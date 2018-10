Heidelberg. (momo) Im Gleichschritt marschierten der TSV Handschuhsheim und die Rudergesellschaft Heidelberg in der Rugby-Bundesliga zu hohen Siegen und sind die Verfolger des SC Frankfurt 1880, der den Titelverteidiger Heidelberger Ruderklub mit 30:12 besiegt hat.

Dritter Bonuspunktsieg im dritten Spiel - der TSV Handschuhsheim surft weiter auf einer Erfolgswelle. Das Spiel gegen die SG Pforzheim war nach einem Angriffsfeuerwerk früh entschieden. Denn schon nach 24 Minuten hatten die "Löwen" durch Jacobus Otto, Dustin Innorcia, Marcel Coetzee und Nikolai Klewinghaus den offensiven Bonuspunkt eingetütet, während die Schwarzwälder beim Stande von 26:0 kaum den Anschein machten, viel Gegenwehr leisten zu können.

Dies änderte sich aber, als die Abwehr der Handschuhsheimer angesichts der 66:12-Führung begann, nachlässig zu agieren. Pforzheim griff in einer mutigen Schlussoffensive an und sicherte sich so verdient einen offensiven Bonuspunkt durch fünf Versuche beim Endstand von 66:29.

Trotz einer Leistungssteigerung im Vergleich zum Dienstagsspiel (12:41 gegen den TSV) hatte der deutsche Meister Heidelberger RK beim Tabellenführer SC Frankfurt 1880 das Nachsehen. An den Standards überlegen, konnte der Ruderklub dem variantenreichen Spiel Frankfurts nicht über 80 Minuten Paroli bieten und musste somit eine 12:30-Niederlage hinnehmen.

Am Sonntag zeigte sich der deutsche Pokalsieger RG Heidelberg extrem spielfreudig und überrannte die Neckarsulmer SU. Nach 80 Minuten hatten die furiosen "Orange Hearts" sage und schreibe 16 Versuche gelegt und bleiben dadurch mit dem punktgleichen TSV den Tabellenführern aus Frankfurt auf den Fersen. Fleißigster Punktesammler war Tim Lichtenberg mit vier Versuchen.

Der SC Neuenheim spielte das Lokalderby gegen den Heidelberger Turnverein zwar ein wenig unkonzentriert, hatte aber schon zur Pause (24:3) den Sieg und den offensiven Bonuspunkt in der Tasche und die Tabellenführung behauptet. Der HTV hatte in den ersten 20 und den letzten 15 Minuten starke Phasen und verteidigte das gesamte Spiel über mit Leib und Seele, so dass Abteilungsleiter Michael Verclas trotz des 8:65 sagte: "Ich bin zufrieden." Die Neuenheimer legten elf glasklar herausgespielte Versuche und waren läuferisch viel besser. Allerdings fanden nur fünf Erhöhungen das Ziel, zwei durch Alexander Klewinghaus und drei durch Oliver Paine.

Pünktlich zum Lokalderby hatten Walter Gebhardt und Georg Setzer im Deutschen Rugby-Sportmuseum eine Ausstellung zu 97 Jahren Rugby im HTV organisiert - sehr informativ!