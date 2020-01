Von Christopher Benz

Ketsch. In Sachen Offensivfußball ließ der erste Tag beim Sparkassen-Cup in der Ketscher Neurotthalle keine Wünsche offen. In keiner der 16 Begegnungen fielen am Freitag weniger als drei Tore.

Gleich die erste Partie bot Spannung bis zur letzten Sekunde. Die U23 des SV Sandhausen führte schnell mit 2:0 gegen den Landesligisten SGK Heidelberg, der nach etwas Anlaufzeit zum 2:2 ausglich, ehe Robin Mörmann den Hardtwäldern einen 3:2-Sieg bescherte. Im zweiten Spiel lief es wie geschmiert für den SVS, der mit einem 3:0 dem FV Brühl nicht den Hauch einer Chance ließ. "Wir haben ein bisschen abwartender angefangen, hätten aber noch höher gewinnen können", sagte Sandhausens Trainer Frank Löning.

Mit zwei Siegen ist die junge Mannschaft ideal in den Wettbewerb gestartet und dürfte heute ein gewichtiges Wörtchen mitreden im Kampf um den Turniersieg. "Erst einmal wollen wir das dritte Gruppenspiel gewinnen", legte Löning den Fokus auf den Vergleich mit der SpVgg Ketsch in der ersten Partie des Samstags (14 Uhr). Neben Ketsch steht auch Brühl bei drei Punkten, aber selbst die SGK darf sich trotz null Punkten Hoffnungen aufs Viertelfinale machen.

Ähnlich gestaltet sich die Lage in der Gruppe C, die der FCA Walldorf nach zwei knappen Siegen, 2:1 gegen den VfB St. Leon und 3:2 gegen den ASV/DJK Eppelheim, anführt. Das letzte Gruppenspiel der Astorstädter gegen United Weinheim dürfte ein Einspielen für die Runde der letzten Acht sein. Zu einem kleinen Endspiel kommt es zwischen St. Leon und Eppelheim. "Hopp oder topp heißt es für uns, und darauf freuen wir uns", frohlockte Eppelheims Trainer Frank Engelhardt. Nach den zwei Turniersiegen in Bammental und zuhause sind die Eppelheimer der Geheimfavorit unterm Ketscher Hallendach.

Das erste und einzige Unentschieden sahen die Zuschauer in der voll besetzten Halle beim Stadtderby zwischen dem SV Waldhof und dem VfR Mannheim (3:3). Wie erwartet bot diese Paarung die emotionalste Stimmung. Für eine Überraschung sorgte kurz darauf Enosis Mannheim, das den ASC Neuenheim mit 4:0 besiegte. Da die Anatomen auch ihr zweites Spiel gegen Waldhof mit 1:4 verloren haben, haben sie heute keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Eines der besten Spiele lieferten sich der FC Bammental und Wormatia Worms. Zwei Mal ging der Landesligist in Führung, büßte sie aber beide Male ein und unterlag mit 2:3. "Das haben wir ein bisschen unglücklich verloren", fasste Co-Trainer Stefan Ohlheiser die Begegnung zusammen. Zum Abschluss des Abends schlug der FCB den Liga-Konkurrenten FT Kirchheim mit 4:3 und hat damit die bessere Ausgangsposition im Vergleich zu den Freien Turnern. Dabei büßten die Bammentaler in der letzten Minute beinahe einen 4:1-Vorsprung ein.

Am Samstag beginnt ab 14 Uhr die entscheidende Gruppenphase, ehe die Viertelfinals die finale Phase des Sparkassen-Cups einläuten.

Gruppe A:

SV Sandhausen – SGK Heidelberg 3:2

FV Brühl – SpVgg Ketsch 4:3

Sandhausen – Brühl 3:0

SGK Heidelberg – Ketsch 1:2

Tabelle:

1. Sandhausen 6 Punkte / 6:2 Tore

2. Ketsch: 3 Punkte / 5:5 Tore

3. Brühl: 3 / 4:6 Tore

4. SGK Heidelberg: 0 / 3:5 Tore

Gruppe B:

SV Waldhof – VfR Mannheim 3:3

ASC Neuenheim – Enosis Mannheim 0:4

Waldhof – Neuenheim 4:1

VfR Mannheim – Enosis 5:2

Tabelle:

1. VfR Mannheim: 4 Punkte / 8:5 Tore

2. SV Waldhof: 4 Punkte / 7:4 Tore

3. Enosis: 3 Punkte / 6:5 Tore

4. Neuenheim: 0 Punkte / 1:8 Tore

Gruppe C:

FCA Walldorf – VfB St. Leon 2:1

ASV/DJK Eppelheim – United Weinheim 4:0

Walldorf – Eppelheim 3:2

St. Leon – Weinheim 4:2

Tabelle:

1. Walldorf: 6 Punkte / 5:3 Tore

2. Eppelheim: 3 Punkte / 6:3 Tore

3. St. Leon: 3 Punkte / 5:4 Tore

4. Weinheim: 0 Punkte / 2:8 Tore

Gruppe D:

Wormatia Worms – FC Bammental 3:2

SV 98 Schwetzingen – FT Kirchheim 1:2

Worms – Schwetzingen 11:3

Bammental – Kirchheim 4:3

Tabelle:

1. Worms: 6 Punkte / 14:5 Tore

2. Bammental: 3 Punkte / 6:6 Tore

3. Kirchheim: 3 Punkte / 5:5 Tore

4. Schwetzingen: 0 Punkte / 4:13 Tore