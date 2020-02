Von Frank Hellmann

Frankfurt. Als Christian Seifert im vergangenen Monat seine Neujahrsansprache an die versammelte Prominenz des deutschen Fußballs richtete, geschah das im bewusst sachlichen Tonfall. Der Vorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL) sprach vom "richtungsweisenden Jahr 2020". Weil alle vier Jahre die Vergabe der nationalen Medienrechte in mehrfacher Hinsicht die Richtung weist. Keine Einnahmesäule bei den 36 Profiklubs ist mittlerweile so dick wie die Medienerlöse.

Zumal dieses Geld direkt verbucht werden kann, weil keine Herstellungskosten etwa wie beim Merchandising oder Gegenleistungen wie beim Sponsoring zu erbringen sind. "Da die Medienerlöse für zwei Drittel der Klubs mehr als 30 Prozent der Einnahmen bedeuten, ist es selbstredend, dass das DFL-Präsidium vor einer sehr wichtigen Entscheidung steht", sagte Seifert damals in der Eventlocation in Offenbach.

Am Montag hat die DFL nun die Ausschreibung an den Spielen der Bundesliga, 2. Bundesliga, des Supercups sowie der Relegation für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 offiziell angekündigt. Interessierte Unternehmen können sich ab sofort registrieren, frühestens am 27. Februar wird ein so genannter "Procedure Letter" übersendet, der den Zeitplan und die Verfahrensregeln enthält.

Damit hat der Milliardenpoker offiziell begonnen. Die Entscheidung soll noch im Mai vor Abschluss dieser Bundesliga-Saison fallen. Das letzte Wort haben die Klubs. Allerdings muss einem Meistbietenden bei einem Paket der Zuschlag erteilt werden, wenn der Mitbewerber 20 Prozent darunter liegt.

Unter Druck steht vor allem der Bezahlsender Sky, der sich nach dem Verlust der Champions-League-Rechte keine weitere krasse Schlappe erlauben kann, will das in Mehrheit an den Kabelkonzern Comcast gegangene Unternehmen nicht in Deutschland seine Geschäftsgrundlage verlieren. Alle vier Pakete für die Live-Rechte – die Spiele in der Konferenz, die Einzelspiele am Samstagnachmittag, das Topspiel am Samstagabend sowie die Partien am Freitagabend und Sonntag – kann aber Sky nur erwerben, wenn es weitere Anbieter wie DAZN, Amazon oder die Telekom über Sublizenzen mit ins Boot holt. Das schreibt die "non-exclusive-owner-rule" vor, an der das Kartellamt trotz des Widerstands der DFL weiter festgehalten hat. Ob das wirklich zum Schutze des Verbrauchers ist, sei einmal dahingestellt.

Seifert hat keinen Hehl daraus gemacht, dass dem Endkunden nicht mehr als zwei Abos zugemutet werden können. Das würde "die Schwelle des Erträglichen stark strapazieren", sagte der 50-Jährige kürzlich. Schwer vorherzusagen ist, ob Streamingdienste wie DAZN oder eine Plattform wie Amazon, die beide bereits bei der Königsklasse in die Kriegskasse gegriffen haben, wirklich ernsthaft die Preise in neue Rekordhöhen treiben. Der DFL ist wichtig, einerseits die traditionellen Zuschauer älteren Semesters nicht zu vergraulen, andererseits die Smartphone-Generation mit passenden Angeboten einzufangen.

Der Ausgang des Wettbietens erscheint mindestens so offen wie der Meisterschaftskampf. Will die Telekom wie bei der Euro 2024 einsteigen? Will der Free-TV-Sender RTL nach Europapokalpartien und Länderspielen auch die Bundesliga übertragen? Davon könnte die Zukunft der ARD-Sportschau abhängen, der Seifert ins Stammbuch schrieb, "im Gegensatz zur Mops-Fledermaus nicht unter Naturschutz" zu stehen. Ein Spruch über den ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky nur müde lächelte. Die Verhandlungsprofis kennen die Machtspielchen im Vorlauf.

Der aktuelle Vertrag bringt diese Spielzeit 1,2 Milliarden Euro ein, nächste Saison sind es sogar annähernd 1,4 Milliarden. Doch die Zeit des grenzenlosen Wachstums scheint vorbei. Die Abschlüsse in Spanien und England waren deutliche Fingerzeige, dass Fußballfans nicht mehr jeden Preis bezahlen – und folglich auch die Medienunternehmen mit spitzerem Bleistift rechnen. Steigerungsraten von 50 und 80 Prozent wie bei den letzten Bierrunden 2013 und 2017, seien komplett unrealistisch, sagen Insider.

Vorsorglich sollten Bundesligisten ihre Businesspläne mal nicht zu mutig aufstellen, heißt es. Beim Sportbusinesskongress Spobis auf der Düsseldorfer Messe sagte der Vorstandschef des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, weiter wachsende Einnahmen voraus. Fast zeitgleich konterte Seifert beim Deutschen Medienkongress in der Frankfurter Alten Oper: "Am Ende wird man an Zahlen gemessen, aber ich setze mir keine Umsatzziele." Denn: "Wer wie viel investieren will, entscheide nicht ich."