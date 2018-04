Von Eric Schmidt

Sinsheim-Hoffenheim. Die Turniertage hatten Spuren hinterlassen bei Salome Hermann. Blaue Flecken verteilten sich über ihrem Oberarm und Ellenbogen, die Hände waren voller Schwielen. So ist das, wenn man Sitzvolleyball spielt, wenn man sich wie ein Fußball-Torwart zur Seite wirft, um gegnerische Schmetterschläge abzuwehren. Hermann, die bei Anpfiff Hoffenheim Zuspielerin ist, wollte nicht klagen über Risiken und Nebenwirkungen - zu sehr mag sie ihren Sport. "Das ist nicht schlimm, das gehört bei mir dazu. Das ist normal", sagte sie.

Der Einsatz, er hatte sich gelohnt. Beim erstmals ausgetragenen Internationalen Volksbank Kraichgau & Friends Cup vor eigenem Publikum belegte das Anpfiff-Team Platz sechs im Zehnerfeld. Drei Spiele hatte die Mannschaft von Chefcoach Rudi Sonnenbichler und Co-Trainer Cedric Demay gewonnen, nur drei verloren. Dies kam umso überraschender, da die Kraichgauer nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Nationalspielerin "Mimi" Maier wurde kurzfristig an den Dresdner SC ausgeliehen, bei dem Not am Mann und Not an der Frau herrschte; Magnus Fischer fehlte am Samstag aus Studiengründen - erst in der Endrunde am Sonntag stand der Nationalspieler zur Verfügung.

So nahm Kapitän Steffen Maier nicht ohne Stolz die Belohnung für den gelungenen Auftritt entgegen. Bei der Siegerehrung erhielt er einen Essenskorb mit Käse und Büchsenwurst - was irgendwie passte zur Veranstaltung. Es war tatsächlich um die Wurst gegangen an den beiden Turniertagen. "Unser Ziel war, mindestens Drittletzter zu werden. Das hat geklappt", freute sich Maier. Auch Cedric Demay, der die Mannschaft für den in der Organisation beschäftigten Rudi Sonnenbichler hauptverantwortlich betreute, war zufrieden: "Gegen die Mannschaften, die gleichstark sind, haben wir gewonnen. Wenn wir Stimmung gemacht haben auf dem Feld, haben wir gut dagegen gehalten."

Das war vor allem in den Begegnungen gegen Bayer Leverkusen 2 zu sehen. Zwei Mal trafen die beiden Teams aufeinander, zwei Mal hatte Anpfiff die Nase vorn und gewann mit 2:1. Insbesondere die Partie in der Platzierungsrunde war hart umkämpft. Dem 21:25 im ersten Satz ließen die Gastgeber ein 25:16 und 16:14 in den Durchgängen zwei und drei folgen. "Erste Sätze gegen Leverkusen sind bei uns immer katastrophal", erklärte Steffen Maier. "Aber dann haben wir uns gesteigert und unsere Leistung gezeigt." Nein, einen Anpfiff gab es nicht für die Anpfiff-Leute.

Auch wenn nicht immer alles rund lief und nicht jeder Ball dort ankam, wo er hin sollte: Die Spielerinnen und Spieler waren mit Spaß bei der Sache, sie taten ihr Bestes und hatten Erfolg. Den größten Heimvorteil genoss dabei Michaela Nezzer. Die ehemalige Volleyball-Trainerin des VC Hoffenheim wohnt Luftlinie nur 20 Meter von der Sporthalle Am Großen Wald entfernt - im Finkenweg. "Ich bin die einzige, die zu Fuß hierher kommen kann", sagt Nezzer. Den Entschluss, vom Stand- zum Sitzvolleyball zu wechseln, hatte sie an in ihrem 50. Geburtstag gefasst. Sie hatte genug davon, Trainerin zu sein, wollte selbst trainiert werden. Da war sie bei Rudi Sonnenbichler, dem Trainerfuchs und Trainerprofi, genau an der richtigen Adresse. Nezzer fand schnell Gefallen am schnellen Sport mit dem tiefen Netz. "Ich lerne unheimlich viel", sagt die Hoffenheimerin und betont: "Im Standvolleyball spielt man gegen eine Mannschaft. Das macht man beim Sitzvolleyball natürlich auch - und trotzdem spielt man hier mehr miteinander."

Dieses Miteinander imponiert auch Uwe Arndt. Der 54-Jährige aus Sinsheim, seit einem Fahrrad-Unfall vor 40 Jahren oberschenkelamputiert, stieß vor einem Jahr zu den Sitzvolleyballern - zufällig war er Rudi Sonnenbichler beim Einkaufen begegnet. "Er hat gesagt, ich soll mal ins Training kommen. Er würde mich dann abholen", berichtet Arndt. Rudi Rastlos hielt Wort, und seitdem ist der leidenschaftliche Schwimmer Uwe Arndt regelmäßig bei den Anpfiff-Leuten dabei. Er bereut es nicht. Er freut sich über die Abwechslung, die Dehnübungen im Training und schnellen Bewegungen im Spiel tun ihm gut. "Die Leute sind hier alle in Ordnung", sagt Arndt.

Was sportlich herauskommt in Zukunft? Man wird sehen. Die Sitzordnung der Sitzgruppe aus "Hoffe" stimmt. Das Anpfiff-Team ist besser geworden, schlagkräftiger - und selbstbewusster. Bei der deutschen Meisterschaft im Herbst in Berlin möchte es ähnlich gut abschneiden wie jetzt beim Internationalen Volksbank Kraichgau & Friends Cup in Hoffenheim. "Wir haben uns weiterentwickelt", weiß Salome Hermann und will weiter am Ball bleiben und Sitzvolleyball spielen, unbedingt: "Ich bin so dankbar, dass ich diesen Sport für mich entdeckt habe." Trotz blauer Flecken, trotz Schwielen an den Händen.