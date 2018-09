Heidelberg. (momo) Die Heidelberger Rugbyteams sind in der Bundesliga weiter ohne Niederlage. Während die RG Heidelberg im heimischen Fritz-Grunebaum-Sportpark den TV Pforzheim mit 54:32 niederkämpfte, setzen sich der Heidelberger RK (52:7 in Neckarsulm) und der TSV Handschuhsheim (60:7 in Heusenstamm) auswärts klar durch. In der zweiten Liga hatten der SC Neuenheim und der Heidelberger TV spielfrei, dafür setzte der RC Rottweil mit einem unerwartet hohen 61:0 über den hoch gehandelten München RFC ein Ausrufezeichen. Nächstes Wochenende beginnt dann auch die Frauenbundesliga.

Die neuformierte Spielgemeinschaft aus Pforzheim zeigte sich zwar im Vergleich zur Auftaktniederlage gegen Frankfurt (0:43) stark verbessert, konnte aber auch gegen die RG Heidelberg keine Siegchance herausspielen. Die "Orange Hearts zeigten sich wie immer höchst angriffsfreudig, müssen aber angesichts der 32 Gegenpunkte an ihrer Defensive arbeiten. Gegen andere Widersacher könnte dies sonst zum Problem werden, diesmal war es mit 54 eigenen Zählern noch verschmerzbar. Erfreut war Trainer Jeff Tigere über die homogene Leistung seiner Schützlinge, denn die acht Versuche wurden durch siebene verschiedene Spieler erzielt. Fabian Heimpel traf zudem starke sieben Erhöhungen.

Einen famosen ersten Auftritt legte der TSV Handschuhsheim in Heusenstamm hin. Nach kurzer Findungsphase der "Löwen", welche der RKH zu einem schnellen Versuch nutzte, spielten am Martinsee nur noch die Handschuhsheimer. Zum traditionell starken Sturmspiel gesellte sich ein beim TSV bis dato kaum gekannter Spielwitz in der Hintermannschaft. Die neue Achse Christopher Korn, Nikolai Klewinghaus, Eden Syme und Marcel Coetzee kurbelten das Angriffsspiel fabelhaft an, woraus die Außendreiviertel Dustin Innorcia und Atu Katoa ebenso profitierten wie der gut aufgelegte Schlussspieler Sebastian Kößler, der dreimal ins Malfeld einlief. Die Folge waren zehn teils sehr schön herausgespielte Versuche gegen überforderte "Füchse". Mit den "Löwen" ist diese Saison noch zu rechnen, zumal sämtliche Neuzugänge bereits nach teils nur kurzer Eingewöhnungszeit zu überzeugen wussten.

Ungeschlagener Tabellenführer nach zwei Spielen ist der Heidelberger RK. Auch in Neckarsulm zeigte der Ruderklub eine souveräne Leistung und gewann auch in dieser Höhe verdient mit 52:7. Die Neckarsulmer waren zu Beginn harte Gegner und das Spiel bestimmt von einigen Nickligkeiten, aber mit zunehmender Dauer setzte sich die Klasse und Erfahrung des HRK mehr und mehr durch. Steffen Liebig zeigte erneut eine starke Leistung und schwingt sich zu einem der neuen Anführer der "Zebras" auf. Auch Jörn Schröder und Dash Barber überzeugten. Schröder durfte sich über die Auszeichnung zum Spieler des Tages freuen und dürfte sich in seiner Entscheidung, beim HRK zu bleiben, bestätigt fühlen. Trainer Pieter Jordaan sagte zufrieden: "Wir haben unsere Fehler aus dem ersten Spiel abgestellt und unseren Spielplan hervorragend umgesetzt. Die Verteidigung war wieder unsere große Stärke." Wer den Ruderklub nach dem großen personellen Aderlass vor der Saison schon in unteren Tabellenregionen gesehen hatte, hat sich gehörig getäuscht.