Heidelberg. (momo) Drei Heidelberger Rugbyteams haben Ambitionen auf einen Halbfinalplatz, doch da diesen nur zwei Mannschaften überhaupt erreichen können und Meister Frankfurt auch ein Wort mitzureden hat, zählt jeder Punkt. So kommt auch dem Derby zwischen dem TSV Handschuhsheim und der RG Heidelberg große Bedeutung zu. Können die "Löwen" mit dem SC Neuenheim Schritt halten, der die RGH vergangene Woche besiegt hat und am Samstag klarer Favorit gegen Luxemburg ist? Oder fügen die "Orange Hearts" den Handschuhsheimer eine Niederlage zu und bringen sich selbst wieder in die erste Verfolgerposition? In der 2. Liga und der Frauen-Bundesliga planen die Heidelberger Teams mit klaren Siegen.

Einen starken Eindruck hatte der SC Neuenheim beim 36:18-Auswärtssieg bei der RG Heidelberg hinterlassen. Den gilt es nun, zu Hause gegen den RC Luxemburg zu bestätigen. Eigentlich eine Pflichtaufgabe, doch die kampfstarken Gäste müssen erst in die Schranken gewiesen werden. Daher fordert Neuenheim-Coach Clemens von Grumbkow auch, dass "die Leistung und Konzentration, die wir gegen die RGH besonders in der ersten Halbzeit hatten, jetzt über die vollen 80 Minuten auf den Platz gebracht werden muss". Bei erfolgreicher Umsetzung und einem hohen Sieg winkt sogar die Tabellenführung, denn ein allzu deutliches Ergebnis wird im Spielen zwischen TSV und RGH nicht erwartet.

Im Derby treffen nämlich ähnlich starke Mannschaften aufeinander, wenngleich der TSV gegenüber der RGH im Sturm etwas kräftiger zu sein scheint. Dafür könnten die Handschuhsheimer Mühe haben, die flinken "Orange Hearts" insbesondere in der Hintermannschaft unter Kontrolle zu bringen. Es wird interessant zu sehen sein, ob die Rudergesellschaft ihren Sprintern genug brauchbare Bälle zur Verfügung stellen kann, oder ob die "Löwen" über dominante Standards den orangenen Angriffswirbel im Keim ersticken können. Beide Teams haben die Woche über an ihren Fehlern aus den Auftaktpartien gearbeitet, der TSV verspricht sich dadurch mehr Ballbesitz und Kontrolle, die RGH eine bessere Umsetzung des Spielsystems.

Auswärts beim stark veränderten RK Heusenstamm muss der Heidelberger RK punkten. Denn die "Füchse" sind – neben Luxemburg – wohl der Widersacher, den es zu schlagen gilt, um sicheren Abstand zum falschen Tabellenende zu wahren. Gegen den TSV hielt der Ruderklub eine Stunde mehr als ordentlich dagegen, deutlich wurde das Ergebnis von 10:39 erst am Ende. Mit der Rückkehr von Artur Zeiler und Steffen Liebig soll nun der erste Sieg gelingen. Auch der vielversprechende Neuzugang Emmanuel Rodriguez wird zu seinem Debüt kommen.

Einen Erfolg will ebenfalls der Heidelberger TV in Augsburg. Nach der ärgerlichen 20:39-Auftaktniederlage zu Hause gegen StuSta München darf der Start nicht abermals verschlafen werden. Denn sobald sie im Spiel waren, zeigten die "Turner" eine tadellose Leistung. Die Fuggerstädter wollen sich für die herbe 3:88-Abreibung gegen Rottweil revanchieren und werden vom Start weg Vollgas geben.

Der ersehnte Start in die Bundesliga der Frauen fällt für den Heidelberger RK aus. Doch der SC Neuenheim greift gegen St. Pauli ins Geschehen ein und will sich mit einem klaren Sieg an die Spitze der Tabelle setzen. Nach guten Trainingsleistungen sowie einem zusätzlichen Vorbereitungswochenende samt Testspiel gegen eine französische Auswahl sind die "Königsblauen" hoher Favorit gegen die Gäste aus Hamburg.

Rugby-Bundesliga Südwest, Samstag, 15 Uhr: SC Neuenheim - RC Luxemburg (Museumsplatz, Tiergartenstraße); 15.30 Uhr: RK Heusenstamm - Heidelberger RK; 17 Uhr: TSV Handschuhsheim - RG Heidelberg (Sportzentrum Nord, Tiergartenstraße).

2. Bundesliga Süd, Samstag, 15 Uhr: RFC Augsburg - Heidelberger TV.

Bundesliga Frauen, Samstag, 13 Uhr: SC Neuenheim - FC St. Pauli (Museumsplatz, Tiergartenstraße)