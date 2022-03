Von Claus Weber

Heidelberg. Am Donnerstag geht beim Sportkreis Heidelberg eine Ära zu Ende. Martino Carbotti hört als "Projektleiter Sport" auf. Mit der RNZ sprach der 53-jährige gebürtige Speyerer über seine vielfältige Arbeit in den letzten 21 Jahren.

Martino Carbotti, wie kam es zu Ihrer Stelle als Projektleiter?

Damals gab es eine Jugend-Studie, die ergab, dass 25 Prozent der Jugendlichen in Heidelberg keinem Verein angehören. Die Studie belegte auch, dass Kinder in Vereinen besser sozialisiert sind. Also wurde eine Art ’Streetworker’ eingestellt, der sich bemüht, Kinder in Vereine zu bringen, der gewaltpräventiv arbeitet und Projekte anstößt.

Martino Carbotti. Foto: Rothe/Weber

Dabei ist es nicht geblieben.

Das Ganze hat sich sehr schnell weiterentwickelt mit vielen Projekten wie z.B. der ’Basketnight’ oder dem ’Heidelberger Familiensporttag’. Viele unserer Projekte haben sich vor allem an Nicht-Vereinssportler gerichtet, waren aber für alle offen, damit bereits Kontakte in die Klubs geknüpft werden konnten.

Früher trafen sich Kinder auf dem Bolzplatz, heute im Chatroom.

Neue Medien oder PC-Spiele nehmen leider eine immer größere Rolle ein. Die Bindung an die Vereine ist fast gleich geblieben, aber das freie Sporttreiben ist weniger geworden. Früher sagte man, man müsse die Kinder von der Straße holen, heute muss man sie auf die Straße holen.

Wie kann man das erreichen?

Man muss die Kinder dazu kriegen, dass sie selbst feststellen: Bewegung macht Spaß. Dazu hatten wir zum Beispiel das Projekt ’Schulfest Sportabzeichen’. Vor Corona haben sich 15 Heidelberger Grundschulen daran beteiligt und bekamen jeweils einen Tag ein Sportfest organisiert. Heidelberger Sportvereine haben sich präsentiert und Spielstationen gestaltet, auch erste Kontakte wurden dabei hergestellt. Als Unterstützung wurde 2003 ein Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr eingestellt, mittlerweile sind es fünf FSJler. Sie stehen den Vereinen an frühen Nachmittagen auch als Übungsleiter zur Verfügung.

Es ging Ihnen nicht nur um Kinder.

Die Anzahl der Projekte ist explodiert. ’Heidelberg on Skates’ war z.B. etwas für alle Altersgruppen. Wir haben das wie viele andere Projekte administrativ unterstützt und Kontakte verknüpft. Wir sind dran geblieben, bis Probleme gelöst waren. Die Behörden haben zum Spaß auch schon mal vom ’Carbotti-Alarm’ gesprochen, wenn ich nachgebohrt und zum Telefon gegriffen habe. Wenn man etwas erreichen will, muss man persönlich mit den Leuten reden.

Der "Jugend-Streetworker" hat sich auch um ältere Menschen gekümmert...

Ein schönes Beispiel waren die Senioren-Aktionstage von 2015 bis 2017, bei denen wir mit den Heidelberger Senioren-Zentren für Sport und Vereine geworben und Aktivtage gemacht haben.

Auch um Integration ging es Ihnen.

Sport spricht alle Sprachen. Beim Projekt ’Straßenfußball für Toleranz’ hatten 80 Prozent der Teilnehmer einen Migrationshintergrund. Und ’Kick dich schlau’ war eine Art Fußballtraining mit Nachhilfe-Unterricht. Ausländische Kinder haben spielend die Sprache gelernt und Kinder, die nicht so gerne zur Schule gehen, waren mit Spaß dabei.

Gab es ein Lieblingsprojekt?

Ein Betreuer aus einem Jugendheim rief mich eines Tages an, er habe einen Jungen, der nur im Zimmer hocke und übergewichtig sei. Ich wusste, da braucht man eine Eins-zu-Eins-Betreuung, eine Art ’Personal-Trainer’. Ich kannte einen Sonderpädagogen, der Triathlet war. Daraus wurde das Projekt ’Face to face’. Der Junge lernte Schwimmen und Radfahren, gewann Selbstvertrauen, ging später in einen Karate-Verein, machte sich selbstständig. Der Betreuer sagte mir: Das ist auf unser Projekt zurückzuführen.

Und was lief nicht so gut?

Aus Projekten wurden ständige Maßnahmen, die viel Zeit und Personal erforderten. Wir mussten einige irgendwann beenden, um Neues anstoßen zu können.

Hat Sie Corona ausgebremst?

Sehr, auf einen Schlag war nichts mehr möglich. Von März bis Juli 2020 hatten wir 50 Projekte geplant, fast alle wurden abgesagt. Wir mussten reagieren, haben Spaziergänge für Ältere oder Online-Training angeboten oder Sport-Spiele mit Abstand für Schulen entwickelt.

Sie beenden Ihre Arbeit zum 31. März.

Corona hat auch mir Zeit zum Innehalten und Nachdenken gegeben, ich möchte nach 21 Jahren eine Veränderung, es ist Zeit für einen Wechsel. Daniela Pfeuti, eine ehemalige Praktikantin von mir, Sportwissenschaftlerin und Schwimmtrainerin, ist eine sehr gute Nachfolgerin.