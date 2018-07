Von Wolfgang Brück

Hockenheim. Es ist ein guter Zeitpunkt, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen. Denn nächstes Jahr ist es sechs Jahrzehnte her, dass Dieter Auer Mitglied der Schachvereinigung Hockenheim wurde. Jetzt will der 78-jährige Architekt eine lange und erfolgreiche Karriere krönen. Hockenheim will deutscher Meister im Schach werden.

Das Ziel ist ehrgeizig, doch die Voraussetzungen wurden geschaffen, um in der neuen Saison dem Serienmeister OSG Baden-Baden und dem aktuellen Titelträger SG Solingen die Vormachtstellung streitig zu machen.

Hockenheim hat groß eingekauft. Nicht am Wühltisch, sondern in der Delikatessen-Abteilung. Ginge es um Fußball, wären Vergleiche mit Real Madrid oder Bayern München nicht abwegig.

Es kommen in die Rennstadt, die mittlerweile als Renn- und Schach-Stadt firmiert: Die russischen Super-Großmeister Nikita Vitiugov und Evgeny Tomashevsky. Unter Vertrag genommen wurde der gegenwärtige US Chess-Champion Samuel Shankland, der erst 19-jährige chinesische Nationalspieler Wei Yi, der Sankt Petersburger Wladimir Wassiljewirsch Fedossejew, mit gerade mal 23 Jahren bereits Großmeister, sowie der Bulgare Ivan Tscheparinov, der Schlagzeilen machte, weil er bei einem Turnier dem berühmten Nigel Short den Handschlag verweigerte. Er wurde disqualifiziert, aber später begnadigt.

Natürlich macht auch Anatoli Karpow mit beim Unternehmen "Deutsche Meisterschaft". Der zwölfte Weltmeister der Schach-Geschichte ist eng mit dem Höhenflug der Schachvereinigung Hockenheim verbunden. Der Russe war vor sieben Jahren maßgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt.

In der stärksten Liga der Welt wurden die Kurpfälzer in den letzten Jahren dreimal Dritter und einmal Vizemeister. Jetzt ist Zeit für den großen Wurf.

"Unser Mannschaftsführer Blerim Kuci hat in den letzten Wochen und Monaten viel gegoogelt und viel telefoniert", sagt Dieter Auer. Ein bisschen Kleingeld hat bei der Einkaufstour auch nicht geschadet. Gut 70.000 Euro betrug bislang der Etat des Bundesligisten.

Um die neue Weltklasse-Mannschaft zu finanzieren, müssen mehr als 20.000 Euro draufgepackt werden. Dieter Auer ist optimistisch: "Das kriegen wir hin. Wir sind dank vieler kleiner und mittlerer Sponsoren auf einem guten Weg." Ein Hauptsponsor darf sich noch melden.

Der Architekt, liebevoll als "Schach-Papst" bezeichnet, ist sich nicht zu schade, gemeinsam mit seinem Bruder Günter Klinken zu putzen. Er will Schach populärer machen und nutzt dazu jede Gelegenheit. Im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg soll im November ein Schachturnier ausgetragen werden. Das Motto: Im Geiste Heidelbergs.

Einen regionalen Kern behält auch die Mannschaft des Titelanwärters. Großmeister Rainer Buhmann ist Hockenheimer, Nationalspieler Dennis Wagner studiert in Heidelberg, andere wie David Baramidze sind lange dabei.

"Zwar hat Baden-Baden eine etwas höhere Wertungszahl als wir, und auch Aufsteiger Viernheim mit einem finanzkräftigen Sponsor wird neben Titelverteidiger Solingen zu beachten sein", blickt Dieter Auer voraus, "doch die Chancen waren noch nie so gut wie diesmal."

Die Saison beginnt am 10. und 11. November, und zwei Wochen später ist die Welt-Schachelite in Viernheim. Am dritten Advent könnte bereits eine Vorentscheidung fallen. Beim Heimspieltag im Baden-Württemberg-Center am Hockenheimring kommt es zum Spitzenspiel gegen den deutschen Meister Solingen.