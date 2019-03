Von Roland Kern

Heidelberg. Man nennt ihn auch "Super-Mario", weil er einfach immer gewinnen will - und es meistens auch tut. So wie am Sonntagmittag in der Reithalle von Kirchheim am Heuauerweg. Mario Walter hatte den Sieg im Großen Preis schon in der Tasche, bevor er auf seinem zehnjährigen Württemberger Wallach Quindeur als letzter Starter im Stechen in den Parcours galoppierte. Denn bis dato hatte er die Bestzeit schon im Sattel seiner Stute FBW Charlotta vorgelegt: 36,02 Sekunden. Aber Mario Walter wollte einen Doppelsieg. Wieder einen Doppelsieg, wie schon am Vortag im ersten Kirchheimer S-Springen. Also machte er seinem Quindeur richtig Dampf, schnitt die entscheidende Wendung und zog die Galoppsprünge auf das letzte Hindernis so lang, dass er sogar einen Galoppsprung auf dem Weg ins Ziel sparen konnte. 34,25 Sekunden. Und wieder war "Super-Mario" eine Klasse für sich. "Ich war schon ein paar Jahre nicht mehr hier, aber es ist ein tolles Turnier, und ab sofort komm‘ ich jetzt immer wieder", versprach er Turnierleiter Marc Kocher bei der Siegerehrung.

Die Anreise einmal quer durch Baden-Württemberg hat sich gelohnt für den Springreiter aus Ellwangen auf der Ostalb. Dort besitzt die Familie eine eigene Reitanlage und veranstaltet jedes Jahr im August selbst ein großes Reitturnier - Walters Lob kam also aus berufenem Munde. Allerdings ist der Familienvater kein Berufsreiter sondern Unternehmer, Bauingenieur und Projektleiter in der Solarbranche; auch wenn er auf professionellem Niveau reitet. Walter ist übrigens ein Schüler des Mosbacher Reitmeisters Karl-Heinz Streng. Morgens um 6.30 Uhr gab es auch vor dem Kirchheimer Turnier ein Sondertraining in Ellwangen. "Wir haben viel Dressur und Springgymnastik trainiert", berichtete der doppelte Doppelsieger, "und Kalli lässt nichts durchgehen".

Am Vortag hatte er den einzigen fehlerfreien Ritt gezeigt, denn die Parcourschefs Andreas Wagner und Matthias Hassmann mussten sehr anspruchsvoll aufbauen. Schließlich waren starke Reiter am Start - wie der frühere Junioren-Europameister Niklas Krieg, Aachen-Sieger Richard Vogel und Markus Kölz, der in Baden-Württemberg schon Hallenchampion und Landesmeister in einem Jahr war.

Im Großen Preis am Sonntag kamen sie den Reitern dann etwas mehr entgegen, so dass sich fünf Reiter auf sechs Pferden nach strafpunktfreien Ritten das Stechen um den Sieg lieferten. Mario Walter, Jan Müller aus Ilsfeld, die beiden U25-Sieger Richard Vogel, der für den Reiterverein Mannheim startet, und Tobias Schwarz sowie Günter Treiber aus Eppelheim als Heidelberger Lokalmatador. Jan Müller kam mit seinem Schimmel Charly Champion am nächsten an Mario Walter dran. Richard Vogel war mit seinem Lesson Peak schneller - aber am letzten Sprung fiel die Stange. Tobias Schwarz aus Lahr musste mit seinem Polen-Wallach Vigor früh einen Abwurf hinnehmen und Günter Treibers zwölfjähriger Holländer Buddy Holly baute nach einer souveränen ersten Runde im Stechen ab; es blieb Rang sechs.

Die Organisatoren des Kirchheimer Reitervereins waren sehr zufrieden: "Wir sind motiviert fürs nächste Jahr", fasste Vereinsvorstand Wolfgang Kocher zusammen.