Von Moritz Bayer

Hürth. Überraschend endete das Finale der Rugby-Frauenbundesliga: Der Favorit SC Neuenheim verlor gegen die "Heimmannschaft" vom RSV Köln mit 15:22 und musste die Heimreise ohne Siegerkranz antreten. Dabei hatte bis zur Halbzeit alles nach dem erwarteten Erfolg der "Königsblauen" ausgesehen. "Wir wollten loslegen wie die Feuerwehr und anfangs hat das auch gut geklappt." Die Aussage von SCN-Trainer Marcus Trick beschreibt präzise, wie die Partie begann.

Denn Tricks Schützlinge bauten schnell hohen Druck auf und es war nur eine Frage der Zeit, wann dies in Punkten münden würde. Nach einem heraus gefangenen Ball war es Lea Predikant, die einen schönen Sololauf mit dem ersten Versuch des Endspiels krönte. Die Erhöhung von Laura Schwinn segelte am Ziel vorbei. Dennoch waren es weiter nur die Heidelbergerinnen, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. Nach 17 Minuten war Lisa Bohrmann mit Schwung nicht mehr zu halten, wieder misslang aber, dem Versuch eine erfolgreiche Erhöhung beizufügen.

Köln hatte die passende Antwort parat: Über eine schöne Gasse wurde Lisa Naumann in die Lücke geschickt und sprintete unter lautem Jubel der erfreulich zahlreichen Zuschauer zwischen die Neuenheimer Malstangen. Die quirlige Kölner Spielmacherin Dana Kleine-Grefe erhöhte sicher und brachte den RSV auf drei Zähler heran. Wütend fiel die SCN-Reaktion aus, nach zahlreichen Pick-and-Go Phasen wuchtete sich Kapitänin Elisa Trick über die Linie, den Versuch gab der souveräne Schiedsrichter Conrad Riepe nach kurzer Überlegung. Dass auch die dritte mögliche SCN-Erhöhung nicht ihr Ziel fand, sorgte für ein mulmiges Bauchgefühl auf Heidelberger Seite. Es sollte sich bewahrheiten. Denn es dauerte keine Minute nach der Halbzeitpause, ehe die Kölnerinnen mit einem perfekt herausgespielten Versuch von Sylvia Kling zu einem Sturmlauf ansetzten. In den zweiten 40 Minuten kam der SCN kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Aus einem furiosen Kollektiv ragten Kleine-Grefe und Carola Gleixner heraus. Kleine-Grefe lenkte das Spiel und verteilte jeden Angriffsball an die richtige Adresse, Gleixner sorgte mit unfassbarem Lauf- und Tacklepensum für zahlreiche Strafkicks. Der SCN versuchte viel, aber es gelang wenig.

SCN: Schwinn - Predikant, Gruber, Bohrmann, Bechtel - Holpp, Tauschek - Czaika (Parmetler), Trick, Harris (60. Carter) - Rettig, Yee (57. Bader) - Gerigk, Schwaiger, Mager (35. Neues).

Schiedsrichter: Riepe (Aachen); Zuschauer: 500; Punkte: 5:0 (8.) Versuch Predikant; 10:0 (17.) V Bohrmann; 10:7 (20.) V Naumann + Erhöhung Kleine-Grefe; 15:7 (29.) V Trick; 15:14 (41.) V Kling + E Kleine-Grefe: 15:17 (69.) Straftritt Kleine-Grefe; 15:22 (72.) V Fischer; Zeitstrafe: Holpp (70.).