Heidelberg. (momo) Die deutsche Siebenerrugby-Nationalmannschaft möchte am Wochenende im polnischen Lodz wieder an die Leistungen aus den ersten beiden Europameisterschaftsturnieren anknüpfen und eine deutliche bessere Platzierung einfahren als in Exeter, wo mit Rang acht der schlechteste Platz seit Jahren zu Buche stand. Mit ihren ersten Spielen greifen die zunächst spielfreien Rudergesellschaft Heidelberg und TSV Handschuhsheim ins Bundesliga-Geschehen ein.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein paar Wechsel notwendig waren", sagte Siebenerrugby-Nationaltrainer Vuyo Zangqa mit Blick auf die Nominierung für das vierte und letzte EM-Turnier dieses Sommers. Es gab einige Überraschungen. So fehlen im Kader der Nationalmannschaft Leistungsträger wie der langjährige Kapitän Fabian Heimpel. Auch Tim Biniak vom RK Heusenstamm bleibt - anders als sein Teamkollege Sam Rainger - diesmal zu Hause.

Eine Bestrafung ist dies freilich nicht, vielmehr sollen die guten Trainingsleistungen einiger Neulinge honoriert werden. Dass der Konkurrenzkampf an Fahrt aufnimmt, ist laut Zangqa positiv: "Von den Neuen erwarte ich frische Impulse", ist der Südafrikaner optimistisch. Die Neuen sind Morne Laubscher, Ben Ellermann und Onisimo Nayato Seremaia. Während Laubscher den Coach mit seiner Defensive beeindruckte, zeigte Seremaia starke Offloads und soll im Zusammenspiel mit dem schnellen und durchbruchstarken Ellermann den Angriff ankurbeln.

Hintergrund Beim 23. SAS Institute Sommercamp hat der Rugby-Verband Baden-Württemberg (RBW) von Montag bis zum heutigen Nachmittag 68 Jugendliche der Altersklassen U12 bis U18 im Landesleistungszentrum in Heidelberg-Kirchheim versammelt, die neun intensive Trainingseinheiten absolviert und sehr viele Feinheiten des Rugbyspiels erlernt haben. Denn die zehn Trainer, die Jugendwartin Stephanie Krüger [+] Lesen Sie mehr Beim 23. SAS Institute Sommercamp hat der Rugby-Verband Baden-Württemberg (RBW) von Montag bis zum heutigen Nachmittag 68 Jugendliche der Altersklassen U12 bis U18 im Landesleistungszentrum in Heidelberg-Kirchheim versammelt, die neun intensive Trainingseinheiten absolviert und sehr viele Feinheiten des Rugbyspiels erlernt haben. Denn die zehn Trainer, die Jugendwartin Stephanie Krüger (Heidelberg) für die sportliche Leitung gewonnen hatte, sind Spezialisten für das Nachwuchsrugby und das olympische Siebenerrugby, bei dem es in besonderem Maße auf gute technische Fertigkeiten und taktische Fähigkeiten ankommt. Aufgrund der Verbandspartnerschaft mit der Welsh Rugby Union (WRU), deren Nationalteam gegenwärtig Platz drei der Weltrangliste belegt, kamen die WRU-Trainer Kris Parker, Adam Powell und Dyfig Dafis nach Heidelberg, die ein anspruchsvolles Trainingsprogramm mitgebracht hatten. Landestrainer Jan Ceselka, OSP-Trainer Max Pietrek und Lehrertrainer Matthias Bechtel stellten sich ebenfalls für eine ganze Woche zur Verfügung und wurden in sehr effektiver Weise von den Siebenerrugby-Nationalspielern Tim Biniak, Vincent Holpp, Christopher Korn und Robin Plümpe sowie von Julius von Haken aus der RBW-Auswahl unterstützt. Unser Bild zeigt alle Teilnehmer im Fritz-Grunebaum-Sportpark gemeinsam mit Thomas Maier (Mitte) von Hauptsponsor SAS Institute GmbH (Heidelberg), der die Jugendarbeit des RBW seit 1995 fördert. In diesem Jahr gab es im Nachmittagsprogramm auch eine gute Zusammenarbeit des RBW-Jugendausschusses mit den Lions Ultimate Heidelberg (Frisbee), den Heidelberg Hellhounds (Quidditch), Ringer Paul Schüle und Nic Wolter beim Schwimmbad-Ausflug. Die Nationalspieler Fabian Heimpel, Robert Haase, Markus Bender und Marcel Coetzee gaben Autogrammstunden. Foto: vaf

[-] Weniger anzeigen

Vorrangiges Ziel bleibt die erneute Qualifikation für die Hongkong Sevens - es wäre die vierte in Folge. Der komplette Kader für Lodz: Anjo Buckman (TSV Handschuhsheim), Bastian Himmer, Tim Lichtenberg (RG Heidelberg), Robert Haase (TGS Hausen), Jonathan Dawe, Andrew Nurse (Cardiff University), Maximilian Calitz (vereinslos), Onisimo Nayato Seremaia (TSV Nürnberg), Morne Laubscher (RSV Köln), Phil Szczesny (Hannover 78), Ben Ellermann (FC St. Pauli) und Sam Rainger (RK Heusenstamm).

In der Bundesliga startet der deutsche Vizemeister RGH mit einem Heimspiel gegen die SG Pforzheim in die Runde. Der neue RGH-Cheftrainer Jeff Tigere weiß um die Unvorhersehbarkeit der Aufgabe: "Pforzheim war gegen Frankfurt nicht gut, aber ist eine gefährliche Mannschaft. Man weiß auch nie, ob und welche Verstärkungen mittlerweile dort eingetroffen sind. Wir müssen hellwach sein!" Gleichwohl will der neue Anführer der "Orange Hearts" sein Debüt siegreich gestalten, muss dabei aber neben den Siebenerrugby-Spielern Lichtenberg und Himmer auch Manuel Müller ersetzen und einen Interimskapitän für Sturmführer Elmar Heimpel finden.

Ebenfalls erstmals in die Saison eingreifen wird der TSV Handschuhsheim. Mit zahlreichen Neuzugängen verstärkt, wird interessant sein, inwieweit Trainer Gordon Hanlon bereits eine funktionierende Einheit aus den Individualisten formen konnte. In Heusenstamm scheinen die "Löwen" jedoch favorisiert. Der heimische RK Heusenstamm wird alles daran setzen, im Vergleich zum Rundenauftakt gegen den Heidelberger RK seine Chancen besser zu nutzen.

Besagter HRK ließ den RKH nämlich mit einer ganz starken Abwehr verzweifeln und hielt die Hessen bei nur drei Zählern in 80 Minuten. Dennoch wurde unter der Woche weiter an der Defensive gefeilt, wie Steffen Liebig berichtet: "Wir haben einige Bälle zu leichtfertig hergegeben und uns das Leben dadurch schwer gemacht. Zudem sehen wir Verbesserungsbedarf bei den Rucks." Den Angriff stärken werden die Rückkehrer Sean Armstrong, Julio Rodriguez und Thore Schmidt.

Eine Woche vor der neu gebildeten Regionalliga Baden-Württemberg beginnt der Spielbetrieb der Verbandsliga. Das erste von zehn Turnieren findet am Sonntag um 11 Uhr beim RC Rottweil statt. Die Liga-Leitung hat wie im Vorjahr der Stuttgarter Christoph Papajewski.

Bundesliga Südwest, Samstag, 15 Uhr: Neckarsulmer SU - Heidelberger RK, RK Heusenstamm - TSV Handschuhsheim, RG Heidelberg - SG Pforzheim (Harbigweg).