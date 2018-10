Heidelberg. (momo) Der SC Frankfurt 1880 entschied das Spitzenspiel der Rugby-Bundesliga für sich und festigte mit dem 29:22-Sieg über die Rudergesellschaft Heidelberg die Tabellenführung. Aufsteigende Form bewies der Heidelberger Ruderklub und dominierte gegen die SG Pforzheim mit 54:7 unerwartet deutlich.

Hintergrund Weitere Rugby-Ergebnisse Bundesliga, SC Frankfurt 1880 - RG Heidelberg 29:22 (22:12), RGH: Himmer - Müller (30. Hacker), Lichtenberg, Plümpe, Dieckmann - F. Heimpel, Günter - J. Schreieck, Metz (31. Pfisterer), E. Heimpel - Hug, Schiffers - Hocevar, Caracciolo, Übelhör (61. Augel). Schiedsrichter: O’Connell (Hamburg); Zuschauer: 250; Punkte: 3:0 [+] Lesen Sie mehr Weitere Rugby-Ergebnisse Bundesliga, SC Frankfurt 1880 - RG Heidelberg 29:22 (22:12), RGH: Himmer - Müller (30. Hacker), Lichtenberg, Plümpe, Dieckmann - F. Heimpel, Günter - J. Schreieck, Metz (31. Pfisterer), E. Heimpel - Hug, Schiffers - Hocevar, Caracciolo, Übelhör (61. Augel). Schiedsrichter: O’Connell (Hamburg); Zuschauer: 250; Punkte: 3:0 (6.) Straftritt Stella; 10:0 (8.) Versuch Minjire + Erhöhung Stella; 10:7 (17.) V Hug + E F. Heimpel; 17:7 (37.) V + E Stella; 22:7 (38.) V Minjire; 22:12 (40.) V J. Schreieck; 22:17 (56.) V Himmer; 29:17 (63.) V Schmidt + E Stella; 29:22 (68.) V E. Heimpel; Zeitstrafe: Henn (21.); Platzverweis: Minjire (45.). Heidelberger RK - SG Pforzheim 54:7 (42:0), HRK: Gantz - Klatt (63. Wymer), Lammers, S. Liebig, Ruthenberg - M. Liebig (48. L. Malaizier), Armstrong - Ovchinnikov, Vollenkemper, Fraser (77. Aydin) - Michels, Rodriguez - Zeiler, Barber (36. Kleebauer), Schröder (47. Andres). Schiedsrichter: Teppler (München); Zuschauer: 200; Punkte: 7:0 (5.) V Lammers + E S. Liebig; 14:0 (17.) V Frader + E S. Liebig; 21:0 (20.) V Lammers + E S. Liebig; 28:0 (25.) V Zeiler + E S. Liebig; 35:0 (32.) V Rodriguez + E S. Liebig; 42:0 (40.) V Zeiler + E S. Liebig; 42:7 (69.) V Gando + E Soteras-Merz; 47:7 (72.) V Lammers; 54:7 (80.) V Rehm + E S. Liebig; Zeitstrafen: Zeiler (47.)/Glissing (47.). 2. Liga, München RFC - SC Neuenheim 17:53 (3:31), SCN: A. Klewinghaus - S. Robl, Hoffmann, Richter, Meder - Harris, Becker - Viviers, Didebashvili, Heuser - Portillo, Njie - Weiss, Ngubane, Pipke. - Eingewechselt: Sanadiradze, Rikadze, Kunzmann, Garcia Vallina, Davison, Damaschek, Kling. Schiedsrichter: Hauser (München); Zuschauer: 120; Punkte SCN: 9 V Didebashvili (2), Ngubane (2), Klewinghaus, Viviers, Meder, Hoffmann, Kunzmann; 4 E Klewinghaus; Zeitstrafe: -/Hoffmann (20.). Heidelberger TV - RC Rottweil 21:27 (13:13), HTV: M. Barthel - A. Barthel, Verclas, N. Kurzer, Brin - Ringle, Cleary - Burger (77. Zimmermann), Scherrer, Samstag - Spiegel, Kühnhold (72. Fürstenberg) - Herweh, Procyk, Schumacher. Schiedsrichter: Bollian (Heidelberg); Zuschauer: 150; Punkte: 0:3 (3.) Straftritt Mora; 0:10 (7.) V Brausam + E Mora; 3:10 (11.) S M. Barthel; 6:10 (22.) S M. Barthel; 13:10 (27.) V N. Kurzer + E M. Barthel; 13:13 (38.) S Mora; 16:13 (50.) S M. Barthel; 16:20 (53.) V Rinklin + E Mora; 21:20 (65.) V Brin; 21:27 (74.) Strafversuch. momo

Eine wahre Machtdemonstration lieferte Meister Heidelberger Ruderklub vor allem in der ersten Halbzeit gegen die SG Pforzheim ab. Sechs Versuche, allesamt erhöht vom famosen Raynor-Parkinson-Nachfolger Steffen Liebig aus zum Teil schwieriger Lage, hatten im Vorfeld auch kühnste Optimisten nicht erwartet. Doch mit der Rückkehr von Gedrängehalb Sean Armstrong war der Ruderklub im Angriff stets brandgefährlich. Die Verteidigung packte ebenso kompromisslos zu wie über die ganze Vorrunde schon. Beim Pausenstand von 42:0 war die Partie vorentschieden. Nach vielen Auswechslungen und kurzzeitig verlorenem Spielfluss legten die Pforzheimer Gäste einen Versuch, doch gefährden konnten sie den HRK, der wieder zu den Topklubs gezählt werden muss, nicht mehr.

Das Spitzenspiel ging trotz eines engagierten Sturmlaufs der Rudergesellschaft in der zweiten Hälfte an den SC Frankfurt 1880. Die Hessen starteten furios und führten nach zehn Minuten mit 10:0. Die RGH schlug aber zurück, kurioserweise waren es zwei Stürmerversuche der Orangenen, während die Gastgeber mit der Hintermannschaft auf 22:12 davonzogen. Durch einen Platzverweis nach Tackle in der Luft dezimierten sich die Frankfurter, und die "Orange Hearts" rannten mehrfach auf das Malfeld des SC 1880. Die Defensive der Schwarz-Roten war aber Extraklasse, hinzu kamen ein paar falsche Entscheidungen der RGH, sodass viel versprechende Attacken keinen Erfolg brachten.

Trainer Jeff Tigere attestierte seinem Team "eine klare Leistungssteigerung in der Verteidigung, aber leider auch fehlende Genauigkeit im letzten Pass." Zwei Bonuspunkte für vier gelegte Versuch und gute Defensive entschädigten die RGH.

Der Sportclub Neuenheim hat die Tabellenführung in der 2. Liga Süd durch einen 53:17-Sieg beim München RFC behauptet und erzielte einen Tag vor der Bayernwahl neun Versuche durch Shalva Didebashvili (2), Senzo Ngubane (2), André Viviers, Aaron Meder, Luca Hoffmann, Matthias Kunzmann und Alexander Klewinghaus, der vier Mal erhöhte. Der älteste der drei Münchener Rugbyklubs kam zu zwei Versuchen, zwei Erhöhungen und einem Straftritt. Nun bereiten sich die Neuenheimer konzentriert auf das Spitzenspiel gegen den Tabellendritten RC Rottweil am 27. Oktober an der Tiergartenstraße vor.

Der Heidelberger Turnverein unterlag dem RC Rottweil ärgerlicherweise mit 21:27, da die Niederlage vermeidbar schien. Wenn die "Turner" ihr System spielten, waren sie stärker als die Gäste aus dem Schwarzwald, aber dafür spielten sie nicht konstant genug. Der RCR hingegen zog sein direktes Spiel durch und belohnte sich bei fast jeder Chance aus dem Spiel. Der HTV scheiterte hingegen knapp am womöglich siegbringenden Versuch in der Schlussoffensive.