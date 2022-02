Noch ist es zu früh zu feiern, doch nach dem 2:0 in Karlsruhe sind die Chancen auf den Sandhäuser Liga-Erhalt gestiegen. Foto: dpa

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Erich Balles wusste es schon immer. "Macht euch keine Sorgen. Der SV Sandhausen kann nicht absteigen – niemals", beruhigte der Ehrenpräsident – schon vor den jüngsten 2:0-Siegen gegen Aue und in Karlsruhe. Der 85 Jahre alte Metzgermeister ist überzeugt: "Wir sind unabsteigbar."

Es ist eine waghalsige These bei einem Zweitligisten, die die meiste Zeit schnell zu finden war – wenn man denn nur die Tabelle auf den Kopf stellte.

Doch Balles hat Recht. Bisher hat der SV Sandhausen noch jede Situation gemeistert, auch wenn sie nahezu hoffnungslos erschien.

Beispiele, gefällig?

In der vergangenen Runde wurde der Klassenerhalt erreicht, obwohl man normalerweise mit nur 34 Punkten absteigt. Zwei Jahre zuvor schienen nach einer 0:3-Heimniederlage gegen den FC Erzgebirge Aue die Lichter auszugehen. Der Rückstand zum rettenden Ufer betrug fünf Punkte. In einem furiosen Endspurt mit 21 Zählern aus den letzten zehn Spielen brachten sich die Kurpfälzer mit Ex-Coach Uwe Koschinat in Sicherheit.

In den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 verkraftete der Liga-Zwerg sogar den Abzug von sechs Punkten. Und als im ersten Zweitliga-Jahr 2012/13 der Abstieg besiegelt schien, gab es Schützenhilfe aus Duisburg. Der Lizenzentzug für den MSV bedeutete den Klassenerhalt für Sandhausen.

Andreas Ebner ist der Mann der Zahlen. Der 58-jährige Jurist aus Leimen hat unter dem Titel "Kleines Dorf – großer Fußball" die hundertjährige Geschichte des SV Sandhausen aufgeschrieben. Dem 358 Seiten starken Buch kann man entnehmen: Der erfolgreiche Überlebenskampf ist eine Art ausgleichender Gerechtigkeit. "In den Jahren zuvor sind wir einige Male knapp gescheitert", weiß Ebner. Sei es in der Aufstiegsrunde oder wie in der Saison 80/81, als es wegen einer Neueinteilung der Klassen keinen Aufsteiger gab.

Dabei hatte der damalige Präsident Erich Balles Jahr für Jahr die Parole ausgegeben: "Wenn ich in eine neue Runde gehe, will ich immer Meister werden." Doch ohne das einjähriges Zwischenspiel in der Regionalliga hätte man feststellen müssen: Der SV Sandhausen ist unaufsteigbar.

Durch den Derby-Sieg am Dienstagabend haben die Sandhäuser erstmals seit Ende Oktober einen der drei letzten Plätze verlassen. Drei Punkte trennen von Fortuna Düsseldorf, das auf den Relegationsplatz abgerutscht ist, acht Punkte sind es auf den Vorletzten Aue und 13 auf den FC Ingolstadt. Beim Schlusslicht müssen die Badener am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) antreten. Sogar der Karlsruher SC auf dem zehnten Platz und mit sechs Zählern mehr ist jetzt in Sichtweite.

Nachbarschafts-Hilfe leistete der KSC – unfreiwillig – schon vor zwei Jahren. Die Trennung von Alois Schwartz ermöglichte Jürgen Machmeier, Ende September den Ex-Trainer zurück zu holen. Es war eine der besten Entscheidungen des Präsidenten in den letzten Jahren. Seit Schwartz wieder da ist, geht es aufwärts. Nach acht Punkten aus den ersten fünf Spielen und einem Corona bedingten Zwischentief von drei Niederlagen gab es aus den letzten sechs Spielen elf Zähler. Das 2:0 im Wildparkstadion war – eine Spezialität des 54-jährigen Fußballlehrers – das vierte Spiel ohne Gegentor.

Natürlich ist, 13 Runden vor Schluss, noch zu früh zu feiern. Doch die Chancen auf die elfte Zweitliga-Saison sind gut. Damit würde man mit dem SV Meppen gleichziehen. Die Emsländer waren zwischen 1987 und 1998 zweitklassig und mussten als Motivations-Hilfe für müde Bundesliga-Stars herhalten: "Wenn ihr euch nicht anstrengt, dann müsst ihr nach Meppen" hieß es im letzten Jahrtausend. Jetzt ist der SV Sandhausen der Schrecken aus der Provinz.

Die Leistung von Schwartz ist gigantisch. Dem Wahl-Mannheimer ist es gelungen, aus Spielern, denen mangelnde Identifikation und Leidenschaft vorgeworfen wurde, eine Einheit zu formen. In Karlsruhe saßen mit Dennis Diekmeier und Alexander Esswein Profis auf der Bank, die es zusammen auf fast 400 Bundesliga-Einsätze bringen. Das zeigt die individuelle Klasse, mit der man eigentlich nicht so weit unten stehen dürfte, birgt aber auch Konflikt-Potenzial. Beim Derby feuerte Diekmeier, ganz vorbildlicher Kapitän, die Kollegen von der Seitenlinie aus an.

In Ingolstadt darf er wieder mitkicken. Baskim Ajdini muss wegen der fünften gelben Karte pausieren. Es scheint sich alles zu fügen.