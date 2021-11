Von Christoph Offner

Sandhausen. Die Freude über den 1:0-Sieg bei Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende ist beim SV Sandhausen schnell verflogen.

Nach der Rückkehr aus Sachsen klagten beim Trainingsauftakt am Mittwochmorgen einige Hardtwald-Profis über Erkältungssymptome, wie der Verein mitteilte. Umgehend durchgeführte Schnelltests ergaben bereits erste Anzeichen auf Covid-19-Befunde. Die anschließende PCR-Testung der Spieler, des Trainerteams und des direkten Mannschaftsumfelds bestätigten diese, wie der SVS am Donnerstagabend bekannt gab.

Zwölf Spieler sowie sechs Personen aus dem Betreuerstab sind positiv. "Für uns alle kam die hohe Anzahl an Befunden überraschend", sagte Hygienebeauftragter und Mannschaftsarzt Dr. Nikolaus Streich.

Alle Betroffenen begaben sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Rhein-Neckar in häusliche Quarantäne. Glück im Unglück: Nach Vereinsangaben sind dank des vorhandenen Impfschutzes unter den 18 Infizierten viele mit milden Verläufen. "Die große Anzahl an symptomfreien Patienten lässt sich auf den sehr hohen Impfstatus innerhalb der Mannschaft sowie des Trainer- und Betreuerstabs zurückführen. Ein Indiz dafür, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen", unterstrich Dr. Streich.

Ob der Corona-Ausbruch in Zusammenhang mit dem Auswärtsspiel in Dresden steht, ist unklar. Auch Dynamo vermeldete am Mittwoch einen Corona-Fall, der Aufsteiger teilte aber nicht mit, ob es sich bei der positiv getesteten Person um einen Spieler oder ein Mitglied des Betreuerstabs handelt.

Die für Sonntag (13.30 Uhr) angesetzte Begegnung des Tabellen-15. beim Spitzenreiter FC St. Pauli ist bislang noch nicht abgesetzt. Laut Verein wird "die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach Prüfung aller Unterlagen entscheiden, ob die Partie in Hamburg stattfinden kann."

Die Wahrscheinlichkeit dürfte angesichts der aktuellen Situation allerdings hoch sein, dass auf das Team von Alois Schwartz, das zuletzt dreimal in Folge ungeschlagen blieb, eine Corona-Zwangspause zukommt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kurpfälzer von positiven Fällen betroffen sind. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison musste der SVS nach vier positiven Befunden mitten im Abstiegskampf in Quarantäne. Damals meldete man sich bravourös zurück, schlug in den ersten zwei Partien nach der unfreiwilligen 14-tägigen Auszeit den Hamburger SV (2:1) und Hannover 96 (4:2).

Und auch in dieser Spielzeit blieben die Sandhäuser nicht verschont. Gianluca Gaudino steckte sich Anfang September mit Covid-19 an – und stand seitdem nicht mehr im Kader. Vor dem Spiel in Dresden – beinahe acht Wochen nach seiner Infektion – attestierte Schwartz dem 24-Jährigen noch "Trainingsrückstand" infolge seiner Erkrankung.

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 20.56 Uhr