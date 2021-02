Von Eric Schmidt

Sinsheim. Sie hatten sich so nach einem Ball gesehnt. In die Fotos auf ihrer Facebook-Seite hatten die Spielerinnen des SV Sinsheim 2 deshalb zahlreiche Volleybälle einmontiert. Volleybälle, die im Krankenhaus zum Einsatz kommen. Volleybälle, die an Stränden und gegen Wohnzimmerwände fliegen. Volleybälle, die in Winterlandschaften und in Gärten wie Lampen leuchten. Musikalisch untermalt wurde die Bälle-Bildergalerie mit einem Refrain von Sängerin Annett Louisan: "Ich will doch nur spielen". Seit Freitag allerdings ist klar: So schnell werden die Frauen aus "Sinse" nicht mehr spielen.

Aus. Vorbei. Nichts geht mehr im Volleyball-Sport in Baden-Württemberg. Am Freitagmorgen war Feierabend, den Vormittag des 5. Februar nutzte der Nordbadische Volleyball-Verband (NVV), um in Absprache mit dem Südbadischen Volleyball-Verband (SBVV) und dem Volleyball-Landesverband Württemberg (VLW) den Saisonabbruch zu verkünden. Der ist nichts anderes als ein Totalausfall. Der Cut gilt für alle Klassen von der Regionalliga abwärts – und damit auch für den SV Sinsheim 2, der in der Oberliga Baden aufschlägt.

Eine allzu große Überraschung war der Shutdown nicht, Trainer Janik Richter hatte ihn kommen sehen. Vor wenigen Wochen hatten die Verbände eine Umfrage unter den Vereinen gestartet und sich umgehört. Dabei wollten sie vor allem eines wissen: Sollen wir abbrechen? Oder versuchen, die Hinrunde irgendwie zu beenden?

Das Stimmungsbild fiel eindeutig aus. "Die Allerwenigsten wollten, dass es weitergeht. Die große Mehrheit war dafür, dass abgebrochen wird – auch wir", sagt Janik Richter. Dass die Runde nun tatsächlich zur "Unvollendeten" wird, ist für den 27-Jährigen die richtige Entscheidung. Seit Ende Oktober ruht der Spielbetrieb, ein Lockdown folgt dem anderen – ein Ende ist nicht in Sicht. Das nervt und zermürbt. "Es ist ultra anstrengend, nicht zu wissen, ob, wann und wie es weitergeht", so Richter.

Jetzt hat die Warterei ein Ende, es herrscht Gewissheit. Da die Saison als Null-Runde in die Geschichte eingeht, da sie komplett annulliert und nicht gewertet wird, darf der SVS auch in der kommenden Spielzeit in der Oberliga ran. Es scheint die richtige Liga zu sein. Den beiden Niederlagen zum Auftakt bei der VSG Kleinsteinbach (1:3) und gegen die VSG Ettlingen/Rüppurr (0:3) folgten die zwei Siege beim TV Villingen 2 (3:0) und im Geisterspiel zu Hause gegen den SSC Karlsruhe (3:1) – macht zusammen sechs Punkte und Platz fünf im Zehner-Feld. Janik Richter ist überzeugt: "Wir hätten den Klassenerhalt geschafft – und zwar nicht im unteren Drittel, sondern im Mittelfeld. Die Oberliga ist schon unser Niveau. Selbst gegen die Topteams war es nicht aussichtslos."

Nun, in der großen Corona-Auszeit, hat der SVS genügend Zeit, die nächste Saison zu planen. Janik Richter ist zuversichtlich, dass die Mannschaft zusammenbleibt. Auch Routinier Lena Dolch möchte das Team weiter unterstützen. "Sie will so nicht aufhören, zum Glück", erklärt der Trainer. Richter wird sich mit den Spielerinnen in den kommenden Wochen weiter online treffen und eine interne Teamchallenge fortsetzen. Auch die eine oder andere Videokonferenz soll es geben. Mit Blick auf den Sommer hofft Richter, dass vielleicht gebeacht werden kann.

"Wir wollen doch nur spielen": Auch wenn es sehr schön klingt, was Annett Louisan singt – der Sport ist kein Wunschkonzert. Aber irgendwann werden die Volleyballerinnen des SV Sinsheim 2 wieder mit richtigen Bällen zu sehen sein – und nicht nur mit einmontierten auf ihrer Facebook-Seite.