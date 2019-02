Mannheim. (hz) Bei den Baden-Württembergischen Seniorenhallenmeisterschaften in Mannheim glänzte Helga Ulrich (DJK Käfertal-Waldhof) in der Altersklasse W60 mit drei Erfolgen über 60 (9,22 Sekunden), 200 (30,36) und 400 Meter (72,22). Die Konkurrenz war chancenlos.

"Die Steigerungen gegenüber dem letzten Jahr haben mich positiv überrascht", freute sich die mehrfache Deutsche Meisterin. Kurzfristig mussten die Frauen der DJK Käfertal-Waldhof ihre Staffel über 4x200 Meter W50 umstellen und siegten in der Besetzung Annette Winkler, Gabriele Keinert, Gudrun Krämer und Helga Ulrich quasi als W60-Staffel.

Christine Müller (SG Walldorf Astoria) beeindruckte mit Rang eins im Weitsprung und Platz über 60 Meter in der Altersklasse W40."Es hat heute einfach gepasst", strahlte die Walldorferin nach ihren ganz starken 4,95 Meter. Im 60 Meter Sprint lieferte sie sich mit ihrer Dauerrivalin Simone Schwab ein packendes Finish und verpasste in 8,84 Sekunden lediglich um vier Hundertstel den Titel.

Die zweite Goldmedaille sicherte sich Müller zusammen mit Kerstin Rinnert, Birgit Pfisterer und Sabine Dorando über 4x200 Meter (W30) in 2:06,48 Minuten. Bester Weitspringer bei den Männern (M30) war Felix Trogisch (TSG 78 Heidelberg) mit 6,25 Meter.

Florian Kienle und Marcus Imbsweiler, beide ebenfalls von der TSG 78, setzten die Siegesserie der letzten Jahre fort. Kienle gewann das 800-Meter-Rennen (M 40) in 2:10,00 Minuten, Imbsweiler holte sich erneut die Goldmedaille über 800 Meter (M50) in 2:15,56 Minuten. "Ich konnte mich sofort an die Spitze setzen und war eigentlich während des gesamten Rennens ungefährdet", meinte der erfolgreiche Romanautor.

Wilhelm Wittich (DJK Käfertal-Waldhof) dominierte die Sprintwettbewerbe der Altersklasse (M70), sein Vereinskamerad Hartmut Krämer dafür in der Altersklasse (M75). Die 4x200-Meter-Staffel der StG Käfertal-Dossenheim (Wilhelm Wittich, Walter Busenbender, Werner Wetzel und Hartmut Krämer) war nicht zu schlagen. Dreimal Gold gewann Erwin Hube (LG Kurpfalz) über 200, 800 und 3000 Meter der Altersklasse M80.