Von Christopher Benz

Rauenberg. Jürgen Ehrmann überließ seinen Spielerinnen die Bühne und zog sich zur Siegerehrung auf die Tribüne der Rauenberger Mannaberghalle zurück. Kurz zuvor hatten die Fußball-Frauen der TSG Hoffenheim den SAP-Cup nach einem grandiosen Finale mit 5:4 nach Verlängerung gegen die SGS Essen für sich entschieden. "Das ist eine Frage des Willens gewesen, man hat einfach gesehen, wie sehr sie den Turniersieg wollten", fasste Ehrmann das Finale zusammen. Für seine Schützlinge ist es der sechste Sieg im sechsten Turnierspiel gewesen, die Kraichgauerinnen haben dem Wettbewerb ganz klar ihren Stempel aufgedrückt.

Nicole Billa macht mit einem herrlichen Treffer den Turniersieg der Hoffenheimer Frauen perfekt. Fotos: Jan A. Pfeifer

Beeindruckend ist dabei die Art und Weise gewesen, wie sie im Endspiel gegen Essen einen 1:4-Rückstand drehten. "Das ist doch der Klassiker im Hallenfußball, du liegst klar zurück und gleichst mit drei Toren binnen zwei Minuten aus", erklärte der badische Verbandspräsident Ronny Zimmermann. Als aufmerksamer Beobachter an der Bande lobte er explizit den Sportsgeist der Kickerinnen. "Trotz Foulspielen stehen die Frauen immer sofort auf, machen weiter und diskutieren nicht mit den Schiedsrichtern", so Zimmermann, der den Herren der Schöpfung einen Tipp mitgab, "denn die können sich davon eine Scheibe abschneiden."

Doch nicht nur die Fairness beeindruckte in der bis zum Finale prall gefüllten Halle, die Partien waren geprägt von technisch-taktisch anspruchsvollem Fußball, gepaart mit einer enormen Dynamik. "In dieser Hinsicht hat sich der Frauenfußball sehr stark weiterentwickelt in den letzten Jahren", zeigte sich Otmar Schork aus dem Organisationsteam um seinen Sohn Tim sowie Georg Kühling, beeindruckt. Als Ausrichter fungierte der heimische VfB Rauenberg, dem mit dem Hallenturnier ein optimaler Start in das Jahr seines 100-jährigen Bestehens gelang. Außerdem unterstützten die Sportregion Rhein-Neckar, Anpfiff ins Leben sowie die Dietmar-Hopp-Stiftung den Wettbewerb mit Rat und Tat.

Nicole Billa wird gemeinsam mit Lea Schüller von der SGS Essen auch noch von Stefan Bundschuh (Autohaus Geisser, unten links) und Tobias Kretz (Sparkasse Heidelberg) zur besten Torjägerin gekürt. Fotos: Jan A. Pfeifer

Gleich dreifachen Grund zur Freude hatte Hoffenheims Nicole Billa, die neben dem Turniersieg mit ihren Kolleginnen die Auszeichnung zur besten Spielerin des Turniers und zusammen mit Lea Schüller aus Essen mit je sieben Toren die Torjägerkanone erhielt. "Nicole macht das vom ganzen Bewegungsablauf her herausragend in der Halle", gab es für ihren Trainer keinen Zweifel daran, dass sie zur besten Spielerin gekürt wurde. Passenderweise nagelte Billa in der Verlängerung des Finals die Kugel zum 5:4-Siegtreffer unter die Latte.

Am Freitagabend erwies sich der Sodexo Fußball-Cup als gleichzeitiges Qualifikationsturnier für den SAP-Cup als erneut hochklassig besetzt. Dabei setzte sich die U 20 der TSG Hoffenheim in ihrer Vorrundengruppe souverän durch, musste sich dann jedoch im Halbfinale dem 1.FC Nürnberg geschlagen. Im Finale unterlagen die Franken dem 1.FFC Frankfurt mit 0:2, beide qualifizierten sich mit ihrem Finaleinzug für das Hauptturnier.

Hintergrund Sodexo Fußball-Cup Halbfinale: 1899 Hoffenheim U 20 – 1. FC Nürnberg 3:4, Karlsruher SC – 1. FFC Frankfurt U 20 1:2. Neunmeterschießen um den fünften Platz: SSV Waghäusel – 1. FFC Niederkirchen 3:2. [+] Lesen Sie mehr Sodexo Fußball-Cup Halbfinale: 1899 Hoffenheim U 20 – 1. FC Nürnberg 3:4, Karlsruher SC – 1. FFC Frankfurt U 20 1:2. Neunmeterschießen um den fünften Platz: SSV Waghäusel – 1. FFC Niederkirchen 3:2. Spiel um Platz drei: Hoffenheim – Karlsruhe 5:0. Finale: Nürnberg – Frankfurt 0:2. Entega-Cup B-Juniorinnen Halbfinale: SV Dortelweil – 1.FFC Frankfurt 6:5 n.N., SV Alberweiler – TSG Hoffenheim 3:5. Neunmeterschießen um den fünften Platz: Borussia Mönchengladbach – FV Löchgau 0:2. Spiel um den Platz drei: Frankfurt – Alberweiler 0:7. Finale: Dortelweil – Hoffenheim 1:4. SAP-Cup Gruppe A: Bayer Leverkusen – 1.FC Köln 0:3, FC Zürich – TSG Hoffenheim U 20 1:3, Zürich – 1.FFC Frankfurt 0:5, Hoffenheim U 20 – Leverkusen 1:2, Köln – Hoffenheim U 20 1:1, Frankfurt – Leverkusen 0:4, Leverkusen – Zürich 2:1, Frankfurt – Köln 3:0, Köln – Zürich 3:1, Hoffenheim U 20 – Frankfurt 0:3. Tabelle: 1. Leverkusen 9/9:5, 2. Frankfurt 9/10:4, 3. Köln 7/7:5, 4. Hoffenheim U20 4/5:7, 5. Zürich 0/3:13. Gruppe B: SC Sand – TSG Hoffenheim 1:3, SGS Essen – 1.FFC Frankfurt U 20 5:0, 1.FC Nürnberg – Essen 2:7, Hoffenheim – Frankfurt U 20 6:0, Frankfurt U 20 – Sand 2:3, Nürnberg – Hoffenheim 0:1, Frankfurt U 20 – Nürnberg 2:1, Essen – Sand 2:2, Sand – Nürnberg 1:1, Hoffenheim – Essen 3:2. Tabelle: 1. Hoffenheim 12/13:3, 2. Essen 7/16:7, 3. Sand 5/7:8, 4. Frankfurt U 20 3/5:14, 5. Nürnberg 1/4:11. Halbfinale: Leverkusen – Essen 1:3, Frankfurt – Hoffenheim 1:2. Neunmeterschießen um Platz fünf: Köln – Sand 4:1. Spiel um Platz drei: Leverkusen – Frankfurt 1:3. Finale: Essen – Hoffenheim 4:5 n.V. bz

[-] Weniger anzeigen

Da sich der Drittplatzierte des Sodexo Fußball-Cups ebenfalls dafür qualifizierte, hatte das kleine Finale zwischen Hoffenheim und dem Karlsruher SC eine große Bedeutung. Keinerlei Zweifel ließ die TSG dabei aufkommen und sicherte sich dank eines ungefährdeten 5:0-Erfolgs die Teilnahme am Sonntag.

Zehn B-Juniorinnen-Bundesligateams folgten am Samstag und spielten den Entega-Cup untereinander aus. Hier untermauerte die TSG Hoffenheim ihren Favoritenstatus mit vier souveränen Siegen in ihrer Vorrundengruppe und ließ ebenso ungefährdete Erfolge im Halbfinale gegen den SV Alberweiler (5:3) sowie im Finale gegen den SV Dortelweil (4:1) folgen.

Rang drei sicherte sich Alberweiler dank eines furiosen 7:0 gegen den 1.FFC Frankfurt im kleinen Finale.