Von Achim Wittich

Rottach-Egern. Das Trainingslager der TSG Hoffenheim am Tegernsee nähert sich dem Ende. An diesem Samstag um 15 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß auf dem Sportplatz des FC Rottach-Egern gegen den Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth an und macht sich anschließend auf den Heimweg in den Kraichgau. Hoeneß zog nach der erneut einzigen Trainingseinheit – bereits am Donnerstag hatten die TSG-Profis am Nachmittag frei – ein positives Fazit der bayrischen Tage.

> Sebastian Hoeneß über das Trainingslager: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Trainingslager. Die Jungs ziehen richtig mit und haben richtig Energie auf dem Platz, es knallt auch. Das Spiel mit und gegen den Ball, das Pressing, das hat mir gefallen."

> ... über den Leistungsstand des Teams im Vergleich zum Vorjahr: "Das ist immer schwer zu vergleichen. Die Mannschaft ist fit und in Form, wir haben ein gutes körperliches Ausgangsniveau. Trotzdem stehen wir am Anfang einer Saison, wo die Dinge wieder reingebracht werden müssen. Aber ich denke, wir sind dabei."

> ... über die Größe des Kaders: "Mit den Pflichtspielen ist der Kader zu groß, das sehen wir alle gleich. Wir haben jetzt einen Wettbewerb weniger. Ich möchte,das wir einen schlanken Kader haben, in dem jeder Spieler eine Chance hat, Spielzeit zu bekommen."

> ... über die Trainingseinheiten: "Grundsätzlich hätten wir was falsch gemacht, wenn wir noch im Grundlagenbereich arbeiten müssten. Das haben wir in der Sommerpause abgedeckt und das hat auch gut geklappt, was auch die Leistungsdiagnostikwerte gezeigt haben. Dienstag und Mittwoch waren die Hauptbelastungstage, da muss es knallen und man muss an Grenzen gehen. Da haben wir gesehen, dass das ein oder andere aufkommt. Deshalb ist es wichtig zu steuern. Ich halte nichts davon, jeden Tag dreimal zu trainieren. Für mich ist das einfach progressiv."

> ... über den Stand bei den Langzeitverletzten Ermin Bicakcic und Benjamin Hübner: "Es ist Day by Day. Bei Ermin ist es so, dass er schon auf dem Platz trainiert hat, 60 bis 70 Minuten und es gab keinerlei Reaktion. Das sind wir echt happy. Bei Benni ist es so, dass er mit dem Rücken Probleme hat. Das stoppt ihn gerade, um sein Sprunggelenk weiter zu testen. Da hoffen wir natürlich, dass dass schnell wieder weggeht, um ihn dann weiter aufbauen zu können."

> ... über die Kapitänsrolle: "Da machereich mir aktuell Gedanken, aber es ist noch nicht final. Es zeichnet sich ab, dass Benni uns zum Saisonstart nicht zur Verfügung steht. Er ist unser Kapitän und wird es auch bleiben. Das steht erst mal. Es gibt Überlegungen, ob es jemand gibt, der unser Kapitän auf dem Platz ist. Wir sind da in einem Prozess."

> ... über die vergangene Saison: "Ich glaube schon dass wir teilweise aufgrund der Umstände an der Leistungsgrenze waren. Man muss vielleicht auch mal für sich akzeptieren, dass ein Rang elf aufgrund der Rahmenbedingungen okay ist. Wir wollen in diesem Jahr natürlich sorgenfrei durch die Saison kommen."

> ... über sein erstes Jahr in Hoffenheim: "Wenn ich vor einem Jahr gefragt worden wäre, wäre ich nicht auf das gekommen, was gekommen ist. Das wäre auch unmöglich gewesen. Ich erhoffe mir einfach, dass wir weniger Krisenmanagement machen müssen, mehr auf Entwickeln setzen können und Kernarbeit auf dem Platz machen können, um dann als Mannschaft eine Stabilität vom Start weg zu erlangen. Ich bin da optimistisch."