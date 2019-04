Heidelberg. (CPB) Die U18-Nationalmannschaft des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) spielt bei der Europameisterschaft im russischen Königsberg am morgigen Samstag um 14.50 Uhr (MESZ) gegen Belgien um Platz fünf. Die Deutschen, Aufsteiger in die Division 1, hatten das Viertelfinale gegen Titelverteidiger Georgien mit 0:46 (0:17) Punkten verloren, bezwangen nach einer sehr guten Leistung am Mittwochabend aber den mehrfachen Europameister Rumänien mit 17:13 (12:7), während die Belgier viel Spaß hatten, die lieben Nachbarn aus den Niederlanden mit 34:14 zu bezwingen.

"Obwohl wir verletzungsbedingt auf unsere beiden Spielmacher Benny Spiess von der RG Heidelberg und Kevin Heising vom TSV Handschuhsheim verzichten müssen, haben wir eine ausgeglichene Mannschaft", sagt Nationaltrainer Jan Ceselka (Heidelberg), der seiner Fünfzehn gegen die körperlich überlegenen Belgier den Sprung auf Rang fünf zutraut.

Nachdem die deutschen Junioren gegen die massiven und enorm dynamischen Georgier gut gekämpft und klar verloren hatten, gelangen gegen die Rumänen drei Versuche durch Chris Umeh vom Berliner RC (2) und Emmanuel Ngiba-Makengo vom französischen RC Massy. Viktor Meier von USA Perpignan gelang eine Erhöhung. Den Rumänen gelang nur ein Versuch.

Das EM-Endspiel bestreiten heute um 18.50 Uhr Georgien (64:10-Sieger über Russland) und Spanien (20:5-Sieger über Portugal). Russland und Portugal spielen um 16.50 Uhr um Platz drei, Rumänien und die Niederlande um 11.50 Uhr um Platz sieben. Alle Spiele sind auf www.rugbyeurope.eu live zu sehen.

Am Sonntag geht der jahrzehntelange Rugby-Austausch der Partnerstädte Cambridge und Heidelberg in die nächste Runde. Um 11 Uhr spielt die Heidelberger U14-Auswahl gegen den Shelford RFC.