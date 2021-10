Heidelberg. (momo) Zum "Kirchheimer Duell" kommt es am Samstag in der Rugby-Bundesliga. Sowohl der Heidelberger RK als auch die RG Heidelberg könnten einen Erfolg gut gebrauchen. Für den HRK wäre es der erste Saisonsieg. Der TSV Handschuhsheim hat davor die Möglichkeit, sich temporär an die Tabellenspitze zu setzen und kann im Erfolgsfall gegen Pforzheim darauf hoffen, dass sich die beiden weiteren, bisher ungeschlagenen Teams SC Neuenheim und SC Frankfurt 1880 am Sonntag im direkten Duell in Heidelberg gegenseitig die Punkte stehlen.

"Nicht auf die leichte Schulter nehmen", lautet in Handschuhsheim die klare Devise gegen die SG Pforzheim. Denn die Schwarzwälder sind schwer einzuschätzen, oft wechselten sich in jüngerer Vergangenheit spielgewitzte, starke Vorstellungen mit schwächeren ab. Kann die "Löwen"-Verteidigung ihre Form aus den letzten beiden Auftritten halten, bei denen jeweils über die vollen 80 Minuten die Null stand, stehen die Chancen gut, dass der TSV sich vorerst den Tabellenplatz an der Sonne sichern kann. Denn für eigene Punkte sind Jaco Otto und Co. immer gut.

"Unser Hauptaugenmerk der Trainingsarbeit der letzten Wochen lag auf der Verteidigung, das wird der Schlüssel zum Erfolg sein", gibt HRK-Interimstrainer Alexander Wiedemann die Marschroute vor. Gegen die blitzschnellen RGH-Sprinter eine nachvollziehbare Sache. Während der Ruderklub dem RK Heusenstamm ein Remis abtrotzte, hatten die Orange Hearts die "Füchse" besiegt. Gegen jetzt aber ersatzgeschwächte RGH-Flitzer soll für den HRK der erste Saisonsieg her, wenngleich auch der Ruderklub keinen vollen Kader wird stellen können.

Das Gipfeltreffen zwischen den Playoff-Favoriten SC Neuenheim und SC Frankfurt 1880 wird laut Neuenheims Cheftrainer Clemens von Grumbkow "der erste richtige Härtetest diese Saison". Die beiden Teams mit den nominell stärksten Kadern wollen jeweils einen großen Schritt Richtung Playoff-Platz machen. Nicht dabei mithelfen können wird SCN-Verbinder Mondli Nkosi, doch mit Nikolai Klewinghaus steht mehr als adäquater Ersatz bereit.

Mit einem Sieg gegen die Sportunion Neckarsulm könnte Zweitligist Heidelberger TV einen großen Sprung in der Tabelle machen und sowohl die Gäste selbst als auch Unterföhring überholen.

In der West-Division der Siebenerrugby-Liga der Frauen kämpfen am Samstag bei der RG Heidelberg neben den Gastgeberinnen auch der TSV Handschuhsheim und der SC Neuenheim und wertvolle Punkte.

Bundesliga Südwest, Samstag, 15 Uhr: TSV Handschuhsheim - SG Pforzheim (Tiergartenstraße, Sportzentrum Nord), 18 Uhr: Heidelberger RK - RG Heidelberg (Harbigweg); Sonntag, 15 Uhr: SC Neuenheim - SC Frankfurt 1880 (Tiergartenstraße, Museumsplatz).

2. Bundesliga Süd, Samstag, 15 Uhr: Heidelberger TV - SU Neckarsulm (Carl-Bosch-Straße).

Regionalliga BW, Samstag, 17 Uhr: TSV Handschuhsheim II - Freiburger RC (Tiergartenstraße, Sportzentrum Nord); 20 Uhr: Heidelberger RK II - RG Heidelberg II (Harbigweg); Sonntag, 17 Uhr: SC Neuenheim II - Karlsruher SV (Tiergartenstraße, Museumsplatz).