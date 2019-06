Von Eric Schmidt

Sinsheim. Auch wenn sie nur eine Stadtmeisterschaft ist - sie hat das Format einer Europameisterschaft: Beim Comeback des Sinsheimer Stadtpokals gehen die Fußballvereine erstaunliche Wege. Welche, das weiß unser "Nachschuss".

> Aufhänger für die Anhänger: Diese Aufgabe war richtungsweisend. Also kümmerte sich der Chef darum. Am Samstagmorgen um halb acht begann Manfred Kretz mit der Beschilderung zum Sportplatz. Der Vorsitzende des TSV Rettigheim brachte an den markanten Punkten in und um den Ort herum 15 kleine Hinweistafeln an. Zwei Fußball-Plakate hängte er an der B39 auf, weitere an den Ortseingängen, in der Malscher Straße, der Rotenberger Straße, der Östringer Straße sowie im Schönblick. "Insgesamt habe ich zweieinhalb Stunden gebraucht. Zwischendurch musste ich eine Leiter holen, weil es doch nicht so ganz einfach war. Einmal wäre ich beinahe hingefallen", sagt Kretz.

Das Relegationsspiel als Hänge-Partie: Die aufgehängten Fußball-Schilder zur Landesliga-Qualifikation zwischen dem SV Rohrbach und den FT Kirchheim (1:3) kamen sehr gut an bei den Fans. Irrfahrten durch "Rettich"? Die musste niemand erleben, wenn er aufmerksam hinterm Steuer saß. Überhaupt glänzte der Heidelberger Kreisliga-Aufsteiger als Ausrichter. In der Umkleidekabinen standen sowohl für die Mannschaften als auch für die Schiedsrichter Obstkörbe bereit, ein Begrüßungspapier hieß die Beteiligten "herzlich willkommen." Während des Spiels waren sechs Balljungen im Einsatz, die sofort handelten, sobald die Kicker zu Hecken-Schützen wurden und in Büsche und Bäume schossen.

"Es war alles top organisiert. Das war gut hier", lobt Joachim Heger, der Trainer des SVR. Von nichts kommt nichts. Der TSV Rettigheim hat Erfahrung mit Großevents. Einmal im Jahr richtet er ein Jugendturnier und ein SAP-Firmenturnier aus, vor zwei Wochen war er Gastgeber des badischen C-Junioren-Pokal- Finals zwischen dem FC-Astoria Walldorf und der TSG 1899 Hoffenheim. "Wir sind da ein bisschen erprobt", sagt Spielleiter Björn Kamuf. Wären keine Pfingstferien gewesen, hätte der TSV noch 25 Einlaufkinder ins Rennen geschickt.

Ach ja: Die 15 Fußball-Hinweistafeln hat Manfred Kretz inzwischen wieder entfernt. "Die Mannschaften aus Heidelberg wissen, wo unser Sportplatz ist", sagt der Vorsitzende.

> Schwarze Serien: Wer am Montag die RNZ aufschlug, staunte Bauklötze. Kann das wirklich sein? Doch, es kann. Was auf der Lokalsport-Seite unter der Überschrift "Chronik eines traurigen Rekords" stand, stimmt tatsächlich: Der verpasste Relegations-Aufstieg des SV Rohrbach nach dem 1:3 gegen die FT Kirchheim war der achte in 19 Jahren. Auch wenn es ein schwacher Trost ist: Der Vizemeister der Kreisliga Sinsheim befindet sich in bester Gesellschaft. Gar elf Mal in 13 Jahren scheiterte der österreichische Dauermeister RB Salzburg in den Playoffs zur Champions League - besonders blamabel 2012 verlief das Aus gegen die Luxemburger Halbprofis von F91 Düdelingen. Nicht viel besser erging es dem FVS Sulzfeld, der zwischen 2006 und 2012 fünf Mal in der Landesliga-Relegation den Kürzeren zog - 2006, 2007, 2008 gelang ihm der Negativ-Hattrick.

Der SV Rohrbach hätte es gerne gepackt dieses Mal. "Die Landesliga wäre sehr interessant gewesen - interessanter als in den letzten Jahren", sagt Trainer Joachim Heger mit Verweis auf den TSV Kürnbach und den TSV Neckarbischofsheim sowie die Sankt-Vereine des FC St. Ilgen und VfB St. Leon.

An Sympathisanten fehlte es nicht. Zu den 900 Schaulustigen in Rettigheim, die den SVR im Duell mit den Freien Turnern unterstützten, gehörte unter anderem Herwig Werschak. Der Sinsheimer Fußballkreis-Vorsitzende hatte bereits am Vorabend bei der 100-Jahr-Feier des TSV Neckarbischofsheim Partei ergriffen und den Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein korrigiert. Der hatte sich in seinem Grußwort als FT-Kirchheim-Fan geoutet: "Ich drücke in der Relegation Kirchheim die Daumen." Werschak blieb keine andere Wahl, als zu kontern: "Hier im Saal drückt keiner Kirchheim die Daumen. Wir wünschen uns einen dritten Verein aus dem Kreis in der Landesliga." Gebracht hat es, wie man weiß, nichts.

> Comeback: Das nennt man wohl Wiederbelebung: Ein Jahr nach dem Totalausfall ist die Sinsheimer Fußball-Stadtmeisterschaft wieder zurück. Vom 10. bis 19. Juli feiert der "City-Cup" sein Comeback. "Wir haben uns gedacht, es kann nicht sein, dass das Turnier noch einmal ausfällt. Deshalb haben wir die Initiative ergriffen und die Sache in die Hand genommen", sagt Geert Houtakkers, der 3. Vorsitzende des SV Hilsbach, der sich zusammen mit Vereinschef Uwe Sailer an die Reanimierung des Wettbewerbs machte.

Interessant ist der Modus, den der SVH und die anderen Vereine für den G12-Gipfel ausgeheckt haben. Die Stadtmeisterschaft findet im Format der nächsten Europameisterschaft statt. Gespielt wird nicht zentral an einem Ort, sondern über die Dörfer verteilt. Der SV Hilsbach beispielsweise kickt am 10. Juli zu Hause gegen den SV Sinsheim und am 15. Juli auswärts beim FC Weiler, der SVS wiederum empfängt am 17. Juli den FCW. "Wir haben vier Vorrunden-Gruppen mit je drei Mannschaften. Jeder Verein hat ein Heim- und ein Auswärtsspiel", erklärt Houtakkers und ergänzt: "Die Finalrunde am 19. Juli wird dann wie beim Handball als Final Four ausgetragen." Gastgeber des diesjährigen Final Fours ist der SV Hilsbach.

Die Änderung des Modus geht mit einer Änderung der Spielzeit einher. Statt wie bisher nur 60 Minuten dauern die Vorrundenpartien 90 Minuten. Das Halbfinale ist 60, das Finale 90 Minuten lang. Eine gute Idee, wie Joachim Heger findet: "Früher hat es mich immer genervt, wenn man für 60 Minuten irgendwo hingefahren ist. 60 Minuten bringen nichts", sagt der Trainer des SV Rohrbach. Etwas stressig werde jetzt der Finaltag mit 60 plus 90 Minuten. Heger: "Das ist natürlich sportlich."

Das neue Format, es hat Zukunft: 2020 richtet der SV Reihen das Final Four aus, 2021 der SV Ehrstädt.