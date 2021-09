Heidelberg. (momo) Es könnte ein Wendepunkt werden: Nach dem schweren Start mit zwei Auftaktniederlagen gegen Neuenheim (18:36) und Handschuhsheim (0:39) wollen die "Orange Hearts" nun zu Hause gegen den RK Heusenstamm den ersten Sieg einfahren. Die siegreichen Lokalrivalen sind in Pforzheim und Luxemburg jeweils favorisiert, während der Heidelberger Ruderklub Meister SC 1880 in Frankfurt herausfordert. Schwer wird es auch für den Heidelberger TV in Liga zwei, auswärts in Rottweil wäre ein Sieg eine große Überraschung. Das Siebenenerrugby-Nationalteam will in Edmonton die Vorrunde überstehen.

"Wir wollen wieder RGH-Rugby spielen", lautet die Ansage von Mustafa Güngör. Bedeutet im Klartext: Ball laufen lassen, mutig angreifen, schnell an den offenen Gedrängen, bessere Verteidigung. Besonders die Defensive wurde besonders trainiert, um Gegenpunkte zu vermeiden und schneller in Ballbesitz zu gelangen. Klappt das, ist der erste Sieg drin, wenngleich auch Heusenstamm eine laufstarke Mannschaft stellt. Güngör sieht jedoch "Motivation und gute Laune in der Mannschaft, die haben alle richtig Bock". Am Engagement dürfte es also nicht scheitern.

Favorisiert ist der SC Neuenheim in Pforzheim. Ein Sieg muss auch der Anspruch der "Königsblauen" sein, um weiter oben mitzumischen. Die Vorraussetzungen sind gut, die Mannschaft von Clemens von Grumbkow ist in starker Form. Es zeichnet sich ein Dreikampf um die Halbfinalplätze mit Meister Frankfurt und dem TSV Handschuhsheim ab.

Besagte Handschuhsheimer dürfen derweil in Luxemburg keine Punkte liegen lassen. Mit einer Leistung wie beim 39:0 gegen die RGH scheint das eine Pflichtaufgabe zu sein, doch wurden schon einige übermütige Mannschaften in Cessange eines Besseren belehrt, denn ihre Heimspielstätte verteidigen die Luxemburger mit aller Kraft. Ein konzentrierter Start und idealerweise frühe Punkte kämen den "Löwen" entgegen, um sich möglichst wenig auf das RC-Kampfspiel einzulassen. Spielerisch ist der TSV klar überlegen.

Die denkbar schwerste Aufgabe hat der Heidelberger Ruderklub mit Meister Frankfurt vor der Brust. Ein Sieg kann derzeit nicht erwartet werden, doch von Erwartungsdruck befreit kann der Ruderklub womöglich den ein oder anderen Nadelstich setzen. Dass sie mit harten, direkten Angriffen dazu in der Lage sind, haben die "Zebras" bewiesen.

Auswärts beim Topfavoriten wird sich im Härtetest nun zeigen, wozu der Heidelberger TV in der zweiten Liga zu leisten imstande ist. Der RC Rottweil ist körperlich extrem stark und wird die "Turner" auf Herz und Nieren prüfen.

Rugby-Bundesliga Südwest, Samstag, 14 Uhr: SC Frankfurt 1880 - Heidelberger RK; 15 Uhr: RG Heidelberg - RK Heusenstamm (Harbigweg), SG Pforzheim - SC Neuenheim, RC Luxemburg - TSV Handschuhsheim.

2. Liga Süd, Samstag, 15 Uhr: RC Rottweil - Heidelberger TV. Regionalliga Baden-Württemberg, Sonntag, 15 Uhr: SG Tübingen/Neckarhausen - TSV Handschuhsheim II, Freiburger RC - Heidelberger RK II.