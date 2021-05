Sandhausen. (dpa/lsw/cw) Für den SV Sandhausen geht es im Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga nicht nur um den Klassenerhalt, sondern auch um die Weiterbeschäftigung vieler Mitarbeiter im Club. "Es geht für uns um mehr als nur darum, in der Liga zu bleiben. Das betrifft die Spieler, die Personen, die auf der Bank und der Tribüne sitzen, und auch die Helfer im Umfeld", sagte Trainer Gerhard Kleppinger zwei Tage vor dem Spiel bei Spitzenreiter VfL Bochum am Sonntag (15.30 Uhr/Sky): "Für alle könnte es mit Arbeitsplätzen eng werden."

Pressesprecher Markus Beer konnte zwar nicht erläutern, wie heftig der Schnitt ausfallen würde, er sagte aber: "Das ist die Aufgabe der Geschäftsführung und des Vorstandes. Es ist aber klar, dass man bei einem Abstieg in die Drittklassigkeit alles überprüfen muss."

Heidelberg Zum vierten Mal in bislang neun Jahren als Fußball-Zweitligist muss der SV Sandhausen am letzten Spieltag um den Klassenverbleib bangen. Vor dem Saisonfinale am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) haben die Kurpfälzer als Tabellen-Fünfzehnter zwar die beste Ausgangsposition aller Abstiegskandidaten – aber mit dem VfL Bochum auch den stärksten Gegner. Die Mannschaft aus dem Ruhrpott ist Tabellenführer, könnte im schlimmsten Fall aber noch auf den Relegationsplatz zurückfallen und hat deshalb nichts zu verschenken.

"Die Stimmung im Team ist angespannt, alle sind hochmotiviert", sagt Gerhard Kleppinger. Der Trainer weiß, dass die Auswärtsschwäche gegen Sandhausen spricht. Elf Partien auf fremdenden Plätzen in Folge gingen verloren, nur einmal – beim 3:2 bei Schlusslicht Würzburg – waren die Sandhäuser erfolgreich, sie sind damit das auswärtsschwächste Team der Liga.

"Wir müssen den Bock am Sonntag umstoßen und unsere miserable Serie endlich stoppen", sagt Kleppinger. Mut mache, dass seine Mannschaft auf fremden Plätzen nicht so schlecht spielte, wie die Ergebnisse das vermuten lassen. "Wir sind oftmals in Führung gegangen", sagt er, "in Bochum müssen wir von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert sein." Sein Matchplan: Agieren statt reagieren. "Wir können nicht nur abwarten", sagt Kleppinger, "wir müssen angreifen und aggressiv sein."

Mit einem Sieg wäre Sandhausen gerettet. Falls Verfolger VfL Osnabrück in Aue nicht gewinnt, würde schon ein Unentschieden reichen, möglicherweise sogar eine knappe Niederlage. Dass Sandhausen noch auf den ersten direkten Abstiegsplatz zurückfällt, ist wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber Eintracht Braunschweig unwahrscheinlich.

Bis auf die Langzeitverletzten Patrick Schmidt, Rick Wulle sowie Kapitän Dennis Diekmeier und Alexander Rossipal hat Trainer Kleppinger alle Mann an Bord.