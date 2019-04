Böses Ende in Sandhausen: Philipp Klement verwandelt in der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum 1:1 für Paderborn. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Keiner kann behaupten, dass der SV Sandhausen im Abstiegskampf nicht alle Kräfte mobilisiert. Beim 1:1 gegen den SC Paderborn griff Alfred Hack ein. Das Präsidiums-Mitglied, zuständig für Fragen der Sicherheit, schirmte den Schiedsrichter gegen einen aufgebrachten Fan ab und übergab seinen Schützling zwei kräftigen Herren in schwarzen Anzügen. Die brachten Patrick Alt, einen 34-jährigen Wirtschafts-Informatiker aus dem Saarland, heil in den Innenraum.

Ja ... so ein Ausgleich kurz vor Schluss tut schon verdammt weh ... aber auch diesen Punkt nehmen wir mit und machen immer weiter. DANKE für die tolle Unterstützung - Gemeinsam unten raus! 💪⚫⚪

___________#SVS1916 #SVSSCP #immerweiter pic.twitter.com/yYTv5NskR8 — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) 6. April 2019

Die paar Papierschnitzel, die von der Tribüne segelten, waren nicht der Rede wert. Angesichts der aufgeheizten Stimmung, die am Hardtwald herrschte. In der vierten Minute der Nachspielzeit wurde der Schiedsrichter zum Punkteklau. Einen Schuss von Mohamed Dräger, der wahrscheinlich übers Tor gegangen wäre, bekam Karim Guedé an die linke Hand. Alt entschied auf Elfmeter. Philipp Klement glich die Sandhäuser Führung aus, die Tim Kister gelungen war (17.).

Hintergrund Rocken statt verbocken - Neuer Geist in Sandhausen Beinahe wäre der Slogan zum Rohrkrepierer geworden. "Wir rocken die Rückrunde", hatte der SV Sandhausen Anfang Februar verkündet, um sich Mut zu machen im Abstiegskampf. Doch statt hoch ging‘s erst einmal in den Keller. Nach dem 0:3 gegen Aue reagierten die Fans mit Galgenhumor: "Wir verbocken die [+] Lesen Sie mehr Rocken statt verbocken - Neuer Geist in Sandhausen Beinahe wäre der Slogan zum Rohrkrepierer geworden. "Wir rocken die Rückrunde", hatte der SV Sandhausen Anfang Februar verkündet, um sich Mut zu machen im Abstiegskampf. Doch statt hoch ging‘s erst einmal in den Keller. Nach dem 0:3 gegen Aue reagierten die Fans mit Galgenhumor: "Wir verbocken die Rückrunde." Fünf Wochen später sieht die Welt wieder ganz anders aus. Zehn Punkte aus vier Spielen haben die Kurpfälzer geholt. Selbst das erste Remis nach drei Siegen ist ein Erfolg. Auch wenn sich das 1:1 gegen Paderborn wegen des späten Gegentors erst mal wie eine Niederlage anfühlte - gegen das stärkste Rückrunden-Team war es ein Punktgewinn. Die Hoffnung ist zurück am Hardtwald - und das Selbstvertrauen. Torwart Marcel Schuhen, der zwischenzeitlich seinen Stammplatz verloren hatte, glänzte gegen Paderborn mit einem halben Dutzend Paraden. "In unserer momentanen Verfassung", sagte der Torwart, "können wir jeden schlagen." Die Spieler seien zur entscheidenden Saisonphase auf ihrem Leistungszenit, glaubt Uwe Koschinat. Das ist auch notwendig, denn der Trainer hat das Spielsystem geändert. Weniger Ballbesitz, schnelle Konter und mehr vertikale Pässe bedeuten anstrengende Sprints und längere Wege. Dass am Ende gegen wild anrennende Paderborner die Körner fehlten, sei nur normal. "Das sind Anpassungsprozesse", meinte Koschinat, "ich bin aber überzeugt, das ist der richtige Weg im Abstiegskampf." Das glaubt auch Steffen Baumgart. Von den Mannschaften im unteren Drittel nehme Sandhausen den Abstiegskampf am meisten an, erklärte der Paderborner Coach. Dafür brauchte es eines Anführers. Der Trainer hat im Winter der Versuchung widerstanden, einen Stürmer zu holen, setzte stattdessen auf einen Verteidiger. Ihm gelang es, mit Dennis Diekmeier einen gestandenen Bundesliga-Spieler zu verpflichten. Ein genialer Schachzug. Diekmeier kennt und kann Abstiegskampf aus acht Jahren beim Hamburger SV. Vor allem aber ist er bereit, in den Niederungen der Zweiten Liga vollen Einsatz zu zeigen. Die Fans feierten ihn mit "Diekmeier"-Rufen und auch Präsident Jürgen Machmeier lobte: "Er ist ein absoluter Gewinn und treibt die Mannschaft an." Auch die Führungswechsel zeigen positive Wirkung. Der neue Sportliche Leiter Mikayil Kabaca ist ein ruhiger und besonnener Mensch. Ein Teamplayer. Jürgen Machmeier: "Beim SV Sandhausen ist Ruhe eingekehrt."

Danach drehten sich die Diskussionen darum, wie weit Guedé vom Schützen entfernt war und ob er vielleicht hätte reagieren und die Hand wegziehen können. Zwischen einem Meter (Kister) und acht Metern (Schiedsrichter-Betreuer Hansi Krieg) schwankten die Schätzungen. Nachdem die Empörung abgeklungen war, herrschte Einigkeit. Der Strafstoß war berechtigt. Gepfiffen wird, wenn die Hände nicht direkt am Körper anliegen und damit die Fläche unnatürlich vergrößert wird.

Ärgerlich war’s trotzdem, weil nur Sekunden vom vierten Sieg hintereinander trennten. Schade auch, weil es Marcel Schuhen verdient gehabt hätte, als Matchwinner gefeiert zu werden. Bei einem halben Dutzend bester Chancen erging es den Paderborner Stürmern wie in der Fabel dem Hasen mit dem Igel: Der Sandhäuser Torwart war da, wo immer der Ball hin ging. Trainer Uwe Koschinat lobte: "Marcel hat unfassbar gut gehalten."

Wie man weiß, steht hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau. Im Falle von Marcel Schuhen handelt es sich um ein Fräulein. Liv, die achtjährige Tochter des Trainers, begleitete zum zweiten Mal den Torwart als Einlaufkind auf den Platz. Die Mama ist sicher: "Sie bringt ihm Glück."

Dennis Diekmeier. Foto: vaf

Die überragende Leistung des Westerwälders legt den Schluss nahe, dass der Punktgewinn für den SC Paderborn verdient war. Nach der Pause mussten sich die Sandhäuser einem Sturmlauf erwehren. Koschinat gab zu: "Paderborn war extrem überlegen." Das beweisen 26:12-Torschüsse, eine Ballbesitz-Quote von 65:35 und ein Ecken-Verhältnis von 17:5 für die Gäste. Der neue Sportliche Leiter Mikayil Kabaca war ehrlich: "Wäre der Ausgleich früher gefallen, hätten wir möglicherweise verloren." Die Zahlen belegen auch eine Partie voller Offensiv-Aktionen oder wie Gäste-Trainer Steffen Baumgart meinte: "Es war ein richtig geiles Fußball-Spiel."

Die Hausherren wehrten sich nach Kräften. Verteidigten mit Leidenschaft. Versäumten es aber, nach der Pause mit Kontern für Entlastung zu sorgen. Andererseits, mit dem SC Paderborn gastierte der - nach Köln und Hamburg - derzeitbeste Zweitligist am Hardtwald. Ein Aufstiegs-Anwärter. Keiner muss sich mehr wundern, dass die stürmischen Ostwestfalen vor zwei Wochen bei Union Berlin 3:1 gewannen und in Köln und Heidenheim jeweils fünf Tore erzielten.

Hintergrund Stimmen zum Spiel Steffen Baumgart, Trainer des SC Paderborn: "Es war ein heißer Fight. Wir müssen zufrieden sein mit dem Punkt gegen eine starke Sandhäuser Mannschaft. In der ersten Halbzeit war auch ein 0:2 möglich. Ich verstehe den Ärger über das späte Tor, aber das Unentschieden geht in Ordnung." Uwe Koschinat, Trainer des SV [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel Steffen Baumgart, Trainer des SC Paderborn: "Es war ein heißer Fight. Wir müssen zufrieden sein mit dem Punkt gegen eine starke Sandhäuser Mannschaft. In der ersten Halbzeit war auch ein 0:2 möglich. Ich verstehe den Ärger über das späte Tor, aber das Unentschieden geht in Ordnung." Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "In der hervorragenden ersten halben Stunde haben wir es verpasst, auf 2:0 zu erhöhen. In der zweiten Halbzeit mussten wir dem hohen Tempo Tribut zollen." Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "In den letzten 20 Minuten hat der Schiedsrichter nur gegen uns gepfiffen. Bei Paderborn hat er vier Handspiele übersehen, bei uns pfeift er. Andererseits, der Ausgleich war nicht unverdient. Paderborn hat eine bärenstarke Mannschaft." Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Auch wenn das späte 1:1 ärgerlich ist, das Ergebnis ist verdient. Der Elfmeter war berechtigt. Es war ein klares Handspiel." Dr. Brigitte Michelbach, langjährige Mannschafts-Ärztin: "Die Jungs haben großartig gekämpft. Schade, dass es am Ende nicht ganz gereicht hat." Norbert Adam, früherer Oberliga-Spieler: "Eine prima kämpferische Leistung, aber auch spielerisch hat mir der SV Sandhausen gefallen." Tim Kister, Torschütze: "Dieses Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an. Allerdings, hätte man uns vorher gesagt, wir spielen unentschieden, wir hätten unterschrieben." (wob)

Die Kurpfälzer hatten ihre beste Zeit vor der Pause. Die Führung durch einen Kopfball von Kister nach einer Ecke von Rurik Gislason war verdient. Der lange Frankfurter feierte ein starkes Comeback. In die Mannschaft gerutscht war er, weil Jesper Verlaat das Training wegen Schmerzen abbrechen musste. Kevin Behrens (8. und 28.) und Andrew Wooten (27.) hatten das 2:0 auf Fuß und Kopf. Behrens erinnert an den Publikums-Liebling und heutigen Fan-Beauftragten Frank Löning. Auch wenn der frühere Torjäger auf Einzigartigkeit besteht, räumt er doch ein: "Kevin ist ein Nordlicht wie ich und anders als die vielen schlanken, schnellen Leute eher der bullige Typ."

Was das Unentschieden wert ist, wird man wohl erst am 19. Mai nach dem letzten Spiel in Regensburg wissen. Zehn von zwölf möglichen Punkten aus den zurückliegenden vier Spielen sind eine Klasse-Bilanz. Am Samstag darf sie im Heimspiel gegen den oberen Tabellen-Nachbarn Dynamo Dresden gerne ausgebaut werden.

Baumgart glaubt an ein Happy End. "Von den Mannschaften, die unten steht, haben die Sandhäuser die besten Voraussetzungen. Sie arbeiten Fußball, sind aber auch spielerisch nicht schlecht", sagte der Paderborner Trainer. Ein schöner Schlusssatz, wäre nicht Uwe Koschinat gewesen. Auf die Frage, was er den von vielen erregten Menschen bedrängten Schiedsrichter gesagt habe, antwortete der Sandhäuser Trainer: "Ich habe ihm bestätigt, dass er mit dem Elfmeter richtig lag."

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Kister, Schirow, Paqarada - Linsmayer, Karl - Gislason (61. Guede), Förster, Behrens - Wooten (82. Zenga).

Paderborn: Zingerle - Dräger, Schonlau, Hünemeier, Collins - Vasiliadis, Gjasula (61. Gueye) - Pröger (61. Tekpetey), Klement, Antwi-Adjej (76. Zolinksi) - Michel.

Schiedsrichter: Alt (Heusweiler); Zuschauer: 5442; Tore: 1:0 Kister (17.), 1:1 Klement (90.+4, Handelfmeter); Gelb-Rote Karte: Guede wegen unsportlichen Verhaltens (90.+3).