Von Wolfgang Brück

Sandhausen. "Es ist eine der Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt", meint Denis Linsmayer. Eine Geschichte von Glück und Pech, von Freud und Leid. Die Geschichte von Nejmeddin Daghfous.

Acht Monate und sechs Tage war der Spielmacher des SV Sandhausen verletzt, kurierte seinen zweiten Kreuzbandriss aus. Beim 3:1-Sieg über Dynamo Dresden feierte er ein Comeback wie gemalt. 19 Minuten war Daghfous nach seiner Einwechslung im Spiel, als er einen Freistoß aus 20 Metern zum 2:1 ins rechte untere Eck nagelte. Den Ausgleich drei Minuten zuvor durch Aleksandr Zhirov hatte er mit einem Eckball vorbereitet. "Der persönliche Sieger des Spiels ist Nejmeddin Daghfous", stellte Trainer Uwe Koschinat fest.

Ein Kreuzbandriss mit 31 hätte früher mit hoher Wahrscheinlichkeit das Karriere-Ende bedeutet. Bei Daghfous hatte man am Samstag den Eindruck, als wäre er nie weg gewesen. "Ich fühle mich besser als zuvor", schmunzelte der Deutsch-Tunesier, "ich hatte acht Monate Zeit, etwas für meinen Körper zu tun." Nach seinem Tor sprintete er zur Trainerbank. Er wollte sich bei "Joe" bedanken. Physio Joachim Kainz hat den Patienten auf dem Weg zurück begleitet.

Beim 2:1 flutschte der Ball Markus Schubert durch die Hände. Der Dresdner Torwart hatte mit einem Heber links oben gerechnet. Daghfous verrät: "Das mache ich normal auch, doch diesmal habe ich gedacht, knall’ mal auf die Torwart-Ecke."

Überrascht war auch der Trainer. Am Donnerstag legte Koschinat eine Nachtschicht ein und durchforstete das Video-Archiv nach Daghfous-Szenen. "Netsch hat viele Varianten in seinem Repertoire. Er ist einer unserer besten Fußballer. Ein Mann, der den Unterschied ausmachen und Spiele entscheiden kann", so Koschinat.

Ein wenig half auch der Zufall. Weil Philipp Förster Schmerzen im Knie plagten, kam Daghfous früher als geplant gegen seine Lieblings-Mannschaft zum Einsatz. Sein bis dahin einziges Tor in 32 Spielen für Sandhausen schoss er gegen die Dynamos - am 19. August 2017. Im Juni des Jahres war er an Hardtwald gewechselt. Der Königstransfer der letzten Runde. Mit der Empfehlung von 138 Zweitliga-Spielen für Mainz, Paderborn, Aalen und Würzburg.

Der Wahl-Mannheimer wird als "freundlich und unkompliziert" beschrieben. "Ein modisch gekleideter Mann", ergänzt Koschinat. Aber kein Vorbild für den 47-jährigen Fußballlehrer. Der hat sich für den Fall des Klassenerhaltes bereits für ein Outfit entschieden. Uwe Koschinat: "Dann laufe ich nackt durch Sandhausen."