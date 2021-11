Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Zuerst die gute Nachricht: Wahrscheinlich werden die Profis des SV Sandhausen nach dem Corona-Schock bald wieder aufs Spielfeld zurückkehren. "Wir gehen fest davon aus, dass das Heimspiel am Freitag in einer Woche gegen den 1. FC Nürnberg stattfinden kann", beantwortet der Zweitligist eine Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Wegen 18 positiver Fälle – zwölf bei den Spielern, sechs im Funktionärsteam – wurde das Spiel am Sonntag beim FC St. Pauli abgesetzt.

Doch vielleicht schon am morgigen Dienstag könnten einige der infizierten Spieler das Training wieder aufnehmen. Voraussetzung ist: Sie müssen fünf Tage ohne Symptome sein und ein dann ausgeführter PCR-Test muss ein negatives Ergebnis aufweisen.

Die Krankheit verlaufe weiterhin mild, einige haben Anzeichen einer Erkältung, andere merken gar nichts – so das Bulletin vom Hardtwald. Impfungen haben demnach die Infektionen nicht verhindern können, aber zu einem wesentlichen milderen Verlauf geführt. Der größte Teil der Mannschaft habe sich geschützt, heißt es. "Wir gehen davon aus, dass alle geimpft sind", konkretisierte Geschäftsführer Volker Piegsa. Genaue Angaben gibt es mit Hinweis auf den Datenschutz nicht. "Das ist Privatsache", meinte Pressechef Markus Beer.

Hintergrund Oktober 2020: Tim Kister erwischt es schwer. Um seine Frau und die zwei Kinder nicht anzustecken, zieht der 33-jährige Abwehrchef unters Dach. Er leidet unter Kopf- und Gliederschmerzen. Die Ansteckung erfolgte bei einem Besuch seiner Eltern. Hinterher stellt der Frankfurter fest: "Wenn man krank ist, merkt man, dass der Fußball nicht das [+] Lesen Sie mehr Oktober 2020: Tim Kister erwischt es schwer. Um seine Frau und die zwei Kinder nicht anzustecken, zieht der 33-jährige Abwehrchef unters Dach. Er leidet unter Kopf- und Gliederschmerzen. Die Ansteckung erfolgte bei einem Besuch seiner Eltern. Hinterher stellt der Frankfurter fest: "Wenn man krank ist, merkt man, dass der Fußball nicht das Wichtigste ist im Leben." Februar 2021: Nach einem positiven Corona-Test kommt Stefan Kulovits ins Krankenhaus. Der Österreicher (38), damals gemeinsam mit Gerhard Kleppinger (63) Cheftrainer, muss dort mehrere Tage verbringen. April 2021: Erst werden Denis Linsmayer und Ivan Paurevic (beide 30) positiv getestet, dann folgen Janik Bachmann (25) und Stefanos Kapino (27). Die Spiele gegen den Hamburger SV und Greuther Fürth fallen aus. Trotzig stemmt sich Sandhausen gegen das Ungemach, schöpft sogar neue Kraft und gewinnt nach der Trainingspause und einer zweiwöchigen Quarantäne sowohl gegen den HSV (2:1) als auch gegen Hannover 96 (4:2). September 2021: Gianluca Gaudino (24) muss in Quarantäne. Bis heute, acht Wochen danach, kann der Sohn des ehemaligen Waldhof-Profis und Nationalspielers Maurizio Gaudino (54) nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Wann Gaudino wieder einsatzfähig ist, lässt sich derzeit nicht sagen. 4. November 2021: Der SV Sandhausen gibt bekannt, dass sich zwölf Spieler und sechs Betreuer infiziert haben. Das für Sonntag angesetzte Spiel beim Tabellenführer FC St. Pauli wird abgesetzt. Die Kurpfälzer haben nicht die erforderlichen 15 einsatzfähige Akteure. Im Gegensatz zu den ersten Fällen sind die meisten Spieler geimpft. Deshalb verläuft die Krankheit bislang milde. wob

Im privaten Bereich liegt vermutlich auch die Ursache für die Ansteckungen. Ausgerechnet der Dorfverein ist zum Corona-Hotspot geworden. Seit Beginn der Pandemie wurden am kleinsten Standort der Zweiten Liga 25 Spieler und Funktionäre positiv getestet. Der FC St. Pauli hatte bislang keinen einzigen Fall. Ein bemerkenswerter Zufall.

Unwahrscheinlich ist, dass das Spiel in Dresden eine Rolle gespielt hat. Nach dem Sandhäuser 1:0-Sieg war bei Dynamo-Spieler Chris Löwe das Virus festgestellt worden. Doch eine Übertragung während eines Fußballspiels sei nahezu ausgeschlossen, hat eine Studie ergeben. Zu kurz sind die Körperkontakte.

Auch lange Busreisen können es nicht gewesen sein. Der Zweitligist ist von Mannheim aus nach Sachsen geflogen. Die übliche Inkubationszeit von fünf bis sechs Tagen und der Ausbruch von Covid-19 in der Nacht zum Mittwoch bei einem halben Dutzend Profis sprechen für ein Superspreader-Ereignis Ende vorletzter Woche. "Alle haben ein Privatleben", sagte Piegsa. Man bewege sich im spekulativen Bereich.

Nicht nur dem Spitzenreiter, auch Sandhausen kommt die Zwangspause ungelegen. Drei Spiele ohne Niederlage haben das Selbstbewusstsein gestärkt, auch am Millerntor sah man sich nicht chancenlos. So aber musste man am Wochenende tatenlos zuschauen, wie Holstein Kiel durch das 2:1 gegen Dresden vorbeizog und die Kurpfälzer jetzt wieder Drittletzter sind. Mit Aue, das 2:0 gegen Heidenheim gewann, im Nacken.

Weil außer den zwölf Corona-Patienten mit Daniel Keita-Ruel, Arne Sicker, Rick Wulle, Gianluca Gaudino und Julius Biada weitere fünf Spieler nicht zur Verfügung standen, wurde bei einem 29-köpfigen Kader die erforderliche Mindestzahl von 15 gesunden Spielern nicht erreicht. Der SVS und die 20.000 Zuschauer, die sich schon eine Karte gekauft haben, warten nun auf einen Termin für das Nachholspiel.

Die Gesunden hielten sich mit Laufen und individuellen Trainingsplänen fit. Auch Trainer Alois Schwartz und sein Assistent Dimitrios Moutas sollen nicht betroffen sein. Wenn alles gut geht, wird man bis zum Wochenende wieder annähernd komplett sein.

Mut macht auch, dass der SV Sandhausen aus der ersten Corona-Quarantäne im April wie durch ein Wunder gestärkt heraus kam. Wie man heute weiß, waren die Siege gegen den Hamburger SV (2:1) und Hannover 96 (4:2) entscheidend für die Klassenerhalt.

Wären die Umstände normal, wäre es ein Indiz für gute Stimmung und Zusammenhalt: Am Freitag veröffentlichte Erik Zenga ein Foto auf Instagram. Es zeigt den Mittelfeldspieler und seinen Teamkollegen Anas Ouahim, Arm in Arm, auf dem Sofa. Unter dem Bild steht: "Immer positiv". Profi-Kollegen aus Sandhausen und St. Pauli fanden das lustig. "Abstand bitte", witzelte einer an.

Am vorgestrigen Samstag wurde der Beitrag aus dem Netz genommen. Auf Anfrage der RNZ erklärte der Verein:"Das Bild ist schon älter. Nichtsdestotrotz ist es in diesem Zusammenhang extrem unglücklich, wie auch der Kommentar unter dem Bild. Wir werden es intern aufarbeiten."

Ist es ein missglückter Scherz oder gibt das Posting einen verstörenden Einblick in eine Parallel-Welt?