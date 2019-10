Von Moritz Bayer

Heidelberg. Das deutsche Siebenerrugby ist im Aufschwung. Das bestätigte das Team nach dem überraschenden Gewinn der Europameisterschaft auch bei den Oktoberfest Sevens in München, wo in Konkurrenz zu Olympiasieger Fidschi, Südafrika, Neuseeland, Australien, Frankreich, England und den USA der vierte Platz erreicht wurde. Als Fernziel gilt die Qualifikation zur höchsten Spielklasse, der World Sevens Series. Dazu müssten die Hongkong Sevens vom 3. bis zum 5. April 2020 gewonnen werden. Kapitän Tim Lichtenberg (22) von der Rudergesellschaft Heidelberg beleuchtet im RNZ-Gespräch die Perspektiven der Mannschaft.

Glückwunsch zum vierten Platz in München. Wie haben Sie die Spiele im Olympiastadion empfunden?

Es war ein Fest und hat viel Spaß gemacht. Für uns gibt es nichts Besseres, als in Deutschland aufzulaufen und sich mit den Besten der Welt zu messen.

Erzählen Sie mal, wie eine Turniervorbereitung bei Ihnen aussieht. War sie diesmal anders?

Es kommt immer darauf an, worauf man sich vorbereitet. Das Turnier in Hongkong - das bedeutendste der Welt - baut man über ein paar Monate auf. Es werden im Vorfeld kleinere Turniere gespielt, um in Hongkong auf dem maximalen Level zu performen. Vor München war die Vorbereitung ein wenig kürzer, aber intensiv: Fünf Wochen waren wir zusammen, davon haben wir drei Wochen die Turnierfitness aufgebaut, da wir alle aus dem EM-Urlaub kamen. Danach gab es nochmals zwei Wochen Rugby-spezifische Feinabstimmung, auch mit gelegentlichen Trainingscamps.

Man hat als Zuschauer das Gefühl, dass die Kadertiefe weiter in gleichbleibender Qualität wächst. Wie oft trainieren Sie zusammen?

Wir haben zwei Stützpunkte in Hannover und Heidelberg, aus denen unser Spielerpool entsteht. Wir trainieren täglich am Stützpunkt in Heidelberg und bereiten uns dort auch auf die Turniere vor. Dann gibt es Trainingscamps, an denen die Spieler aus Hannover und dem restlichen Deutschland dazu geholt werden.

Das Team tritt geschlossen stark auf. Dennoch zeigten sich Zuschauer und Gegner von Ben Ellermann beeindruckt. Vor einem Jahr hatten viele den St. Pauli-Spieler noch nicht auf der Rechnung?

Er hat eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Nun hat er den Schritt gemacht, nach Heidelberg zu ziehen, um sich voll und ganz dem Sport hinzugeben. Seitdem hat er die Trainer in den Turnieren überzeugt und entwickelt sich sehr positiv. Er hat ein sehr gutes Turnier gespielt und gezeigt, was in ihm steckt.

Ihr Team hat kürzlich auf den Kanaren geurlaubt. Wie war das?

Wir wurden als Europameister von der Stiftung Deutsche Sporthilfe zu einem Urlaub für sieben Tage nach Fuerteventura eingeladen, in den sogenannten "Club der Besten". Dort trafen sich die besten Sportler Deutschlands, um mal abzuschalten. Es gab ein recht sportliches Angebot in verschiedenen Workshops wie Segeln, Surfen und Beachvolleyball. Alles ist aber freiwillig. Die Woche ist dazu da, zu entspannen und von der eigenen Sportart auch mal abzuschalten.

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: Sie haben die Qualifikation für die World Sevens Series ausgerufen. Nun reist der Europameister als Favorit nach Hongkong...

Dazu müssen wir weiter hart an uns arbeiten und solche Turniere wie die Oktoberfest Sevens als Messlatte nehmen. Wir haben uns gut verkauft, auch gegen sehr starke Gegner, wissen aber auch, dass es nicht unser bestes Turnier war und sich zu viele Fehler eingeschlichen haben. Das sollte uns noch mehr motivieren und zum Nachdenken anregen: 2020 ist echt etwas drin ist. Wir müssen einfach eine gewisse Konstanz in unser Spiel bringen.

Am Samstag und Sonntag werden die Halbfinals der Rugby-WM in Japan ausgetragen. Wer wird Weltmeister?

Ich hatte auf Südafrika getippt, aber in den Viertelfinals hat Neuseeland den stärksten Eindruck hinterlassen.