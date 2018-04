Mannheim. (miwi) Die Fans, die Spieler, die Offiziellen - schlicht das gesamte Umfeld des SV Waldhof fiebern dem kommenden Samstag entgegen, wenn die Mannheimer das Regionalliga-Spitzenspiel beim langjährigen Rivalen Kickers Offenbach bestreiten. Daran ändert auch das schwierige Personalpuzzle mit Blick auf die nächste Spielzeit nichts, dass die Waldhöfer mit dem Sportlichen Leiter Jochen Kientz an der Spitze parallel lösen müssen. Zwei Stammspieler werden zum Saisonende den Verein sicher verlassen, weitere Personalien sind momentan noch offen.

Die Blau-Schwarzen sind schon geübt in der schwierigen Mission, die Kientz, der im Winter beim Klub installiert wurde, jetzt zum ersten Mal miterlebt. Der 45-Jährige muss zweigleisig planen, weil möglicherweise erneut bis Ende Mai nicht feststeht, in welcher Liga der ambitionierte Klub in der kommenden Saison spielen wird. "Das ist nicht einfach", räumt Kientz ein.

Dabei hat der gebürtige Ketscher nicht nur das Problem, dass der Spielermarkt für einen SV Waldhof in der Dritten Liga ganz andere Möglichkeiten eröffnen würde als er es aktuell tut. Gleichzeitig muss er versuchen, dass hohe Gehaltsniveau im Mannheimer Kader maßvoll abzusenken.

Das erschwert die Verhandlungen mit den Stammkräften der aktuellen Mannschaft, deren Verträge auslaufen. Hassan Amin (SV Meppen) und Daniel di Gregorio (FC Homburg) haben sich zu einem Wechsel nach der Saison entschieden, bei Kevin Nennhuber, Nicolas Hebisch, Benedikt Koep oder Andreas Ivan ist die Situation unklar. "Wir versuchen, die Spieler, die in Rückrunde gute Leistungen zeigen, an den Verein zu binden", sagt Kientz. Bei Leistungsträger Markus Scholz gelang dies bereits, der Torhüter verlängerte seinen Kontrakt für bis Juni 2020. Zu jedem Preis sind die Mannheimer aber nicht bereit, die Akteure zu halten.

Das Budget für die Profimannschaft soll in der kommenden Saison für den Fall der andauernden Viertklassigkeit ähnlich hoch wie derzeit sein (etwa 2,5 Millionen Euro), dennoch will Kientz behutsam mit den Mitteln umgehen, die ihm zur Verfügung gestellt werden.

Der Ex-Profi ist umtriebig beim Bestücken des Waldhof-Kaders und spürt keinen riesigen Druck auf seinen Schultern. "Das Gerüst steht", sagt der Kaderplaner und verweist auf die Verträge von Scholz (Torwart), Kevin Conrad, Marco Meyerhöfer (Abwehr), Marco Schuster, Jannik Sommer, Gianluca Korte und Dorian Diring (alle Mittelfeld) über den Sommer hinaus. Sie alle haben Anteil am Leistungssprung, den das Team genommen hat, seit Bernhard Trares im Winter als Trainer engagiert wurde. Und sie alle wollen in dieser Saison nach zwei vergeblichen Anläufen den Aufstieg in die Dritte Liga schaffen.

"Ich bin ganz sicher, dass die Kaderplanung keine negativen Auswirkungen auf die sportliche Entwicklung in den kommenden Wochen haben wird", sagt Kientz: "Außerdem werden die Spieler, die uns am Saisonende verlassen, bis zum Schluss alles für den SV Waldhof geben." Auch am Samstag beim Topspiel in Offenbach.