Heidelberg. (momo) Altmeister gegen Aufsteiger, RG Heidelberg und TSV Handschuhsheim mit schweren Auswärtsspielen - die Rugby-Bundesliga hat auch am Wochenende spannende Begegnungen zu bieten. Am Kirchheimer Harbigweg, wo der Heidelberger Ruderklub am Samstag um 15 Uhr den Sportclub Neuenheim empfängt, entscheidet sich für beide Mannschaften die Richtung, wohin es in der Tabelle gehen wird. Der sieglose Ruderklub steht vor diesem Match unter Druck.

"Die Schwachstellen in den ersten beiden Spiele waren offensichtlich, daher kam uns die zweiwöchige Pause gerade Recht, um daran zu arbeiten", gibt HRK-Coach Pieter Jordaan zu. Das gewünschte Spielsystem konnte in einem Testspiel gegen den Zweitligisten Heidelberger Turnverein geprobt werden. Mit Sean Armstrong und Loris Geibel kehren zwei starke Akteure in den Kader zurück.

Auf den SC Neuenheim wartet eine hohe Hürde, welche die "Königsblauen" aber mit Selbstvertrauen anlaufen: "Wir haben Rückenwind aus dem überzeugenden Sieg gegen Heusenstamm mitgenommen. Die zweite Halbzeit war stark. Daran wollen wir anknüpfen und den HRK im Stadtderby schlagen", ist Clemens von Grumbkow angriffslustig. Der SCN-Trainer weiß, dass der Druck aufseiten des HRK liegt, der sich nach zwei Auftaktniederlagen keinen Ausrutscher mehr erlauben darf, wenn der Anschluss an die vorderen Tabellenplätze nicht früh abreißen soll. Am Sonntag kehrt der SCN zu einer alten Tradition zurück und stellt beim Bürstadter Stadtlauf eine 4 x 2,5-Kilometer-Staffel.

In Pforzheim erwartet die Rudergesellschaft Heidelberg ein unbekannter Gegner. Trotz namhafter Abgänge zeigten sich die "Rhinos" nicht als Fallobst und bereiteten Meister Frankfurt phasenweise Probleme. Tim Kasten bleibt seiner Linie treu: "Wir wollen in jedem Spiel einen Schritt nach vorne machen und gewinnen. In der Pause konnten wir an Kleinigkeiten arbeiten und werden eine gut vorbereitete Mannschaft auf den Platz schicken", gibt der Trainer der "Orange Hearts" die Marschroute vor.

Nicht zuletzt wegen der Tatsache, dass mit Erste-Reihe-Stürmer Gogo und Hintermannschaftsspieler Soteras-Merz zwei Pforzheimer den Weg zur RGH gefunden haben, reisen die Heidelberger favorisiert in die Goldstadt.

Enger könnte es im Spiel zwischen dem TSV Handschuhsheim und dem RC Luxemburg zugehen. Die heimstarken "Rugger" aus dem Großherzogtum werden den "Löwen" die Punkte nicht freiwillig in Handschuhsheim übergeben. Ihre Stärke zeigten sie bei der RGH, wo sie mehr als eine Halbzeit lang nahezu gleichauf waren. TSV-Trainer Mark Kuhlmann fordert angesichts einiger Ausfälle "eine konzentrierte Leistung des gesamten Teams."

Nur der Gewinner der Partie zwischen dem München RFC und dem Heidelberger TV bleibt in der Tabelle der 2. Liga Süd oben dabei. Entsprechend viel steht für die "Turner" auf dem Spiel. Der Ausgang ist vollkommen offen.

Zum Saisonbeginn der Frauen-Bundesliga sind der HRK gegen die SG Rhein-Main und der SCN beim St. Pauli favorisiert. Deutliche Siege wären normal.

Bundesliga Süd/West Männer, Samstag, 15 Uhr:

Heidelberger RK – SC Neuenheim (Harbigweg)

SG Pforzheim – RG Heidelberg

RC Luxemburg – TSV Handschuhsheim

Bundesliga Frauen, Samstag

13 Uhr: Heidelberger RK – SG Rhein-Main (Harbigweg)

15 Uhr: FC St. Pauli – SC Neuenheim

2. Bundesliga Süd Männer, Samstag, 15 Uhr:

München RFC – Heidelberger TV