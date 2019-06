Von Wolfgang Brück

Mühlhausen-Rettigheim. Sie hüpften im Kreis, bespritzten sich mit Bier und gruppierten sich zum Mannschafts-Foto. Wie eine Meisterschaft feierten die Freien Turner Kirchheim den 3:1-Sieg über den SV Rohrbach/Si, mit dem der Klassenerhalt in der Landesliga gesichert wurde.

Zumindest der Endspurt war meisterlich. Mit drei Siegen rettete sich der Aufsteiger in die Relegation. Dort folgte dem 1:0 über den Heidelberger Kreisliga-Vize VfB Leimen nun am Samstag in Rettigheim der finale Erfolg gegen den Zweiten der Kreisliga Sinsheim.

In den Jubel mischte sich Abschiedsschmerz. Zum letzten Mal nach elf langen Jahren tigerte Martin Dufke die Seitenlinie auf und ab. Als der Trainer übernahm, waren die Freien Turner noch in der C-Klasse. Beifall gab es für Robby Lange, als er kurz vor Schluss ausgewechselt wurde. Nach fünf "wunderschönen Jahren" zieht der 24-jährige Student der Pharmazie das rote Trikot aus und das blaue des Ortsrivalen SGK Heidelberg wieder an.

Wermutstropfen. Aber die Freude überwog. "Die Freien Turner in der Landesliga - das war lange Zeit undenkbar", sagt Willi Lukan. Als Philipp Richter vor ein paar Jahren als Ziel ausgab, irgendwann mal mit den Blauen in einer Klasse zu spielen, wurde der Manager milde belächelt. So weit wie die Erde vom Mond schien der Arbeiterverein vom früheren Oberligisten entfernt zu sein.

Mit Inbrunst skandierten Lukan und seine Freunde am Samstag in Rettigheim: "Derby, Derby, Derby." Tausendsassa Richter hat das Landesliga-Ortsduell bereits terminiert. Es soll, so Staffelleiter Erhard Mayer mitspielt, am 15. September stattfinden. Am Tag des Straßenfestes in Kirchheim.

Beim Relegations-Finale in Rettigheim lief es von Anfang an gut für den Favoriten. Das frühe 1:0 durch Daniel Reinmuth (6.), der schon den Siegtreffer gegen Leimen erzielt hatte, spielte Kirchheim in die Karten. Ein umstrittener Elfmeter Sekunden vor dem Pausenpfiff stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Nicht nur die Rohrbacher, sondern auch neutrale Beobachter waren der Meinung, dass der Rempler von Fabian Hack an Maurice Krämer außerhalb des Strafraums war. Sergej Bender, der gegen Leimen einen Elfer verschossen hat, war’s egal. Er drosch den Ball in die Mitte des Tores und verriet hinterher: "Das ist eine todsichere Methode. Denn in irgendeine Ecke fliegt der Torwart." Spätestens das 3:0 durch Marcus Raad (80.) war die Entscheidung. Die Rohrbacher wurden mit dem Ehrentreffer durch Nils Ohlhauser belohnt (87.).

"Rohrbach hat gefällig gespielt, war aber nicht zielstrebig genug", urteilte der Heidelberger Kreis-Vorsitzende Johannes Kolmer. "Kirchheim wirkte athletischer, hatte die bessere Spielanlage", stellte Staffelleiter Frank Wolf fest.

Noch auf dem Platz gab Richter die nächsten Ziele bekannt. Nein, keine Derbys gegen den SV Sandhausen - man ist ja nicht größenwahnsinnig - doch die Verbandsliga ist für den Verein, der zeitweise für das Freudenhaus "Bienenstock" Trikotwerbung machte, kein Tabu. "In den nächsten drei Jahren wollen wir das ins Auge fassen. Unser Finanzchef Markus Kappel hat grünes Licht gegeben", verriet der 32-jährige Geschäftsführer eines Internet-Unternehmens.

Richter präsentierte für die zweite Saison in der Landesliga fünf Neuzugänge: Ali Al Masoodi und Emre Güner vom VfB Leimen, Zana Abdallah vom TV Rohrbach/Boxberg, Marc Riedel vom FV Hockenheim und Sergen Sertdemir vom 1. FC Wiesloch.

Doch erst mal wurde der Verbleib in der Landesliga ausgiebig gefeiert. Ayhan Bicer, Sponsor und Wirt der Scheune, hatte sich für eine lange Nacht eingedeckt. Am Sonntagmorgen ging kein Freier Turner durstig nach Hause.

FT Kirchheim: Bahr - Sandritter, Neuert, Bergold, Dia - S. Bender, Lange - Cerasa, Krämer - Raad (83. Braun), Reinmuth.

SV Rohrbach/Si: Romig - Heinlein, Brecht (71. Barth), Hack, Dowalil - Reißfelder, Bauer - Ohlhauser, Flaig - Karolus, Authenrieth

Schiedsrichter: Roy Dingler (Birkenfeld)

Zuschauer: 900

Tore: 1:0 Reinmuth (6.), 2:0 S. Bender (45.+3/Foulelfmeter), 3:0 Raad (80.), 3:1 Ohlhauser (87.)