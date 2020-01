Von Claus Weber

Schwetzingen/Nußloch. Sekunden vor Schluss kam der ganze Frust zum Vorschein. Der Nußlocher Theo Surblys holte Niklas Krämer von der HG Oftersheim/Schwetzingen von den Beinen. Die Partie war zu dem Zeitpunkt quasi schon entschieden. Der Gefoulte fiel unglücklich, musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in die Klinik, durfte aber gestern wieder nach Hause. Nach dem Foul kam es vor der Nußlocher Bank zur Rudelbildung. Marc Nagel entschuldigte sich später dafür. Der SG-Trainer war einer der wenigen, die Stellung zur Situation des Handball-Drittligisten bezogen, der Anfang letzter Woche einen vorläufigen Insolvenzantrag beim Amtsgericht gestellt hatte.

Ob Nußloch die Saison ordentlich zu Ende spielen wird, konnte aber auch der 49-jährige Coach nicht sagen. "Hoffentlich", meinte er, die Lage werde aber von Tag zu Tag schwieriger. "Ich gehe davon aus, dass wir am Samstag um 8.30 Uhr zu Elbflorenz nach Dresden fahren", sagte Nagel, "dann müssen wir wohl von Woche zu Woche schauen. Wenn weitere Spieler gehen, wird es allmählich eng."

Mit Adrian Fritsch, David Ganshorn und Pascal Kirchenbauer hätten drei Stammkräfte schon gekündigt. Weil die Spielbetriebs-GmbH nach dem Ausfall des Hauptsponsors keine Gehälter mehr zahlt, könnten die Spieler nicht nur fristlos kündigen, sondern auch gleich für andere Vereine auflaufen – sofern sie vor Ende der Transferzeit am 15. Februar wechseln. Ganshorn wird bereits mit den Rhein-Neckar Löwen II in Verbindung gebracht.

Christian Zeitz ist seit Wochen krankgeschrieben. Ob er noch einmal für die SG aufläuft? Unwahrscheinlich. Den Ex-Weltmeister verbindet nicht so viel mit der SG Nußloch wie beispielsweise Jochen Geppert, der schon länger das blaue Trikot trägt. "Ich gehe davon aus, dass Jogi wieder spielt, wenn er seine Erkältung auskuriert hat", sagte Nagel.

Der Trainer vermutet: "In den nächsten zehn Tagen müssen wir mit allem rechnen, erst danach werden wir einigermaßen Sicherheit haben, wie es weitergehen wird." Nagel kündigte an, zu bleiben, solange noch Spieler im Training seien. "Ich bin keiner, der von Verein zu Verein springt", sagte der Trainer, "mein Plan war es, die nächsten Jahre in Nußloch zu verbringen, die Arbeit mit den jungen Spielern hat mir Spaß gemacht." Das gilt aber auch für seinen Hauptberuf. Nagel ist Lehrer für Mathematik und Sport am Otto-Hahn-Gymnasium in Karlsruhe.

Torwart Fabian Lieb beschrieb die Situation als "nicht leicht". Die Stimmung im Team sei trotz allem noch ganz in Ordnung: "Die Leute, die im Training sind, wollen die Saison in der Dritten Liga gescheit zu Ende spielen."