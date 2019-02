Sinsheim. (red) Die Schiedsrichtervereinigungen zeichneten am vergangenen Wochenende jeweils ihre Siegerinnen und Sieger der Aktion "Danke Schiri." aus. Diese Ehrung erhalten Unparteiische, die nicht nur durch ihre Leistung auf dem Platz überzeugen, sondern auch darüber hinaus Aufgaben und Verantwortung übernehmen.

In der Kategorie U50 zeichnete die SRVgg Sinsheim Markus Bender von der TSG 1899 Hoffenheim aus. Als Jugendlicher war Bender laut eigener Aussage auf dem Sportplatz "der größte Kritiker" der Unparteiischen. Also sagt er sich: "Das kannst du bestimmt genauso gut!" Seitdem steht er Woche für Woche auf einem anderen Sportplatz, um Spiele bis zur Kreisliga zu leiten. "Das Positivste am Schiedsrichtersein ist für mich der Ausgleich zum Alltag", meint der 49-Jährige. "In der Sommer- und Winterpause bin ich nach spätestens vier Wochen nicht mehr richtig ausgelastet. Da sehne ich mir den Rundenauftakt herbei und bin froh, ab und an ein Vorbereitungsspiel pfeifen zu können", erzählt Bender schmunzelnd. Als Kreisbeobachter hilft er durch seine enorme Erfahrung dabei, junge Talente zu entdecken und zu fördern. Darüber hinaus unterstützt er Neulinge auch als Schiedsrichterpate. Bender zu seiner Auszeichnung: "Als ich die Nachricht bekam, dass ich für diese Ehrung auserwählt wurde, war ich den Tränen nah. Es erfüllt mich mit sehr viel Stolz, diese Ehrung entgegen zu nehmen." Ausruhen will er sich auf der Auszeichnung aber nicht: "Vielleicht sehen wir uns ja in der Kategorie Ü50 wieder. Ich werde mein Bestes dafür tun."

In dieser erhielt Hans-Peter Moscnek vom TSV Michelfeld die Ehrung im Kreis Sinsheim. Der 62-Jährige ist bereits seit 40 Jahren als Schiedsrichter aktiv und engagiert sich auch darüber hinaus vorbildlich in seiner Vereinigung. "Die vier Jahrzehnte als Schiedsrichter, Beobachter, Funktionär und Lehrwart im Schiedsrichterausschuss Sinsheim und im Lehrstab des bfv waren bis heute eine schöne und interessante Zeit, die mich auch im privaten und beruflichen Leben geprägt haben", blickt Moscnek zufrieden zurück. Er ist Schiedsrichter aus Leidenschaft und genau diese möchte er auch dem Nachwuchs mitgeben. So engagiert er sich als Kreisbeobachter und in der Neulingsausbildung. "Die Ausbildung und Förderung junger Schiedsrichter machen riesigen Spaß", findet Moscnek. "So ist man in Sachen Fußball immer am Puls der Zeit." Für seine Ehrung ist der Unparteiische dankbar: "Ich freue mich sehr über diese Wertschätzung und hoffe, dass ich auch künftig mit meiner Erfahrung und meinem Wissen die Schiedsrichter unterstützen kann."