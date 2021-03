Von Eric Schmidt

Sinsheim. Die Fußball-Bundesliga ist weiblich. Genauso wie die TSG Hoffenheim und ihre Arena, wie die Leichtathletik und die Fitness, wie die Hantel der Gewichtheber*innen und die Platte der Tischtennisspieler*innen. Heute ist Internationaler Frauentag – eine gute Gelegenheit, den Sport der Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Dass Frauen um Punkte und Siege spielen, ist aufregend und belebend – und tut auch dem Sportkreis Sinsheim gut. Eine Übersicht.

Fußball

"Fußball ist Männersport und keine Comic-Veranstaltung", hat Oliver Kahn, Vorstandsmitglied des FC Bayern München, früher einmal gesagt. Wie konnte sich der Ex-Welttorhüter nur so irren. Fußball ist Frauensport, wie es beispielsweise die TSG 1899 Hoffenheim beweist. 2007 gegründet, zählt die Frauenfußball-Abteilung aus "Hoffe" mittlerweile zu den Top-Adressen in Deutschland. Die erste Mannschaft greift seit acht Jahren in der 1. Bundesliga an und belegt derzeit Platz drei, die zweite Mannschaft geht seit 2014/15 in der 2. Bundesliga auf Torejagd ist dort bereits drei Mal Meister geworden.

Johannes Schinko ist froh, dass es in und um Sinsheim herum Frauenfußball zu sehen gibt. Der Vorsitzende des Fußballkreises hat selbst eine Tochter, die kickt, Spiele von "Hoffe zwo" in der 2. Liga begleitet er als Stadionsprecher. Was er am Frauenfußball besonders schätzt: "Der sportlich faire Umgang miteinander. Es gibt nicht das Rumgeheule wie bei den Männern, es gibt auch nicht das ständige Rumdiskutieren mit dem Schiedsrichter und theatralische Getue."

Allerdings: Trotz der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 im eigenen Land mit vier WM Spielen in Sinsheim blieb der Boom aus. Im Gegenteil: Der Sportplatz, er ist nach wie vor in Männerhand. Die Anzahl der Vereine, die im Kraichgau Frauenfußball anbieten, hält sich in Grenzen. Der TSV Waldangelloch schießt in der Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald Tore, der TSV Helmstadt versucht in der Landesliga-Kleinfeldstaffel Nord sein Glück. In der Landesliga-Kleinfeldstaffel Mitte lauern der SV Gemmingen, die SG Untergimpern/Babstadt und der FVS Sulzfeld auf ihre Chancen. Der TSV Steinsfurt macht sich dank Bernhard Riedlberger sehr um den Mädchenfußball verdient. "Wir haben schon vier, fünf Vereine, die etwas tun. Leider findet das medial nicht so die Beachtung wie bei den Männern", bedauert Schinko.

Kim Kretzler punktet mit dem SV Sinsheim in der 3. Volleyball-Liga. ​Foto: Lörz

Volleyball

Hin und her, her und hin: Wer aufregenden Sport erleben will, ist beim SV Sinsheim genau richtig. Die Volleyballerinnen der ersten Mannschaft spielen seit Jahren konstant in der Spitzengruppe der 3. Liga mit und haben sich als "First Ladys" einen Namen gemacht, die zweite Mannschaft ist in der vergangenen Saison badischer Pokalsieger geworden und schlägt seit neuestem in der Oberliga auf. Auffallend unter anderem: die gute Stimmung in der Bude. Zahlreiche Fans feuern die Mannschaften an, Actionszenen wechseln sich mit Aufholjagden ab. Giftpfeile fliegen dabei nicht durch die Halle, es wird "anständig" gepritscht und geschmettert.

Peter Lember, der Trainer des SV Sinsheim 1, hat in seiner Karriere sowohl Herren- als auch Frauenteams gecoacht. Mit den Frauen hat er die besseren Erfahrungen gemacht. "Damen sind für mich deutlich einfacher zu trainieren als Männer", sagt der 58-Jährige und ergänzt: "Männer sind kleine Diven. Männer sind schnell mal beleidigt, wenn sie nicht spielen. Frauen sind entspannter, vor allem im Miteinander. Konkurrenzdenken gibt es auch, aber es ist bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei den Männern." Kein Wunder, dass Lember seinen Vertrag beim SVS um ein weiteres Jahr verlängert hat: "Es macht Riesenspaß."

Ach ja: In der 3. Liga stehen nicht nur Trainer, sondern auch Trainerinnen in der Verantwortung. Der SSC Freisen wird von Brigitte Schumacher betreut, der VC Offenburg von Ricarda Zorn.

Gewichtheben

Von wegen schwaches Geschlecht. Die Frauen sind beim Zweitligisten TSV Heinsheim die starken Stützen des Vereins. Die Vorsitzende? Heißt Gundi Störner. Die Abteilungsleiterin Gewichtheben? Ist Martina Dosquet. Beide haben sie schon viel bewegt und unter anderem die WM der Senioren ins Neckardörfchen geholt.

Das Besondere am Gewichtheben ist: Männer und Frauen können in einer Mannschaft zusammen heben, seit rund zwei Jahrzehnten sind Mixed-Teams erlaubt. "Wir brauchen keine Quotenregelung. Wir sind besser als jedes Dax-Unternehmen", sagt Martina Dosquet. Auch beim TSV Heinsheim funktioniert das Miteinander. Amelie Burkert und Sabine Zartmann greifen ebenso selbstverständlich zur Hantel wie Martina Dosquet und ihre Tochter Natalie. Berührungsängste? Die gibt es nicht.

Gewertet werden Frauen und Männer unterschiedlich, in einer Relativwertung. Es sei schon so, dass manche Männer deshalb die Nasen rümpfen und sich gegenüber den Frauen benachteiligt fühlen. "In den Anfängen ist es für Damen und Mädchen durch das System sicherlich einfacher, zu punkten", sagt Martina Dosquet, betont aber: "In der Spitze ab 90, 100 Punkten stimmt die Relation wieder. Da kriegst du als Frau nichts geschenkt. Da musst du genauso viel ackern und Talent haben wie ein Mann."

Dass Gewichtheben auch weiblich ist, ist der Nachwuchsarbeit dienlich. "Es ergreifen immer mehr Mädchen den Sport. Das hat sich brutal geändert. Bei uns sind vier, fünf Mädchen immer da", erklärt die TSV-Abteilungsleiterin.

Selina Rothengass ist mit der TTG Neckarbischofsheim erfolgreich. ​Foto: Weindl

Tischtennis

Tobias Laschet gibt es gerne zu: Wenn er gegen Melissa Friedrich spielen würde, hätte er keine Chance. Er würde sich den einen oder anderen Punkt erkämpfen, aber mit Sicherheit nicht gewinnen. "Sie ist zu stark", sagt der Vorsitzende der TTG Neckarbischofsheim.

Die TTG, sie ist weiblich. Dazu passt, dass das Damenteam um Melissa Friedrich das Aushängeschild des Vereins ist. Nach dem Rückzug der Herren aus der Oberliga und dem Absturz in die Kreisklasse A steht die Girlgroup im Mittelpunkt des Interesses – zu Recht. 30 von 33 Spielen hat sie in den vergangenen drei Jahren gewonnen, von der Verbandsklasse ist sie bis in die Badenliga aufgestiegen und lockt einige neugierige Schaulustige in die Grundschulturnhalle.