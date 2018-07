Heidelberg. (nb) Der Deutsche Rugby-Verband (DRV) und die Wild Rugby Academy (WRA) gehen getrennte Wege. Wie der DRV in einer Pressemitteilung verkündete, verzichtet er auf die Fortsetzung der bisherigen Kooperation und übernimmt mit sofortiger Wirkung die Führung aller Nationalmannschaften. Grundsätzlich stehe der Verband zwar weiterhin für eine "professionelle und zielgerichtete Zusammenarbeit im Sinne des Rugbysports" zur Verfügung, allerdings sehe der DRV "Dr. Hans-Peter Wild in der Pflicht, hier Vorschläge für eine weitere Zusammenarbeit zu formulieren", heißt es in der Mitteilung.

Den erhobenen Vorwurf der mangelnden Bereitschaft zur Professionalisierung weise die Verbandsführung genauso entschieden von sich, wie die Anmahnung mangelhafter Transparenz bei den Finanzströmen. Beim DRV habe sich "der Eindruck erhärtet, dass Herr Dr. Wild als Mäzen leider zu wenig Bezug zum operativen Geschäft seiner Rugby-Academy hat, da ihn seine Mitarbeiter zu keinem Zeitpunkt richtig, ehrlich, beziehungsweise aufrichtig informiert haben", wird der DRV-Vorsitzende Klaus Blank zitiert. Der Verband müsse sich "den Vorwurf gefallen lassen, diese sich schon früh offenbarenden Führungsmängel auf Seiten der WRA nicht rechtzeitig und entschieden genug angezeigt zu haben" um "im Stillen doch noch eine Grundlage für eine Fortführung der Kooperation zu finden".