Von Gerold Kuttler

Seckach-Großeicholzheim. "Ein Wiesel", fällt Trudbert Münch spontan ein, "Frank war wie ein Wiesel." Trudbert Münch, Heidersbachs Pressemann, genügen zwei Wörter, um den Fußballer Frank Heilig zu beschreiben. Seit Trudbert Münch seine Karriere beendet hat, verfolgt der heute 68-Jährige höchst interessiert die Spiele seines VfB, so auch in den 90er-Jahren die Lokalderbys gegen den SV Großeicholzheim. Und das Heidersbacher Urgestein musste beispielsweise im November 1993 mit ansehen, wie Frank Heilig beim 2:0-Sieg des SV Großeicholzheim beide Treffer markierte und seinem Team zwei Auswärtspunkte sicherte. Frank Heilig war für so manche Abwehr ein Albtraum. Er war eine Laufmaschine, die durch ihren blitzartigen Antritt phänomenale Geschwindigkeit erreichte."

"Frank Heilig war einer wie David Odonkor, pfeilschnell, mit kurzem, schnellem Antritt und fulminanten Sprints", erinnert sich Heiko Hinninger. "Gegen Großeicholzheim habe ich mit Neckarelz und dem MFV ein paar Schlachten geschlagen", blickt Heiko Hinninger bis in die 90er-Jahre zurück. "Frank habe ich als wilden Stürmer in Erinnerung, dessen Hauptwaffe seine Schnelligkeit war. Ein knuffiger Angreifer, für den es immer nur eines galt: druff und dewedder."

Tor aus Draht

Frank Heilig, 1970 in Buchen geboren, in Großeicholzheim aufgewachsen und zur Schule gegangen, ist seine Kindheit und Jugendzeit, in der er seine Leidenschaft für den Fußball entdeckte und dieses Hobby seine Freizeit bestimmte, noch sehr präsent: "Als Kinder haben wir jeden Tag gespielt. In der Grundschule wurde ausgemacht, was wir nach der Schule spielen. In unserem Garten hatten wir ein Tor zusammengezimmert, das ein Netz aus Draht hatte. Das kam daher, dass Timo Eberles Vater für die Firma Neckardraht Baustahl gefahren hat. Ein beliebtes Spiel war auch Lüpf gewesen, da waren wir oft mehr als zehn Kinder. Einer stand im Tor und die anderen versuchten, nachdem sie den ruhenden Ball mit dem Fuß hochgenommen hatten, ein Treffer zu erzielen. Dafür gab es unterschiedliche Punktzahlen. Wer mit der Hacke erfolgreich war, erhielt fünf und ein Kopfballtor zählte zwei Punkte. Unser bester Lüpfer war Timo gewesen. Oder wir malten mit Kreide einen Kreis mit einem Durchmesser von rund fünf Meter auf den Boden. Innerhalb des Kreises war nur das Kopfballspiel erlaubt. Wir waren eine Clique, und der Zusammenhalt hat sich einfach so ergeben. Mein erstes Spiel habe ich gegen Oberschefflenz gemacht, das war an einem Sportfest in Großeicholzheim. Ein Tor gelang mir auch und dafür habe ich fünf Mark von meinen Eltern bekommen. Ich erinnere mich noch, dass Konrad Schwenk gepfiffen und das Spiel unterbrochen hat, als meine Schnürsenkel lose waren. Er hat sie dann wieder zusammengebunden. Schon in der E-Jugend habe ich vorne gespielt, das blieb auch so bis zum Karriereende. Das Milchhaus war der Ort, an dem wir uns trafen, wenn ein Auswärtsspiel stattfand. Kurt Wüstemann, unser E-Jugend-Trainer, fuhr damals einen 127er Fiat. Als wir mal nach Adelsheim gefahren sind, befanden sich elf Spieler in seinem Auto.

In der D-Jugend ist auch meine Mutter gefahren, die einen Opel Rekord Kombi hatte. Wenn wir auswärts verloren hatten, lautete nach der Partie ein Spruch: Mutig hin, traurig heim. Mein erstes Paar Kickschuhe, Schuhgröße 18, haben mir meine Eltern aus Italien mitgebracht. Die Fußballschuhe waren schwarz-gelb, so ein Paar hatte niemand. In der C-Jugend spielte ich in der Auswahl des Fußballkreises Buchen, die damals Rainer Adrian trainierte. Sowohl als C- wie auch als B-Jugendlicher gelang mir der Sprung in die badische Auswahl. Im letzten A-Jugendjahr habe ich nicht mehr Fußball gespielt, da ich Wachstumsprobleme hatte und mir außerdem Freundin und das Moped wichtiger waren."

1988 schlug Pius Hemberger, der von Waldhausen kam, seine Zelte in Großeicholzheim auf. Und der Heidersbacher hatte im dritten Jahr mit dem Team einen tollen Erfolg. Passend zum 70-jährigen Vereinsbestehen gaben die Schwarz-Gelben 1991 in der Bezirksliga der Konkurrenz das Nachsehen. Das Ensemble um Libero Oskar Wiedemann war als Tabellenletzter in die Runde gestartet, hatte nach 21 Spielen noch sechs Minuspunkte mehr auf dem Konto als der Erste SV Gerichstetten, der freilich noch drei Begegnungen nachzuholen hatte. Als es am 21. April 1991 zum direkten Duell kam, gewann der SVG in Gerichtstetten, wobei das Heimteam immer noch einen Minuszähler weniger aufwies. Doch das änderte sich nach der nächsten Etappe. Gerichtstetten verlor in Gommersdorf, der SVG gewann gegen Höpfingen und war nun in Sachen Meisterschaft in der besten Ausgangsposition. Diese Chance auf den dritten Aufstieg nach 1949 – in die damalige Bezirksklasse - und 1972 – in die 2. Amateurliga Odenwald – ließ sich Großeicholzheim nicht mehr nehmen. "Die Meisterschaft der Ersten und den Aufstieg in die Landesliga habe ich in Adelsheim live als Zuschauer und Fan erlebt", erinnert sich Frank Heilig. Das 2:2 des SVG und das gleichzeitige 0:1 des Konkurrenten Gerichtstetten zu Hause gegen Götzingen hatten den Bezirksligatitel vorzeitig perfekt gemacht. Zum letzten Match fuhr die Mannschaft zusammen mit Fans in einem Knühl-Bus nach Hettingen und ließ es auf der Rückfahrt richtig krachen. "Wir sind über Waldhausen und Heidersbach nach Großeicholzheim zurückgekehrt", erzählt SVG-Fan Uwe Eberle und setzt dabei ein Lächeln auf. "In Heidersbach sind wir in jede Gasse gefahren."

Zum Fußball zurück ging es für Frank Heilig in der Spielzeit 1992/93. Jürgen Galm hatte sich wieder seinem Heimatklub angeschlossen und übernahm den SVG als Spielertrainer. Im November 1992 debütierte "Heile", so sein Spitzname, in der Landesliga. Zuvor hatte er wenige Spiele in der Zweiten absolviert, die in der Kreisliga B eine ausgezeichnete Rolle spielte. Beim 5:1-Sieg gegen den TSV Oberwittstadt traf Frank Heilig drei Mal, und in Bofsheim beim 6:0-Erfolg schnürte er einen Viererpack. Fünf Tage später stand für das Landesligateam um Spielertrainer Jürgen Galm die Partie gegen den SV Obrigheim auf dem Plan und Frank Heilig war mit dabei. Der Linksaußen brachte eine gute Viertelstunde vor dem Ende seine Farben mit einem Kopfball vom Elfmeterpunkt sehenswert in Führung, krönte damit seine gute Leistung und schaffte so die Basis für den 3:1-Sieg. Am Saisonende landete der SVG, der in Muckental mit 10:2 seinen höchsten Saisonsieg feierte, auf Rang fünf, ein Jahr später auf Platz drei und die Runde 1994/95 schloss die Galm-Fraktion erneut als Fünfter ab.

Zu einem Highlight wurde die Spielzeit 95/96, die erstmals mit der Drei-Punkte-Regelung ausgespielt wurde. Schon nach der Vorrunde zeichnete sich ab, dass der drittplatzierte SVG um die Spitzenplätze mitspielen könnte. Schließlich kam es am letzten Spieltag zum Showdown, als die Spvgg. Neckarelz anreiste. Dem Gast hätte ein Remis genügt, um sich Platz zwei zu sichern, aber mit einem 2:1 über Neckarelz verlängerte sich die Spielzeit nun für die Gastgeber, die im Verlauf der Saison den Meister Viktoria Wertheim zwei Mal 1:0 besiegt hatten. Für Jens Hofmann und seine Mitstreiter ging es in der Relegation um den Verbandsligaaufstieg. In Epfenbach traf der SVG auf den FC Forst, der gegen die Odenwälder Schwerstarbeit zu verrichten hatte. Schließlich entschied ein Tor, das Forst eine Viertelstunde vor dem Ende gelang.

Auch in der folgenden Runde 96/97 legte die Galm-Elf, die in der Vorbereitung den Oberligisten SV Sandhausen durch ein 0:0 mächtig geärgert hatte, eine flotte Spielzeit aufs Grün. Sie schlug den späteren Meister TV Hardheim auf dessen Geläuf mit 1:0 und wiederholte letztlich die Platzierung aus der Vorsaison. In der Relegation gegen St. Ilgen behielt Großeicholzheim mit 2:1 die Oberhand, Frank Heilig mit einem Heber und Manfred Müller sorgten mit ihren Treffern für wahre Freudentänze auf und neben dem Platz. Doch der ganz große Coup, durch ein Sieg über die SG Dielheim in die Verbandsliga aufzusteigen, blieb den Schwarz-Gelben verwehrt. In Neidenstein setzte sich Dielheim mit 4:1 durch und noch heute ist den SVG-Fans und Spielern die schlechte Schiedsrichterleistung in Erinnerung. "Wir sind verschaukelt worden,", sagt Frank Heilig, dessen von Gerd Dais zerrissenes Trikot mit Sicherheitsnadeln und Tape notdürftig zusammengeflickt wurde, ein Ersatztrikot gab es nicht. Und Frank Heilig hat auch die Rückfahrt nicht vergessen: "Es folgte von Neidenstein zurück nach Großeicholzheim die schönste Busfahrt, die ich je mitgemacht habe. Die hätte gerne fünf Jahre dauern können. In Großeicholzheim sind wir noch beim Fischerfest eingefallen."

Ein toller Erfolg war auch das Erreichen des Achtelfinals im bfv-Pokal. Nachdem Nassig, Uissigheim und Neckarbischofsheim ausgeschaltet waren, hatte der SVG Pech bei der Auslosung und musste Anfang Oktober 1996 zum Oberligisten SG Kirchheim. Rund 150 Fans feuerten ihre Lieblinge an, die früh in Rückstand geraten waren und kein Glück hatten, als Heiko Saffrich den Innenpfosten traf. Trotz des 0:1 hatte sich die SVG-Elf mit einem beherzten Auftritt klasse verkauft.

Am Ende der Saison 97/98 fehlte dem SV Großeicholzheim lediglich ein Tor, um neuerlich auf dem zweiten Platz zu landen. Bei gleicher Punktzahl und Tordifferenz hatte der FC Grünsfeld vier Treffer mehr erzielt als der SVG. Zur Runde 98/99 wurde Richard Ehleider neuer Trainer und löste Jürgen Galm ab. Der neue Coach schaffte mit den Gelb-Schwarzen zwei Mal Rang sieben, ehe sich im Oktober 2000 nach dem 4:9 gegen Hardheim die Wege trennten. Jürgen Galm übernahm nochmals das Ruder.

Die Spielzeit 2003/04 sollte die letzte Landesligasaison werden, nachdem der SVG unter der Regie von Jürgen Trunk in der Runde zuvor noch den 5. Rang erreicht hatte. Unvergessen ist dabei der 1:0-Erfog bei Meister SC Viktoria Wertheim und das 5:5 beim VfR Uissigheim. "In Uissigheim habe ich mal mein längstes Auswärtsspiel bestritten", verrät Frank Heilig. "Das Ganze ging bis Montag früh um 10 Uhr."

In der ersten Saison nach dem Abstieg wurde Großeicholzheim Dritter, Frank Heilig erzielte dabei in 24 Spielen 23 Tore und war damit bester Schütze beim SVG. "Zu viele haben aufgehört", benennt Frank Heilig eine Haupursache für den Abstieg "Der Umbruch war zu groß gewesen." Mit 36 Jahren beendete Frank Heilig seine Karriere, hat aber bei Bedarf immer wieder mal ausgeholfen.

Frank Heilig, der mit acht Jahren in Stuttgart sein erstes Bundesligaspiel sah, Franks Vater war ein VfB-Fan durch und durch, erzählt: "Nach meiner Lehre, die ich bei Hofmann in Auerbach absolviert habe, wurde ich zur Bundeswehr einberufen. Nach der Grundausbildung in Holland kam ich nach Neckarelz. Dort spielte ich in der Bundeswehrauswahl, Mitspieler waren beispielsweise Jörg Marekker und Ralf Mündörfer. Erich Balles, der aus Hainstadt stammt und eine Frau aus Großeicholzheim hat, wollte mich nach Sandhausen holen, jahrelang hat er mich geplagt. Mein Vater hat mir aber eindringlich geraten, beim SVG zu bleiben. "Wechsel nicht, denn dann kommen die Leute nicht mehr in die Wirtschaft." Und es gab weitere Anfragen, vom SV Sinsheim, vom TV Hardheim, vom SV Schollbrunn und aus Hainstadt. "Von Hainstadt erhielt ich das Angebot, Spielertrainer zu werden" ergänzt Frank Heilig. "Doch ich blieb meinem Credo treu: Ich bin im Ort und bleibe im Ort."

"Das passiert nicht wieder"

Frank Heilig, der, wenn es um einen seiner unangenehmsten Widersacher auf dem Grün geht, den Heidersbacher Ralf Lutz anführt, hat in seiner Karriere am meisten von Jürgen Galm profitiert. "Jürgen war ein harter Hund und hat uns geplagt", sagt Frank Heilig und fügt hinzu: "Menschlich war und ist er ein super Typ. Als Trainer hat er ein abwechslungsreiches Training gemacht und auf dem Feld ist er gerannt, gerannt, gerannt." Er schildert eine Episode aus Jürgen Galms Anfangszeit: "In Neckargerach haben wir mal eine Partie in der Schlussphase verloren. Da sagte Jürgen, das passiert uns nicht wieder. Das Rückspiel haben wir in der Endphase umgebogen."

Wenn Frank Heilig, der Sympathien für den 1.FC Kaiserslautern und die TSG Hoffenheim hat, zurückblickt, fällt ihm Edith Schmitt ein. "Edith war ein Juwel für den Verein. Sie hat alles gemacht, Zeltlager und Jugendcamps organisiert, Jugendteams trainiert" Und er erinnert sich gerne an die Mannschaftsausflüge auf die Insel Mallorca, an die Aktion "Men in black", die nicht nur auf dem Flughafen für Aufsehen sorgte, wovon ein im "Löwen" aufgehängtes Foto Zeugnis ablegt. Gerne hätte Frank Heilig etwas mit der Jugend gemacht, doch das ließ sein Beruf nicht zu, denn seit 1999 führt er das Gasthaus "Zum Löwen", in dem der SV Großeicholzheim 1921 gegründet wurde.

Pius Hemberger, von 1988 bis 1992 Spielertrainer beim SVG, erläutert, warum Großeicholzheims Fußball so bemerkenswert erfolgreich war: "Der SVG hatte in den 80er-Jahren eine sehr gute Jugend gehabt, das waren die Jahrgänge 68/69 und 72/73. Dazu gehörten Manfred Bubutka, Timo Eberle, Jens und Ralf Hofmann, Tobias Mayer, Dominik Melzer, Manfred Müller und Heiko Saffrich. Innerhalb der Mannschaft herrschte eine gute Stimmung. 1988 übernahm ich eine junge Mannschaft, die schon in der Jugend zusammengespielt hat. Das ist dann nahtlos in die 1. Mannschaft übergangen. Der Aufstieg 1991 war ein Riesenerfolg, für alle eine super Sache."

Zwei gute Jahrgänge

"Die Mannschaft setzte sich aus einem guten Stamm zweier Jahrgänge zusammen, die von der E-Jugend hochgewachsen sind", berichtet Jürgen Galm. Und der amtierende bfv-Vize-Präsident sowie Bürgermeister von Osterburken fährt fort: "Das Gerüst mit Dominik Melzer im Tor und den Feldspielern Jochen Becker, Timo Eberle, Michael Galm, Heiko Saffrich, Jens und Ralf Hofmann, Torsten Konrad, Tobias Mayer sowie Manfred Müller war einfach da und wurde mit wenigen Spielern ergänzt.

"Die Mannschaft hat der Zusammenhalt ausgezeichnet, fast alle Spieler kamen aus dem Dorf", hebt Timo Eberle heraus. Frank war in den meisten Fällen schneller als sein Gegenspieler." "Michael Galm und ich versuchten immer wieder, dass Frank in ein Laufduell kam. Enzo Basso vom SV Wertheim war einer der wenigen, die ähnlich schnell waren."

"Wir waren eine geschlossene, gleichmäßig besetzte Mannschaft,", sieht Manfred Müller in der Einheit des SVG eine große Stärke. Franks Spiel kam dann zum Tragen, wenn er Platz und Raum hatte. Er hatte einen starken linken Fuß und war für uns ein wichtiger und wertvoller Mann."

"Großeicholzheim hatte eine super Mannschaft, die jahrelang ein Spitzenteam der Landesliga war, das war ein goldener Jahrgang", konstatiert der Schefflenzer Hardy Kühner. "Frank war ein pfeilschneller, trickreicher Angreifer, der 90 Minuten lang unterwegs war und durch seine Mitspieler sehr gut in Szene gesetzt wurde. Wenn Frank eine Chance hatte, ein Tor zu machen, hat er sie meist nutzen können. In der Liga gab es kaum einen schnelleren Stürmer als ihn. Das hat für einen Abwehrspieler keine Freude gemacht."

Frank Heilig war ein Fußballer, der, bevorzugt in der gegnerischen Hälfte, Vollgas gab. Und er wusste, dass ihm in solchen Augenblicken niemand folgen konnte. Auch dafür gingen die SVG-Fans auf den Sportplatz.