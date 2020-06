Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Der deutsche Rugby-Vizemeister TSV Handschuhsheim hat sich mit sofortiger Wirkung von Mark Kuhlmann (Heilbronn) und Christopher Weselek (Heidelberg) getrennt. Die Entscheidung der Abteilungsleitung ist insofern überraschend, als das aus den beiden ehemaligen Nationalspielern bestehende Trainergespann erst im Sommer 2019 verpflichtet worden war und die Mannschaft mit 33 Punkten nach acht Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz der Anfang März unterbrochenen und am 9. Mai durch einen 89-Prozent-Beschluss des Bundesliga-Ausschusses abgebrochenen Saison 2019/20 geführt hatte.

Während der aus der Rudergesellschaft Heidelberg hervorgegangene Kriminalpolizist Weselek (38) für nur eine Spielzeit verpflichtet worden war, zeigte sich der 50-jährige aus dem DRC Hannover stammende MLP-Mitarbeiter Kuhlmann von der Entscheidung der TSV-Verantwortlichen "schwer enttäuscht", denn er war davon ausgegangen, die "Löwen" mindestens bis zum Sommer 2021 betreuen zu dürfen. "So war es vereinbart", beteuerte Kuhlmann. Michael Reinhard, bis zum 31. Mai Mitglied des TSV-Gesamtvorstandes und künftig Finanzchef der Rugby-Abteilung, sagt aber: "Es gibt keinen Vertrag."

Jaco Otto soll sein Nachfolger werden. Fotos: F&S

Mark Kuhlmann, den die RNZ beim Streichen seines Gartenzauns störte, traf die Entlassung "wie aus heiterem Himmel." Am Mittwochabend hatten Weselek und er sich mit Reinhard und dem designierten Sportlichen Leiter Alexander Hug in Heidelberg getroffen, um das fertig ausgearbeitete Konzept für die unter strengen Hygienevorschriften stehenden Trainings während der Coronavirus-Pandemie zu besprechen. "Gleich zu Beginn sagte man uns, dass wir nicht mehr gebraucht werden", sagte Kuhlmann voller Bitterkeit, der betont, zur Mannschaft jederzeit ein gutes Verhältnis gehabt zu haben: "Das sind lauter nette und vernünftige Kerle, mit denen ich mir zugetraut hätte, deutscher Meister zu werden." Der TSV hatte dem Titelverteidiger und Spitzenreiter SC Frankfurt 1880 am 9. November mit 33:21 die einzige Saisonniederlage beigebracht.

Abteilungsleiter Matthias Bechtel, der am Trennungsgespräch nicht teilgenommen hatte, ließ wissen, "dass wir nun endlich unser Vereinskonzept durchsetzen wollen, das eine durchgängige Trainingskonzeption von den Schülern bis zur ersten Mannschaft vorsieht." Das habe man schon mit den Trainern Peter Ianusevici und Gordon Hanlon versucht, es sei "mal mehr, mal weniger gut gelungen", sagt Michael Reinhard dazu.

Nun sollen mit Jacobus Otto und Maxwell Stelling zwei Vollzeittrainer eingestellt werden, die nach diesem Konzept arbeiten möchten. Reinhard betont, dass mit den beiden bisherigen Spielern noch keine Verträge abgeschlossen worden seien, da wichtige Details wie die Verfügbarkeit Ottos, der neuerdings dem Olympiakader der deutschen Siebenerrugby-Nationalmannschaft angehört, noch zu klären seien.

Jaco Otto (30) stammt aus Südafrika, ist deutscher Nationalspieler und war beim Heidelberger Ruderklub als Flankenstürmer sechs Jahre lang einer der herausragenden Bundesliga-Akteure. Er spielt seit einem Jahr beim TSV. Max Stelling (26) ist aus dem mit dem TSV Handschuhsheim seit 1995 befreundeten Moseley RFC hervorgegangen, war als Innendreiviertel Profi bei den Worcester Warriors und in Japan und gehörte der englischen Siebenerrugby-Nationalmannschaft an. Er spielt seit Sommer 2019 bei den "Löwen".