp gescheitert. Die Mannschaft schnuppert wieder an den Aufstiegsplätzen. Kann es klappen?

Natürlich. Es gibt genügend Beispiele: Fürth, Darmstadt, Paderborn. Kontinuität und Ruhe können sich auszahlen. Auch wenn es in dieser Saison schwer ist. Aber anders als Werder Bremen, der Hamburger SV und Schalke 04 hat der 1. FC Heidenheim keinen Druck.

Solidität und Beständigkeit sind auch der Anspruch des SV Sandhausen. In den letzten beiden Jahren gab es jedoch Turbulenzen. Die Fluktuation im Profi-Kader war mit fast 50 Transfers rekordverdächtig hoch. Zwei Trainer-Rausschmisse in der vergangenen und einer in dieser Runde sorgten für Schlagzeilen. Mehr denn je tanzt man am Hardtwald auf der Rasierklinge, begleitet die Abstiegsgefahr die Kurpfälzer auch in der zehnten Zweitliga-Saison. Heidenheim ist im achten Jahr dabei, die Gesamt-Bilanz gegen Sandhausen ist seit 2004, damals noch in der Oberliga, mit 16 Siegen, sieben Unentschieden und sechs Niederlagen deutlich positiv. Auch der Tabellenstand spricht für die Schwaben. Sie gehen als Sechster mit Aufstiegschancen ins Derby, die Badener sind wieder auf den Abstiegs-Relegationsrang zurückgefallen. Benjamin Post wollte von der Rhein-Neckar-Zeitung wissen:

Wie stark ist Sandhausen?

In der Rückrunden-Tabelle belegen die Kurpfälzer den sechsten Platz, mit den gleichen elf Punkten aus sechs Spielen wie der 1. FC Heidenheim. In drei der letzten vier Spiele ohne Niederlage stand hinten die Null. Auswärts ist der SVS seit 277 Minuten ohne Gegentor und seit vier Spielen unbesiegt. Der Aufwärtstrend ist beachtlich, mit dem direkten Abstieg wird man nichts mehr zu tun haben.

Welche Gründe gibt es dafür?

Sandhausen hat erfahrene Profis, die sich vor keinem Gegner verstecken müssen. Doch lange stimmte die Mentalität nicht. Trainer Alois Schwartz ist es gelungen, die bunt zusammen gewürfelte und störanfällige Mannschaft zu stabilisieren.

Auf welche Spieler muss Frank Schmidt ein besonderes Augenmerk haben? Spielt Dennis Diekmeier noch eine herausragende Rolle?

Der Kapitän ist wegen seiner positiven Ausstrahlung wichtig, aber nicht mehr unersetzbar. Schwartz hat einen 7,70 Meter hohen Abwehrwall aufgebaut: Janik Bachmann (1,96 Meter), Dario Dumic und Aleksandr Zhirov (jeweils 1,93 Meter) sowie Dennis Diekmeier (1,88 Meter) bringen es zusammen auf 7,70 Meter. Pascal Testroet hat in 17 Spielen acht Tore erzielt. Die Revanche für die 1:3-Hinspiel-Niederlage, mit der Sandhausen noch gut bedient war und die zur Trennung vom Trainer-Duo Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger führte, ist vorstellbar.

So wollen sie spielen: Beim SV Sandhausen dürfte Cebio Soukou nach verbüßter Gelbsperre Erich Berko ersetzen. Heidenheim kann wieder auf Torjäger Tim Kleindienst zurückgreifen.

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf, Burnic - Leipertz, Schöppner, Mohr - Kleindienst.

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Bachmann - Ajdini, Trybull, Soukou - Testroet.