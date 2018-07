Heidelberg. (CPB) Der TSV Handschuhsheim bei den U18-Junioren und der SC Neuenheim bei den U16-Jugendlichen haben am Samstag die Gunst der Stunde genutzt und die deutschen Meisterschaften im olympischen Siebenerrugby nach Heidelberg geholt. Der TSV Handschuhsheim unter der Leitung von Elke Bayer und Volker Kraft hat das Meisterschaftsturnier mit all seiner Expertise und dem Fleiß seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter mustergültig organisiert und für die teilnehmenden Mannschaften ideale Bedingungen geschaffen. Die rund 250 Zuschauer um das Neckarfeld, in den 1980-er Jahren Austragungsort zahlreicher EM-Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft, sahen guten Sport und lernten Talente kennen, die man später in Nationalteams wiedersehen wird.

Dass die Heidelberger Vereine TSV Handschuhsheim (U18-Gold und U16-Silber), Rudergesellschaft Heidelberg (U18-Silber und U16-Bronze) und Sportclub Neuenheim (U16-Gold) fünf der sechs Medaillen eroberten, ist ein Indiz für die gute Jugendarbeit, die von baden-württembergischen Vereinen betrieben wird. Auch der TB Neckarhausen aus dem schwäbischen Nürtingen hatte eine gute U18-Mannschaft am Start und wurde Vierter. U18-Bronze ging an den RC Aachen, der als einziger Klub eines anderen Bundeslandes gemeldet hatte (s. unten stehenden Kommentar).

Die TSV-Junioren der Trainer Martin Schäfer und Christopher Sacksofsky begannen das Turnier mit einem 29:0-Sieg über Aachen und ließen ein 59:0 über Neckarhausen folgen. Weil die RGH nach einem 45:0 gegen Aachen beim unerwarteten 12:12 gegen Neckarhausen ins Hintertreffen geraten war, genügte den Handschuhsheimern im abschließenden Match gegen die RGH ein 14:14, um mit zwölf Wertungspunkten den Meisterwimpel vor der RGH (9), Aachen (4) und Neckarhausen (2) zu gewinnen.

Die U16 des SCN wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und machte ihrem scheidenden Trainer Andreas Scheurich das bestmögliche Abschiedsgeschenk. Andreas Scheurich hat das Team gemeinsam mit seinem Sohn Jacob seit der Altersklasse U10 aufgebaut. Teammanagerin Martina Schwager-Schmitt und Betreuerin Dorothee Dipper haben ebenfalls großen Anteil am Erfolg einer Mannschaft, von der sechs Spieler als vier- und fünfjährige Bambini mit dem Rugby begonnen hatten.

Der SCN begann das Turnier souverän. Ein 29:0 gegen den TSV (5 Versuche durch Jakob Dipper/2, Jasper Kienle, Fynn Schwager und Max Heid, 2 Erhöhungen durch Schwager) und ein 38:7 gegen die RGH bereiteten den Weg, ehe das TSV-Team im Rückspiel das bessere Finish hatte und durch Versuche von Peer Dickhaut, Marius de Giacomoni und Arnold Conor mit drei Erhöhungen von de Giacomoni mit 21:19 gewann.

Im letzten Spiel gegen die RGH waren die Neuenheimer Jungs und Chiara Aithal wieder nervenstark und hellwach, was zu einem 38:0-Sieg mit sechs Versuchen durch Schwager (2), Toni Troch, Heid, Dipper und Kienle und vier Erhöhungen durch Schwager führte.

Nach der Siegerehrung durch DRV-Vizepräsidentin Romana Thielicke und Baden-Württembergs Jugendwartin Stephanie Krüger feierten alle Teams gemeinsam den Rugbysport.